Hombre iba grabando recorrido de Juan Daniel Oviedo en Pasto y lo ‘boletearon’ por llevar un sticker de Abelardo de la Espriella: “Periodicazo”

Un individuo con un teléfono celular que exhibe logotipos de la campaña del abogado se encuentra en un evento político de los candidatos del Centro Democrático - crédito Captura de Video Nariño Ahora/Instagram

Faltan menos de 15 días para que los colombianos se acerquen a las urnas y definan los sucesores de Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño.

Por ello, los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia realizan los últimos actos públicos en la que buscan los respaldos de la gente y lograr consolidarse como los nuevos mandatarios y vicemandatarios a partir del 7 de agosto de 2026.

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Uno de ellos es Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, que realizó un recorrido de campaña en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño (sur occidente de Colombia), en la que recibió gran acogida por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, durante su caminata por la capital nariñense, además de estar entregando su famoso “periodicazo” que consta de una hoja enrollada donde plasma sus principales propuestas de campaña a la Vicepresidencia, hubo un momento muy particular que llamó su atención.

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Hombre intentando quitar logo de Abelardo de la Espriella en evento de Juan Daniel Oviedo en Pasto - crédito Captura de Video Nariño Ahora/IG

En medio de abrazos y gritos de la ciudadanía, un hombre que vestía con imágenes alusivas a la campaña de Valencia y Oviedo se encontraba filmando los pasos del exdirector del Dane.

Lo que no contaba ese señor es que personas a su alrededor notaron que en la parte posterior de su teléfono celular tenía pegado un sticker (etiqueta engomada) alusiva a la campaña de Abelardo de la Espriella, rival directo de los candidatos del Centro Democrático.

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El hecho quedó registrado en un video difundido por el medio local Nariño Ahora, en la que la multitud, entre reclamos y risas, se refirieron a la presencia de este hombre que, en medio de las burlas, intentó sin éxito quitar el pegable. Incluso, el propio Oviedo reaccionó burlescamente por portar un pegable del abogado y hoy aspirante presidencial, con la frase “desubicado”.

Mientras tanto, seguidores de Juan Daniel Oviedo lo recriminaron con la popular frase del exconcejal de Bogotá. “Periodicazo, periodicazo”, expresaron.

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El episodio también generó distintas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Mientras que algunos se desataron en risa por la reacción del hombre, otros consideraron que es una supuesta evidencia de que habría una alianza entre ambas candidaturas para contrarrestar a su contendiente Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Los hechos ocurrieron en el sector de Bulevar del Río - crédito @pueblo._.colombiano/Instagram

Oviedo fue abucheado en Cali

A diferencia de su visita en Pasto, que se realizó con total calma, en Cali ocurrió todo lo contrario.

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En medio de su visita por el reconocido sector de Bulevar del Río, Juan Daniel Oviedo no fue aclamado ni ovacionado por sus seguidores, sino que fue recibido con múltiples abucheos, por parte de ciudadanos y residentes de la zona.

Así quedó registrado en videos difundidos en las redes sociales, un grupo de personas lo increpa con gritos de “¡Fuera, fuera!” mientras caminaba por la zona junto a simpatizantes y personal de seguridad.

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La protesta pública se registró en un acto de campaña previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El rechazo se centró en la propuesta política del Centro Democrático, partido representado por la fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Pese a ello, el aspirante vicepresidencial continuó con su recorrido sin ningún percance. Hasta la fecha, la campaña de Paloma Valencia no ha emitido comentarios sobre el incidente, que continúa siendo compartido en plataformas digitales.

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Oviedo y Paloma recorren el país en la “Palovieta” para difundir una propuesta de centro ante un escenario polarizado. - crédito @PalomaValenciaL/X

Tanto Valencia como Oviedo han manifestado que, aunque Colombia enfrenta persistentes prejuicios de género y orientación sexual, ambos están preparados para asumir la presidencia y la vicepresidencia.

En su intervención en el programa Dos Puntos de Caracol Radio, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, describió una realidad social persistente. “Jamás va a estar preparada”, expresó al ser consultado sobre la disposición del país para una mujer presidenta y un vicepresidente abiertamente gay.

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De acuerdo con Oviedo, la democracia colombiana muestra avances normativos, pero no ha superado barreras fundamentales para la plena representación política de mujeres y personas Lgbt+.

“Cuando a Colombia le preguntan cuáles son los atributos más importantes para sentir que la democracia está funcionando bien, después del derecho a elegir y ser elegido, está la participación equitativa de hombres y mujeres en corporaciones públicas”, señaló el exfuncionario

Por su parte, Paloma Valencia subrayó la idoneidad de la dupla al considerar que “los que estamos preparados somos Juan Daniel y yo”. La senadora insistió en el compromiso de ambos con la defensa de la función pública y de los valores democráticos. “Nosotros estamos listos para ser excelentes vicepresidente y presidenta”, mencionó.