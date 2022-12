Epa Colombia se fue contra Yina Calderón por sus glúteos: “Hay niveles, queridita”

Epa Colombia se fue en contra de Yina Calderón por sus cirugías plásticas y los malos resultados que ha obtenido la DJ.

Pese a que la temporada navideña ha conseguido que Epa Colombia se mantenga alejada de las polémicas en contra de Yina Calderón, estando enfocada en sus actividades de caridad entregando ropa y comida en las calles de Bogotá, lo cierto es que no se aguantó las ganas y se fue lanza en ristre en contra de la DJ. En esta oportunidad, el tema de conversación fueron los glúteos de cada una.

Esto ha hecho que sus seguidores hablen nuevamente sobre las dos empresarias que compiten por ser las más polémicas en redes sociales. Y es que para los internautas es bien sabido los diferentes procedimientos estéticos que se ha realizado la “reina de las fajas”, de los que no ha salido bien librada debido a la posible falta de cuidado para la correcta cicatrización.

Pero el punto de conversación estuvo enfocado en el más reciente retoque estético de Daneidy Barrera Rojas, que aumentó su tamaño de glúteos con un procedimiento que según ella, utilizan celebridades como Kim Kardashian y sus hermanas, lo que hace que sus colas se vean de mayor tamaño sin necesidad de ponerse prótesis, simplemente con una inyección con una sustancia que según mencionó no son biopolímeros.

Epa Colombia y La Jesuu con sus vestidos para la boda de Andrea Valdiri. Se aprecia el cambio en la figura de la empresaria. Foto: Instagram @epa_colombia

Sin embargo, las advertencias vinieron de varios de sus fanáticos, quienes en repetidas ocasiones le solicitaron que no se aplicara dicha sustancia, ya que hay casos como el de Jessica Cediel, Lina Tejeito o la propia Yina Calderón, creyendo en sus médicos expertos en el tema y que finalmente resultaron gravemente afectadas, poniendo en riesgo su salud.

Y aunque aseguró haber escuchado a los internautas, lo cierto es que afirmó que es una sustancia que no genera ningún tipo de efecto secundario y que sus glúteos han quedado como a ella le gustan. Incluso, se atrevió a afirmar que quedaron mucho mejor que los de su némesis, Yina Calderón, a quien mencionó para poner el ejemplo de que su procedimiento si resultó exitoso.

“Amiga, pues yo te quiero mostrar mi cola… ‘Vas a quedar peor que Yina’ (risas), tú sabes que no linda, hay niveles de niveles, querida. No amiga, me apliqué el sculpting, lo que se aplican las Kardashian y me ha crecido la cola un montonsísimo… En enero, voy a tener la cola más grande, amiga, mi cola está genial, radiante”, dice Barrera a través de sus InstaStories.

Epa Colombia anunció que creó su cuenta de OnlyFans con esta pinta. Foto: Captura de pantalla.

Posteriormente, procedió a mostrarles a sus seguidores la parte baja de la espalda, ubicando el celular de tal manera que los internautas pudieran apreciar completamente su cuerpo. Después, como si estuviera en una sesión de fotos comenzó a dar vueltas posando con sus glúteos con unos pantalones cortos de jean.

Inmediatamente, comenzó a bajarlo lentamente, hasta dejar al descubierto su ropa interior ,que al parecer serían los que intentó vender en algún momento como su nuevo emprendimiento, sin un resultado exitoso. Estos hacen control de abdomen, teniendo en cuenta que la empresaria se sometió a una liposucción hace algunos meses y a una cirugía en su busto, acorde al tamaño de su cuerpo.

Aprovechó para enviarle una indirecta a Yina Calderón por sus malos procedimientos

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento Másrechismes se encargó de replicar el contenido de la empresaria, dejando algunos comentarios de sus seguidores, quienes la criticaron por el hecho de haberse inyectado sustancias desconocidas y después, saldrá diciendo que presentó los mismos problemas que los biopolímeros.

Seguir leyendo: