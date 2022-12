El metro de Medellín amaneció con dos estaciones fuera de servicio por un incidente en la vía: qué pasó

De acuerdo con funcionarios de ese medio de transporte, hubo un incidente en la vía que involucró a un ciudadano. La compañía recomienda nuevas rutas a los pasajeros para que lleguen a sus destinos

En la mañana de este lunes 12 de diciembre, autoridades de tránsito de Medellín anunciaron que el servicio de Metro se encuentra colapsado. Según detallaron, son dos estaciones las que se encuentran sin servicio. Esto, argumentaron, tiene que ver con un incidente en la vía que involucró a un ciudadano. Específicamente, las zonas que se encuentran bloqueadas son Niquia y Bello del norte del Valle de Aburrá.

A través de la cuenta de Twitter de la compañía de transporte masivo de la capital del departamento antioqueño se comentó: “La línea A presta servicio entre las estaciones Madera - La Estrella, La Estrella - Madera, por incidente con persona en la vía”. Este mensaje fue publicado sobre las 4:58 de la madrugada de hoy. Con el fin de buscar soluciones para los pasajeros, la entidad encargada pidió a la comunidad movilizarse con tiempo de anticipación a sus trabajos y buscar otras alternativas, por ejemplo, usar buses de servicio público.

Horas más tarde, sobre las 6:56 de la mañana, se reveló que la Línea A ya se encontraba movilizándose con normalidad. “Línea A restablece su recorrido habitual entre La Estrella - Niquía, después de modificarlo por incidente con persona en la vía. Continuamos trabajando para restablecer las frecuencias. Agradecemos a nuestros usuarios por contribuir a la solución con su cultura Metro”, se lee en el perfil de Twitter de la empresa.

Esto ocurre tan solo días después de que, desde esa compañía se informara que se ampliaría el horario comercial para algunas fechas festivas dentro del mes de diciembre. Los sábados 24 y 31 de diciembre, detalló la vocería del Metro de Medellín, este medio de transporte operará hasta las 10 de la noche. Por el otro lado, los domingos 25 de diciembre y 1 de enero serán días en los que la operación del Metro inicie a las cinco de la mañana.

Bloqueos en el Metro de Medellín

“Atendiendo las necesidades de movilidad de los habitantes del Valle de Aburrá durante diciembre, el Metro de Medellín modifica sus horarios para esta época del año con el fin de que los usuarios puedan disfrutar de los alumbrados navideños y realizar sus compras desplazándose en un sistema de transporte sostenible”, se explicó desde el Metro de Medellín acerca de la medida tomada en pro de los ciudadanos.

Así mismo, se lee en la página web, para los viernes 2, 9,16, y 23; los sábados 3 y 10; y el miércoles 7 de diciembre, la red Metro prestará servicio desde las 4:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. De la misma manera, teniendo en cuenta que durante el sábado 17 de diciembre se llevará a cabo la jornada de Medellín Despierta, el servicio se prestará hasta las 12 de la noche.

Es importante resaltar que, ante los anuncios, la empresa de transportes hizo particular énfasis en el correcto comportamiento que deben tener los usuarios al subirse al Metro. Para ello, la entidad entregó seis puntos en particular: evitar obstruir el cierre de las puertas con los paquetes; tener listo el medio de pago para el ingreso; no consumir alimentos ni bebidas; evitar activar indebidamente los dispositivos de emergencia; no consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, así como ingresar al sistema Metro bajo sus efectos; vivir la Cultura Metro.

La empresa Metro de convirtió en noticia, durante la semana pasada, luego de que se confirmara que había demandado a la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero, por el supuesto incumplimiento de un millonario pago. Se habla de una cifra que asciende a los 161.000 millones de pesos. “Estamos solicitando el pago de 161,000 millones de pesos por parte del Distrito del Metro de Medellín por la operación de los buses de línea 1, línea 2 y la concesión 3 y 6″, confirmó María Clara Córdoba, secretaria general del Metro de Medellín.





