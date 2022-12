Final Liga BetPlay: los equipos que han ascendido de la segunda división y han disputado finales

Estos son los equipos que han ascendido y se han convertido en campeones. Fotos: Colprensa

El Deportivo Pereira está a punto de hacer historia ya que por primera vez está a solo 90 minutos de poder conquistar su primer título en la primera categoría del Fútbol Profesional Colombiano. El juego de ida ante el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot culminó con 1-1 en el marcador, ahora todo se define en la vuelta que se llevará a cabo en el Hernán Ramírez Villegas.

El equipo de Alejandro Restrepo está a punto de culminar una buena temporada en la que en la fase del todos contra todos culminó en la quinta casilla de la clasificación con 32 puntos y una diferencia de gol de +5, lo que le permitió hacer parte de los cuadrangulares. El equipo matecala se ubicó en el grupo A junto a Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, y se impuso en el primer lugar con 12 puntos, lo que le permitió disputar la final ante el Independiente Medellín.

Al frente tiene al equipo que es dirigido por David González, quien sumó 33 puntos en la fase del todos contra todos con una diferencia de gol de +5. En el grupo B se impuso con 11 unidades sobre Águilas Doradas, Deportivo Pasto y América de Cali. En la primera final, pese a estar de local frente a toda su hinchada, no pudo consolidar un triunfo y se tuvo que conformar con el empate 1-1.

Esta final inédita se definirá en solo 90 minutos. El técnico del Deportivo Pereira se mostró optimista de cara al juego ante Medellín y afirmó que, “el partido va a cambiar. Es una final, la motivación para ambos está full, ambos tenemos esa posibilidad de ser campeones. Nuestro equipo dará el ciento por ciento y más para conseguirlo”.

Por otra parte el entrenador del Independiente Medellín, David González, señaló que, “Si las condiciones del partido se presentaran parecido a lo de Medellín, para nosotros la diferencia en casa era que si habríamos concretado. Somos un equipo que va a al frente y que busca generar opciones de gol. Queremos hacer un juego efectivo y que podamos concretar, ahí está la diferencia”.

Pereira y los equipos que han ascendido para disputar finales

Desde 1991 se implementó en el Fútbol Profesional Colombiano el modelo de descensos y ascensos, quienes han tenido algunas modificaciones desde aquel entonces, sin embargo, han existido algunos casos en los que equipos que provienen de la segunda división y han consolidado buenas campañas, al punto de ser finalistas o campeones.

Un total de diez equipos, incluyendo al Deportivo Pereira, han ascendido de la segunda división y han disputado finales, sin embargo, solo cuatro de ellos se han coronado campeón: Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pasto y el América de Cali.

Esta es la lista de equipos que han ascendido y han disputado finales

- Deportes Tolima | Descenso: 1993 / ascensos: 1994 | Finales: 1957, 1981, 1982, 2003-II (C), 2006-II, 2010-II, 2016-II, 2018-I (C), 2021-I (C), 2021-II y 2022-I

- Atlético Huila | Descenso: 1995, 2019 y 2021 / ascensos: 1992 - 1997 - 2021-I | Finales: 2007-I y 2009-II

- Atlético Bucaramanga | Descenso: 1994 / ascenso: 1995 | Finales: 1996-97

- Cúcuta Deportivo | Descensos: 1995, 1996-97, 2013 y 2015 / ascensos: 1995-96, 2005, 2014 y 2018 | Finales: 2006-II (C)

- Deportivo Pasto | Descenso: 2009 / ascensos: 1998 y 2011 | Finales: 2002-II, 2006-I (C), 2012-I y 2019-I

- Real Cartagena | Descensos: 2002, 2007 y 2012 / ascensos: 1999, 2004 y 2008 | Finales: 2005-II

- Boyacá Chicó | Descensos: 2016, 2018 y 2021-I / ascensos: 2003, 2017 y 2019 | Finales: 2008-I

- La Equidad | Descenso: / ascenso: 2006 | Finales: 2007-II, 2010-I y 2011-I.

- América de Cali | Descenso: 2011 / ascenso: 2016 | Finales: 2019-II (C), 2020 (C).

