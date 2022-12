Gobierno Nacional firma decreto para liberar a jóvenes detenidos durante protestas: no saldrían quienes estén condenados

El gobierno entrante buscaría la liberación de los miembros de la Primera Línea, quienes fueron capturados en el marco del Paro Nacional 2021. Foto: Colprensa

Luego de la polémica generada por cuenta de la oposición sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar a quienes fueron detenidos durante las protestas del paro nacional de 2021, este domingo 11 de diciembre el Gobierno Nacional firmó el decreto con el cual se le otorgaría la libertad a estos jóvenes, incluyendo miembros de la Primera Línea.

De acuerdo con lo anunciado por Noticias Caracol, el decreto estipula que la mayoría de jóvenes a liberar serían sindicados y no condenados. En ese sentido, Sergio Andrés Pastor, conocido como alias 19 y quien fue condenado a 14 años de prisión, no saldrá de la cárcel.

Cabe señalar que en días pasados, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó en diálogo con El Espectador que se está preparando un decreto reglamentario para crear una comisión intersectorial que le entregará una lista de candidatos, para que el presidente Petro seleccione a quienes serán designados como voceros o gestores de paz.

El decreto será firmado por los ministerios de Interior, Defensa, Justicia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con base en la Ley 418 que fue prorrogada por el Congreso de la República. Sin embargo, aclaró que será la oficina del alto comisionado para la Paz la que defina las tareas y funciones de los gestores o voceros.

Además, ya el ministro del Interior, Alfonso Prada, había señalado que se iba a crear la legislación necesaria para que sea la liberación de jóvenes detenidos durante las manifestaciones del año pasado. Precisó que cada caso será estudiado en compañía de otras dependencias, como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y los jueces competentes que lideran cada proceso. De igual manera, aclaró que esta medida no configura proceso alguno de amnistía.

“Es muy importante señalar que aquí no existe ni amnistía, no existe indulto, no existe perdón judicial. Es una medida simplemente transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”, detalló el ministro Alfonso Prada a Noticias Caracol.

De acuerdo con la iniciativa plantada por el presidente Petro, los jóvenes que sean designados como gestores de paz por las entidades ya mencionadas y el propio jefe de Estado, tendrán como tarea primaria adelantar labores de reconciliación que serán verificadas por el comisionado Rueda. Por ello, quienes no cumplan con estas funciones regresarán a la cárcel y se les quitará este ‘beneficio’ del cual, según lo declarado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no podrán ser cobijados quienes han sido imputados por la Fiscalía, incluyendo alias 19.

“No van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que por lo menos estén también imputados por hechos graves”, aseguró Velásquez el pasado 5 de diciembre. En el anuncio, el ministro Velásquez también dio a conocer que los policías que actualmente tienen investigaciones por posibles casos de abuso y exceso de fuerza en medio de las manifestaciones, podrían también convertirse en gestores de paz.

