Por qué el ministro de Transporte se enfureció con el gobernador del Santander: “Hasta que no se maten los niñitos no se va a despabilar”

Guillermo Reyes, ministro de Transporte. FOTO: Ministerio de Transporte

En su visita a Santander, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, criticó el trabajo y gestión del gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado.

Desde Barichara, quedó en evidencia por medio de una video la indignación del jefe de cartera frente al riesgo al que están expuestos los niños por el pésimo estado a la infraestructura en el que se encuentra un colegio en el municipio de Gámbita.

“Hasta que no se maten los niños y no les caiga un techo no se va a despabilar el gobernador, no hay derecho, que no cuente conmigo hasta que no arregle ese techo, son los niño. Es que son los niños, Dios mío”, dijo el ministro.

De igual manera, el funcionario se refirió a la falta de ambulancias en Barichara, “la salud también, cómo no va a haber una ambulancia, es una falta de gestión, es increíble”. El ministro cuestionó al no contar con este tipo de vehículos para atender emergencias, como la que ocurrió en la vía entre este municipio y San Gil, cuando él y su caravana se vieron involucrados en un accidente de tránsito ocasionado por un motociclista que circulaba a altas velocidades y en un vehículo que no contaba con los papeles al día.

“Un accidente como el de ayer y sin ambulancia (…). Yo les voy a ayudar a buscarla (ambulancia), pero no hay derecho que no haya gestión. Eso sí para otras cosas sí son rapidísimos”, agregó el jefe de la cartera nacional”, resaltó el jefe de cartera.

Por su parte, Marcos Angarita, comandante de bomberos de Barichara, fue quien le hizo la solicitud al ministro y confirmó que la entidad no dispone de ambulancias para atender emergencias. “Desafortunadamente, nosotros como cuerpo de bomberos de Barichara, que siempre hemos atendido las situaciones como los accidentes, traslados de las personas de la tercera edad que no cuentan con los recursos para pagar un desplazamiento, nosotros lo hacíamos en una ambulancia que nos había facilitado el Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara, pero esa ambulancia ya cumplió su ciclo de vida y ya puede utilizar, entonces desafortunadamente nos vemos perjudicados.”

Gobernador de Santander responde a ministro de Transporte. Foto: Twitter @MAguilarHurtado

Tras las fuertes críticas de su gestión y labor como mandatario de lo santandereanos, Mauricio Aguilar, respondió a través de su cuenta Twitter, explicándole que en Barichara hay dos ambulancias, y con evidencias demostró que sí habría cumplido y por su parte se está gestionando para una mejor atención.

Con respecto a la escuela que está en estado crítico, mostró que se había enviado un correo desde octubre con varios requerimientos a los que no habría recibido respuesta: “Respetado ministro, hemos adelantado toda la gestión para la construcción de la Institución Educativa San Miguel sede El Taladro en Gámbita. El 27 de octubre enviamos los respectivos requerimientos, pero no tuvimos respuesta, lo cual imposibilita su avance”, respondió Aguilar.

“Entiendo su preocupación, pero en lo público nos regimos por exigencias técnicas y normativas para el desarrollo de los proyectos. La desinformación nunca será el camino”, concluyó el mandatario de los santandereanos.

Cabe mencionar que, el pasado domingo 11 de diciembre en horas de la mañana, mientras Guillermo Reyes se dirigía hacia Barichara, Santander, a cumplir una de sus obligaciones, su esquema de seguridad sufrió un grave accidente en la carretera que conduce a este municipio. Según indicó el jefe de esta cartera, a través de redes sociales, el incidente fue causado por una moto de alto cilindraje que iba a alta velocidad; además, los motociclistas no contaban con sus documentos al día.

“Camino a Barichara, hemos tenido un incidente por cuenta de unas motocicletas de alto cilindraje, uno de nuestros escoltas ha sufrido un siniestro vial. Hemos podido detectar que no portaban ningún documento, ni SOAT, ni el estado de la motocicleta y tampoco documentación que soporte que conducía la motocicleta”, aclaró el ministro Reyes en un video que circula en redes sociales.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Transporte agregó que las personas que conducían estos vehículos, conducían con exceso de velocidad, recalcando que “nos sobrepasaron a más de 120 kilómetros por hora” y recalcó que este tipo de hechos es lo que está ocurriendo con frecuencia con las motocicletas.

Y finalizó diciendo: “siguen conduciendo sin cumplir las reglas que establece nuestra normatividad de tránsito… Estamos aplicando un operativo y verificando que el 100 % de los revisados están sin los documentos al día; además, poniendo en riesgo a nuestros uniformados de la Policía Nacional”.

