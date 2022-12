Teófilo Gutiérrez habló desde Barranquilla, sobre su situación con Deportivo Cali y no descarta volver a Junior FC

El jugador del Deportivo Cali disfruta de las festividades de diciembre en Barranquilla, donde también ha disputado algunos partidos de exhibición (Tomado de @teogutierrez_)

Teófilo Gutiérrez pasa la época decembrina en Barranquilla, su ciudad natal, pese a que ya debería estar entrenando con el Deportivo Cali, club con el cual tiene contrato vigente. La razón de su ausencia en la sede deportiva del equipo Azucarero es la disputa que mantiene con los dirigentes por el incumplimiento de los salarios, el pago de algunos bonos por objetivos alcanzados en 2021, año en el que el cuadro vallecaucano sumó su décimo título, y la deuda por conceptos comerciales.

Esto obligó a que el plantel entrara en un cese de actividades hasta que se cumplan algunos acuerdos de pagos. Mientras, Teófilo Gutiérrez ha disputado algunos partidos de exhibición en las canchas barranquilleras, y desde allí se refirió a los inconvenientes con la actual presidencia de la institución, “De eso no quiero hablar, quiero ser muy respetuoso, ya ellos se pronunciaron, pero bueno, la idea es que todo el mundo quede bien”.

Luis Fernando Mena previamente señaló que los jugadores habían trazado una línea, aseverando que, desde ahora, interpondría límites y el plantel no podría pasarse: “Ellos pasaron una línea y esa línea no vuelven a pasar, no los vamos a dejar acercar a ninguno más, esto se ha llevado muy bien, se les ha tenido diálogos, es más, me acerqué tanto que creo que eso fue el problema, entonces hay que marcar una línea y la voy a hacer respetar”.

A su vez, envió una invitación contundente a los jugadores que continuarán vistiendo la camiseta del Deportivo Cali, pues trajo a colación una frase del técnico Jorge Luis Pinto, en donde le pide a los deportistas que den todo por el equipo y sientan los colores.

Todo esto ha hecho que aumenten los rumores de un posible regreso al Junior FC. Equipo en donde ha estado en tres ciclos, del 2007 al 2009, en el 2012 y del 2017 al 2020, y de donde se fue en malos términos tras una presunta pelea con uno de los miembros de la junta directiva y dueño del equipo, Fuad Char. El atacante fue cuestionado sobre la necesidad de volver a tener una base de jugadores nacidos en la región, a lo que respondió:

“Siempre he estado aquí, ojalá que Junior vuelva a ser el de siempre, que el que se ponga la camiseta la honre y le dé alegría a la gente (...) sin duda, la cultura del costeño es la alegría, jugar bien al fútbol y darle títulos al Junior.”

Sin embargo, el jugador fue cuestionado por el periodista Elmer Alvear Cueto sobre su eventual regreso para 2023 a la institución barranquillera. Aunque la respuesta de Teófilo no fue concreta y llena de evasivas, dijo “Ojalá, Dios permita”. Como Tiburón, el delantero completó 265 partidos jugados, marcó 94 goles y registró 36 asistencias. Además, fue artífice de cinco títulos, dos Ligas Colombianas, dos Superligas de Colombia y una Copa Colombia.

Por ahora Junior FC tan solo ha confirmado la salida de varios jugadores para el 2023, estos son: Fernando Uribe, Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, John Pajoy y Edwuin Cetré. Sin embargo, el médico de la institución afirmó para una emisora local que el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana fue citado para hacer unos exámenes a unos jugadores. Según Javier Fernández, serían cuatro futbolistas, aunque no le fueron confirmados sus nombres.

Entre tanto, en Deportivo Cali se ha confirmado la vinculación de dos jugadores. El primero fue el delantero paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, con pasado en el Deportes Tolima y quien durante el 2022 militó en Rosario Central sin mucho brillo. El otro, también extranjero, es el portero uruguayo Kevin Dawson, quien finalizó un largo ciclo en el Peñarol de su país y firma por primera vez para un equipo extranjero.

