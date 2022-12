“Bachillere académique”: reconocen identidad en el primer diploma para una persona no binaria

El juzgado valoró la situación y avaló la solicitud, ordenando al colegio expedir el diploma y acta de grado usando esta expresión.

El martes 6 de diciembre, Colombia Diversa anunció en redes sociales que ante la respuesta de la institución educativa del Valle del Cauca, elle alumne - como se denomina el estudiante afectado- buscó asesoría legal de la organización no gubernamental, para que su diploma de bachiller se ajustara al marco legal colombiano y figurara como “Bachillere académique”, en tanto reconoce la identidad de las personas no binarias y permite la garantía de sus derechos.

En declaraciones para Infobae Colombia, la abogada de Colombia Diversa Belcy Hernández, explicó que uno de los principales obstáculos para el reconocimiento de la identidad no binaria del alumne se encontró en la consideración del colegio frente a la resolución de la Secretaría de Educación, expresando que esta no les permitía adecuar la denominación de género al título, por lo que solamente podía expedir el documento bajo la figura de Bachiller académico y declarando que no contaba con la competencia.

La petición se elevó a la Secretaría de Educación, la cual contestó que la solicitud hecha no era posible. Ante la respuesta se optó por interponer una tutela, con el fin de garantizar el reconocimiento de la identidad del estudiante. El juzgado valoró la situación y avaló la solicitud, ordenando al colegio expedir el diploma y acta de grado usando esta expresión.

“Las implicaciones de esta tutela conllevarían a la posibilidad de denominar con un título específico las titulaciones. No solamente las que han sido vistos en medios anteriores, que es como la de maestre, sino también reconocer cómo las palabras a las que estamos habituados tienen un género masculino general que no nos cobija a todos y que es posible adecuar esas denominaciones, como en este caso Bachillere académique”.

Para Hernández, esto también permite que se reconozca a las personas no binarias, nombrándolas y aceptando distintas expresiones e identidades de género, a través de una interpretación sistemática desde el derecho y desde la óptica de los derechos humanos, en lo que significa un avance de la jurisprudencia realizada por la Corte Constitucional de Colombia, en referencia a las personas no binarias, como en el caso de la sentencia T-033 de 2022, donde se ordena al Registraduría Nacional del Estado Civil adecuar los documentos de identidad para quienes no se identifican como hombres o mujeres.

Esta posición se alinea con lo planteado por la Corte Constitucional

El pasado febrero del 2022 la Corte Constitucional ordenó a la Registraduría General del Estado Civil disponer la categoría “no binario” en los documentos de identificación para quienes no se reconocen ni como hombre ni como mujer, dándole un plazo seis meses.

El alto tribunal además instó al Congreso de la República a regular los derechos cuyos criterios de asignación son el sexo o el género, de tal manera que quienes integren la población no binaria accedan a ellos de forma independiente.

“Si la regulación mencionada y su puesta en marcha aún no se hubiere materializado, en cualquier caso, las personas con identidades de género no binarias que cumplan con los demás requisitos para la corrección del componente sexo podrán cambiar ante las autoridades competentes la asignación del género no binario en sus documentos de identidad”, expresó en su fallo la magistrada Gloría Ortiz en su momento.

Los ambientes escolares son considerados como no seguros por los estudiantes LGBT

Según una encuesta aplicada por la organización Colombia Diversa, el 80 % de los jóvenes consultados considera que los colegios no son seguros. Este instrumento fue aplicado de forma virtual con los estudiantes se secundaria.

“A pesar de que existe una ley contra el acoso escolar y que hay una obligatoriedad de hablar sobre sexualidad y Derechos Humanos y no discriminación en los colegios, consideramos que esta respuesta de los estudiantes LGTB realmente demuestra que han sido insuficiente los esfuerzos del Estado”, declaró en abril del 2022 Marcela Sánchez, directora de la organización, para RCN Radio.

