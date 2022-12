Sorteo de la Copa Libertadores: equipos colombianos están atentos a la fecha confirmada por Conmebol

Esto es lo que debe saber del sorteo de la Copa Libertadores. REUTERS/Jorge Adorno

La Copa Libertadores es el torneo de fútbol a nivel de clubes más importante del continente y en la edición 2023 contará nuevamente con la participación de cuatro equipos colombianos, que buscarán alcanzar la gloria que solo han alcanzado Atlético Nacional (1989 y 2016) y Once Caldas (2004). Dos jugarán directamente la fase de grupos, mientras que los otros disputarán las fases previas.

Atlético Nacional, campeón de la Liga BetPlay 2022-I aseguró su puesto a la fase de grupos, el campeón de la liga 2022-II, que saldrá de la final entre Independiente Medellín y el Deportivo Pereira también ocupará un puesto directo en esta fase del torneo. Millonarios, que se consagró campeón de la Copa BetPlay, jugará la fase previa y lo hará junto al líder de la reclasificación, que no tenga cupo a la Libertadores.

La inquietud sobre el equipo que disputará la fase previa de la Copa Libertadores se definirá tras la gran final de la Liga BetPlay -II que se llevará a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Si Independiente Medellín se corona campeón ante el Deportivo Pereira, clasificará directamente a la fase de grupos y será el Deportes Tolima el que vaya a la fase previa, sin embargo, si el equipo de David González no consigue la estrella, este irá a la fase previa del torneo y los dirigidos por Alejandro Restrepo jugarán la fase de grupos.

También puede leer: Díber Cambindo: la garantía de gol del Medellín para la final contra Pereira

La Conmebol confirmó la fecha del sorteo de la fase previa del certamen, la cual se realizará una vez termine el Mundial de Qatar 2022, y este se llevará a cabo el miércoles 21 de diciembre a las 10:00 a. m. (COL, ECU y PER), 11:00 a.m. (BOL y VEN) y 12:00 a.m. (ARG, BRA, CHI, PAR y URU). “Comienza otra vez el camino a la gloria eterna”, señaló la confederación en las redes sociales.

Por ahora, el único equipo que disputará esta fase del certamen continental es Millonarios, que se quedó con el título de la Copa BetPlay tras vencer en la final a Junior de Barranquilla por 2-1 (marcador global). Los dirigidos por Alberto Gamero jugarán nuevamente esta fase de la Copa Libertadores.

En 2021 disputaron la segunda fase ante Fluminense, equipo que se impuso 2-1 en la ida y 2-0 en la vuelta, logrando su paso a la siguiente ronda.

Millonarios disputará la fase previa de la Copa Libertadores. REUTERS/Henry Romero

Esto le puede interesar: Millonarios ya tenía preparado un documental para celebrar el campeonato de la liga colombiana: quedaron eliminados

Primero se sorteará la fase entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín, que definirá los últimos clasificados por parte de Colombia a los torneos internacionales, se llevará a cabo este miércoles 7 de diciembre a las 7:00 p. m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El juego de ida que se llevó a cabo en el Atanasio Girardot terminó con un empate en el marcador 1-1.ro Porteño, Universidad Católica de Ecuador, Carabobo, Magallanes, Fortaleza, Curicó Unido, Deportivo Maldonado de Uruguay.

La final de la Liga BetPlay entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín, que definirá los últimos clasificados por parte de Colombia a los torneos internacionales, se llevará a cabo este miércoles 7 de diciembre a las 7:00 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El juego de ida que se llevó a cabo en el Atanasio Girardot terminó con un empate en el marcador 1-1.

SEGUIR LEYENDO: