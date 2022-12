Yina Calderón respondió al nocaut que le propinó Aida Victoria Merlano

Yina Calderón no se quedó callada y respondió a las indirectas que envió Aida Victoria Merlano por hablar sobre su vida privada. | Fotos: Instagram - Edición: Infobae Colombia

En menos de 24 horas la disputa entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón tiene encendidas las redes sociales. Esto por cuenta de las declaraciones que entregó la DJ en contra de la creadora de contenido nacida en Barranquilla, que le pidió a la exprotagonista de novela que no hablara de su vida sin conocerla.

“Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien”, fue lo que dijo Yina Calderón sobre las supuestas declaraciones de Aida Victoria Merlano y el influenciador paisa.

Y aunque la empresaria afirmó que no agrandaría más la situación porque consideraba a Merlano Manzaneda como una amiga, aseguró que lo que dice en redes sociales es para el programa que decidió grabar y compartir con sus seguidores en una plataforma de streaming, por lo que desde el primer momento en que decidió hacer su vida pública pueden hablar de ella en medios de comunicación.

Posteriormente, Aida Victoria compartió a través de sus InstaStories un video en el que se veía a dos mujeres practicando la lucha libre, pero lo que llamó la atención es que una de ellas tenía un aspecto parecido al de Calderón con su cabello de dos colores.

Y agregó: ”Quiero pedir unas disculpas a quienes vieron el incidente en el que me agarré con Yina. Creo que no debí tirarla al piso de esa manera”.

La barranquillera no se aguantó y respondió a los ataques que recibió de la DJ

Le puede interesar: Andrea Guerrero y la exorbitante cifra que pagó en Qatar por un café

La disputa continúa a través de redes sociales y un nuevo round acaba de protagonizar Yina Calderón con la publicación de un video en la cuenta de Instagram de su empresa de fajas en la que escribió:

“No me había pronunciado porque todavía me estaba recuperando de la pela que me dio Aida. Para lo que preguntan ¿por qué me pegó? Porque me di cuenta de su juego y la amenacé con divulgarlo, pues a ella no le interesa que la gente sepa… Este es su juego”.

Posteriormente, publicó un video en el que se observa el rostro de Aida Victoria Merlano simulando un juego infantil en el que se recorre un camino por estaciones. La primera parada muestra a la hija de la excongresista llegando a su encuentro con Lumar, sin embargo, Yina Calderón insinuó en este punto que cuando se le acabó el dinero al hombre, la barranquillera se fue de su lado.

El exalcalde de Barranquilla, se refirió al fichaje del ex Atlético Nacional. Tomado de @DeportesEH

Recorrido el camino con Lumar, procede a su noviazgo con Naldy, el cantante de música urbana que también expresó en su momento la millonaria suma de dinero que gastó junto a Merlano Manzaneda. En esta base, Calderón insinuó que ocurrió lo mismo que con el exnovio de la joven influenciadora y se alejó de su lado.

Otros de los que aparecen en escena son Yeferson Cossio, con quien intentó sostener una relación que fue bastante cuestionada y mediática, al intervenir en un momento en el que el paisa se estaba separando de Jenn Muriel. De allí, procedió a su encuentro con Westcol, el streamer con el que también estuvo relacionada y terminó recientemente.

Finalizó con una última imagen de la joven influenciadora y especula quién será su próxima víctima para relacionarse sentimentalmente.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento Rechismes se encargó de replicar el contenido, en el que destacan los siguientes: “a qué hora comienza la función, para que no se me enfríen las crispetas”; “muy bien por la Yina”; “esa Yina no tiene pelos en la lengua”; “menos mal la considera su amiga, que tal que no lo fuera”; “estuvo buena, por ahora va ganando Yina”, entre otros.

Seguir leyendo: