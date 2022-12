Vidente reveló los pronósticos del 2023 para Sebastián Yatra, Maluma y J Balvin

Vidente lanzó las cartas para conocer el futuro de Maluma, J Balvin y Sebastián Yatra en 2023. Tomada de Instagram @videntevieira

A pocos días de que finalice el 2022, son varias las personas que desean conocer que depara el futuro para sus artistas favoritos y en esta oportunidad, Vieira Vidente se decidió a lanzar las cartas a favor de varios cantantes de música urbana entre los que se encuentran J Balvin, Sebastián Yatra, Maluma y Anuel AA, quien está a la espera de su hija con Yailín.

Maluma

En la predicción que entregó la vidente, habla de que el intérprete de Ojalá, Sobrio y Cositas de la USA, tiene que tener mucho cuidado en lo que se refiere a lo personal, pues aparentemente podría sufrir una ruptura amorosa con Susana Gómez, su actual pareja.

“En lo profesional no fue un año tan exitoso como en años anteriores, es lo que me marca esta carta. En lo personal su corazón fue roto dos veces, ha sufrido por amor este 2022 y, sin embargo, en 2023 tiene que tener mucho cuidado, lo veo más o menos tambaleándose, no va a estar ni muy negativo en lo personal, lo profesional; ni muy positivo para él, va a estar entre dos y esperamos que sea un año muy favorable, no lo veo al 100 %”, expresó la mujer.

J Balvin

J Balvin disfrutando en compañía de su hijo Río.

El 2022 fue un año pasado por diferentes encuentros desafortunados entre J Balvin y René de Calle 13, pues en dos oportunidades se vieron enfrentados a través de las redes sociales y una de esas por las críticas en contra del paisa por no haber apoyado a los jóvenes que salieron a las calles a protestar.

“Él lo termina bien (2022) en lo personal y lo profesional… Para el 2023 en lo profesional lo vamos a volver a ver en duetos, en lo personal pasará por algunas tristezas porque su madre vuelve a recaer en problemas de salud. La madre de él debe tener mucho cuidado y lo vamos a ver muy triste”.

Anuel AA

El 2022 para Anuel AA en lo personal estuvo cargado de turbulencias, debido a que formalizó su compromiso con Yailín y actualmente se encuentran a la espera de su primera hija. Pero Vieira Vidente hizo una predicción sobre esta unión con la dominicana.

“Tienes que tener mucho cuidado con esta mujer, mira las espadas, a ver por dónde te clava el cuchillo, aquí veo manos negras. En lo personal no fue un año favorable para él, tiene doble cara porque dio a demostrar que estaba feliz con su pareja, se siente vacío, sabe lo que hay… Para 2023 estás agachado buscando la luz, va a ser un año muy fuerte para ti y será un año, en lo profesional, no tan favorable, lo vamos a ver muy distanciado de la mujer que tiene y a final de 2023 darás mucho de qué hablar”, indicó Vieira Vidente.

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra con los gramófonos que recibió en la más reciente entrega de los Grammy Latinos. REUTERS/Steve Marcus

Uno de los noviazgos más comentados fue el que sostuvieron Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel durante 2019, sin embargo, durante la pandemia los seguidores de ambos quedaron sorprendidos con el fin de la relación a pocos meses de cumplir un año. Por esta situación, los seguidores de la vidente le preguntaron si volverían a estar juntos.

“Miren la carta, él está pensando entre dos mujeres, no ha podido olvidar a Tini, él no termina el 2022 tan feliz porque sigue recordando un amor del pasado. Pero en lo profesional fue un año muy favorable. En lo personal para 2023, veo que alguien le clavará el cuchillo por la espalda, encuentra el amor y se separará. Lo profesional será un año muy bueno para él”, finalizó.

