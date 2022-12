Los memes que dejó el título de Deportivo Pereira al imponerse desde los doce pasos al Independiente Medellín

Deportivo Pereira se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor II

El 7 de diciembre quedará para siempre en la memoria de los pereiranos, que vieron como el Grande Matecaña se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor II al imponerse desde la tanda de los penales al Independiente Medellín tras igualar en los 90 minutos sin goles en el Hernán Ramírez Villegas.

Como era de esperarse los internautas no perdonaron con los memes en alusión a la primera estrella del Deportivo Pereira, que bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo hicieron historia, luego de varios años de sufrimiento en la segunda división del fútbol colombiano.

En el juego de ida el Deportivo Pereira igualó a un tanto con el Medellín con anotaciones de Diber Cambindo para el Poderoso de la Montaña, mientras que Leonardo Castro igualó para los Aurirrojos que además de su goleador contó con una excelente actuación de su portero Chipi Chipi Castillo que le atajó un penal decisivo a Andrés Cadavid.

En el juego de vuelta la casa del Matecaña contó un marco espectacular que acompaño al Deportivo Pereira que luchó de palmo a palmo y tuvo las mejores opciones para quedarse con el partido en el tiempo reglamentario; sin embargo, el golero del Independiente Medellín ahogó el grito de gol de los locales y le puso más tensión a la definición por el título.

En la tanda de los penales, nuevamente Harlen Castillo fue el verdugo de Andrés Cadavid al que le atajó el primer cobro. El Deportivo Pereira también falló con Carlos Ramírez, ya que su remate pegó el palo izquierdo del portero Mosquera.

El capitán del Medellín fue otra víctima de Chipi Chipi que le adivino el remate a Adrián Arregui. Posteriormente, Leonardo Castro, Maicol Medina, Juan Pablo Zuluaga convirtieron para el Pereira, y la cereza en el pastel estuvo a cargo de Léider Berrío que hizo estallar de júbilo al Hernán Ramírez Villegas para dejar la definición 4-3.

Una de las figuras de este Deportivo Pereira campeón fue Jhonny Vásquez que durante los actos protocolarios no pudo evitar las lágrimas y como campeón del fútbol colombiano dio sus primeras declaraciones para Win Sports. “La gloria es de Dios, tenía tanta fe de que íbamos a salir campeones y hoy se consiguió. Esto es un título de todos, no solo de los 18 que vestimos la camiseta. Es una alegría enorme porque era mi sueño, obtener la Liga que me había sido esquiva y ahora jugar la Copa Libertadores”

De esta manera, Deportivo Pereira y Atlético Nacional jugarán la fase de grupos de la Conmebol Libertadores por ser los campeones de liga de 2022. Por su parte, Millonarios y Medellín jugarán la fase previa. A Conmebol Suramericana irán por Colombia; Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Águilas Doradas.

Los memes que dejó el campeonato del Deportivo Pereira

“Yo, viendo al Deportivo Pereira ganar el partido”

El Deportivo Pereira se coronó campeón de la liga. Tomado de Twitter

“Alejandro Restrepo, más que merecido. La vida da unas revanchas hermosas Felicitaciones a @Corpereira”

El Matecaña logró su primera estrella en el fútbol colombiano. Tomado de Twitter

“Tan creído mi champion ¡Que alegría mi Amix! @Corpereira”

Deportivo Pereira campeón del fútbol colombiano. Tomado de Twitter

“Ojito que los de la B estamos que dominamos la A desde hace rato: 2006 Cúcuta 2009 Chicó 2008 América 2019 América 2020 América 2022 Pereira 2024 ¿Fortica?”.

Los memes que dejó el título del Deportivo Pereira. Tomado de Twitter

Pereira se coronó campeón de la Liga. Tomado de Twitter

