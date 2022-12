Acoso laboral sexual: el 42% de los casos tiene como protagonista a un compañero, aseguro estudio en más de 120 empresas en Colombia

Según informe Elsa, el acoso laboral sexual tiene como protagonista en un 42% a un compañero. (COLPRENSA-JOSE RUIZ).

De acuerdo con el informe Espacios Laborales Sin Acoso (Elsa) 2022, reveló cifras sobrer las diferentes siuaciones de acoso laboral sexual en el país.

El documento analizó a más de 120 empresas en Colombia con una muestra a la respuesta de 9.871 personas, de ellas 56,16 son mujeres; 47,49, hombres y 0,43, no binarios; el 59 por ciento está entre los 30 y los 49 años, según el diario El Tiempo.

Ante uno de las preguntas a los trabajadores sobre “si han estado expuestos/as a manifestaciones concretas de hostigamiento o acoso sexual en los últimos 24 meses”, el 10 por ciento de los encuestados respondieron que sí. Según estas cifras, se pudo concluir que el acoso laboral sexual tiene como protagonista en un 42% a un compañero o colega, un 26% al jefe o superior, un 13% a los clientes y 9% entre otros ítems.

Por otra parte, el estudio señala que las personas que vivieron este tipo de situaciones lo relacionaron con comentarios o bromas de contenido sexual o sexista (48,44 %), por comentarios sobre su apariencia física –en los quee se incluye gestos, silbidos– (39,73 %) y por miradas persistentes con connotación sexual (24,33%).

El 23,21 por ciento se sintió incomodo (da) porque se les acercaron mucho o tocaron alguna parte de su cuerpo, un 14,6 por ciento se sintió acosado por haber recibido invitaciones reiteradas a salir a pesar de su negativa, entre otras situaciones.

Elsa pretende ser una herramienta integral de diagnóstico sobre el acoso laboral, fue desarrollada por GenderLab, apoyada y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mediante el uso de algoritmos e inteligencia artificial permite a las organizaciones desarrollar una cultura de prevención y una serie de estrategias frente al tema.

El 30% de las mujeres ha reportado haber sufrido una situación de acoso, principalmente trabajadoras en el rango de edades desde los 25 a 34 años que laboran en minas.

Cabe mencionar que, una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro, es el Conevio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que junta la normatividad sobre violencia y acoso laboral. Por tal motivo, desde el Ministerio del Trabajo se adelantan estrategias que cuentan con el apoyo de los gremios y de las centrales sindicales.

Las estadísticas que revelaron que las mujeres en Colombia reciben menores ingresos que los hombres, la brecha salarial de género ha disminuido de 18,2% en 2013 a 5,8% en 2020. Asimismo, por cada $100 que recibió un hombre por su trabajo, las mujeres recibieron $94,2.

En 2020, el 39,1% de las mujeres y 16,7% de hombres de 15 años y más que no estaban estudiando, no tenían ingresos propios. Esto representa una brecha de 22,4 puntos porcentuales en contra de las mujeres. Por cada 100 hombres en condición de pobreza monetaria, había 114 mujeres.

Detalles sobre el suicidio de la patrullera de la Policía en Bogotá: estaba deprimida y aburrida por la carga laboral

La tarde del pasado martes 29 de noviembre al interior de la sede de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía en Bogotá, ocurrió un lamentable y confuso hecho que aún es materia de investigación. La versión de la Policía Nacional señala patrullera Ludy Marcela Granados tras haber tenido una reunión con sus superiores decidió quitarse la vida con su arma de dotación.

Según se indica desde la institución colegas de Ludy intentaron auxiliarla pero no pudieron evitar el suicidio de la patrullera. Inclusive el mismo director de la Policía Nacional el mayor general Henry Sanabria resaltó que el hecho no se trató de un homicidio, sino de una lamentable consecuencia de la depresión y estrés.

El general Sanabria indicó que le intentaron quitar la arma a la patrullera Granados pero no lo lograron, de igual manera señaló que el hecho no quedó registrado dado que no hay cámaras de seguridad donde ocurrió la tragedia. “Buscamos a través de una evaluación psicológica, determinar cuáles fueron las causas”, señaló el director de la Policía.

Respecto a la familia hay otra percepción del fallecimiento de Ludy Marcela, la versión del suicidio no tiene la coherencia necesaria dado que la patrullera Granados no tenía conductas depresivas o suicidas.

