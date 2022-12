Qué pasó con Sergio Mosquera, el jugador del Tolima que decidió irse del equipo a pesar de tener contrato hasta junio del 2023

Sergio Mosquera quiso renunciar al Tolima, pero no lo dejaron, Foto: DEPORTES TOLIMA

Sergio Mosquera no deja de ser noticia en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano, pues el Tolima no le aceptó la renuncia al defensor antioqueño, por lo que deberá cumplir con sus obligaciones contractuales con su actual equipo, los cuales van hasta mitad de 2023. Como es evidente, Mosquera pretende dar el salto al Atlético Nacional, algo que no se ve tan fácil en la medida que las negociaciones parecen basarse en canjes y no en dinero entre las partes.

La intención del jugador era quedar como agente libre para poder contratar con el equipo paisa, aunque en el aire algunos equipos del exterior interesados en sus servicios, el cuadro que más ventaje tiene en la puja parece ser el verdolaga: “Sergio Mosquera (28) presentó la carta de renuncia con justa causa a #Tolima, el 29 de noviembre A partir de la fecha, el central de 28 años es jugador libre”, comentó Pipe Sierra, periodista deportivo.

Le puede interesar: Por qué el ministro de Transporte se enfureció con el gobernador del Santander: “Hasta que no se maten los niñitos no se va a despabilar”

Sin embargo, desde el portal ‘El Rincón Vinotinto’ han conocido a través de una fuente cercana al caso que entre el Nacional y el Tolima no hay ninguna negociación por el defensor en cuestión. Además dicha fuente consultada por el portal deportivo constató que hay un tercer actor que estancaría aún más cualquier movimiento que se pretenda hacer con Mosquera: “Ese tercero sería, ni más ni menos, que Envigado Fútbol Club, que tiene un 30% del pase de Mosquera y que está muy interesado en su inversión, por lo que se ha plantado estar al tanto de cualquier tipo de tratativa que involucre el porcentaje en mención”.

Desde hace más de un año el rumor del movimiento de Sergio Mosquera para el Nacional, sin embargo, no se ha hablado sino hasta este momento buscando justamente que se cumplan con los contratos establecidos antes de que el jugador tomé algún rumbo dentro de su carrera deportiva.

Sergio Mosquera celebrando su anotación con sus compañeros del Tolima. Foto: Deportes Tolima

¿Cuáles son las opciones que tendría Mosquera para salir del Tolima?

Para que Sergio Mosquera pueda llegar al Atlético Nacional como se viene conociendo desde ha varios meses, el equipo antioqueño deberá tomar las riendas del caso con dinero sobre la mesa, eso quiere decir, entrar a negocial el pase deportivo del jugador de 28 años, algo que no se conoce si estén dispuestos hacer desde ahora teniendo en cuenta que no solo se tendrían que sentar con los dirigentes del Tolima, sino también con los del Envigado según la información dada por el medio previamente mencionado.

Puede leer: Ocho integrantes del ELN saldrían de prisión por razones humanitarias, aseguró el jefe del grupo negociador del Gobierno, Otty Patiño

Por otro lado, aún con el desencuentro que pueda haber a estas alturas de la situación entre el jugador Sergio Mosquera y el Tolima, luego de la renuncia y el rechazo de la misma, el defensor podría quedarse para defender por 6 meses más lo colores del equipo ‘pijao’ buscando así terminar con su contrato como está establecido, para luego quedar libre de decidir sin trabas el paso que quiere dar en su carrera dentro del fútbol local.

SEGUIR LEYENDO: