Así fue cómo Yeison Jiménez le llegó de sorpresa a un conductor que escuchaba su música a alto volumen

Todo aquel que sea fanático de una artista musical seguramente tendrá entre sus sueños más anhelados el poder conocerlo personalmente. El contacto más cercano que se puede tener es asistiendo a algún concierto. Sin embargo, a veces la vida da tantas vueltas y el universo juega tan a favor que repentinamente se puede contar con la suerte de encontrarse al cantante en la calle o en cualquier lugar y, no solo eso, se acerca a saludar. Esto fue exactamente lo que le pasó a un conductor con Yeison Jiménez.

De hecho, fue el propio cantante de música popular quien quiso grabar la reacción de aquel hombre cuando se acercó a saludarlo, pero ¿qué fue excactamente lo que ocurrió? Pues bien, desde sus redes sociales el cantante caldense se registró bajándose de su automóvil y cruzando la calle en dirección a otro vehículo desde el que se escuchaba sonar su tema ‘Vuelve y me pasa’. “Andan escuchando mi música a todo volumen aquí, vamos a llegarle de sorpresa”, mencionó Jiménez en el camino.

Una vez llegó al mencionado carro, el cantante popular saludó al joven que lo manejaba, quien al verlo le expresó con alegría: “Ay, ay papito, ¿bien o qué?”. Tras el saludo cordial, el también intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ le hizo el comentario de: “Está muy buena la música”, a lo que el conductor contesta: “Obvio, usted sabe cómo es... la mejor energía, oyó mi rey”, luego se despidieron.

Aquí puede observar el encuentro entre Yeison Jiménez y su fanático:

Vale mencionar que, hoy por hoy Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular que más éxito ha adquirido durante los últimos años en conjunto con otras estrellas del género como Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno y varios más. Por otra parte, además de sus labores musicales, el artista también ha ejercido como jurado en el reality de imitación musical ‘Yo me llamo’. El programa tiene hasta el momento ocho temporadas y durante el 2023 se presentará la novena entrega.

La producción pertenece a Caracol Televisión y es uno de sus realities que siempre lidera los listados del rating.

Yeison Jiménez escandalizado por lo que le cobraron por una botella de agua: “Qué exageración”

“Qué exageración”, con esta frase Yeison Jiménez prácticamente definió una situación que le ocurrió en un aeropuerto en Colombia tras comprar una botella de agua; pues el cantante de música popular se mostró impresionado por el alto costo del producto. Entonces, el pasado martes 29 de noviembre el cantante empezó por expresar desde sus Historias de Instagram: “Acabo de pagar el agua más cara de mi vida en Colombia, ¡en Clombia!”, posteriormente, mostró la botella de agua que había adquirido: “24 mil pesos”, resaltó sobre su valor económico.

Tras lo expresado, un hombre que estaba acompañando al intérprete en ese momento comentó sobre el asunto: “La intentamos devolver como tres veces y no pudimos”. Empero, no ampliaron la información sobre la respuesta que habrían recibido de parte del vendedor para no recibirles la botella nuevamente.

Aquí el video compartido por Yeison Jiménez desde sus redes sociales:

