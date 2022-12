Las tendencias que se vienen en maquillaje para el 2023, según experto

El 2023 está a la vuelta de la esquina y, como dicen por ahí, año nuevo, vida nueva. Entonces, con cada comienzo de año llegan nuevas tendencias en moda, maquillaje y skincare (cuidado de la piel). En este sentido, para los amantes de maquillarse y experimentar con diferentes looks: ¿qué es lo que se viene para el 2023?

Pues bien, Iván Valencia, quien se desempeña como asesor de imagen en Krika Cosmetics, habló con Infobae Colombia de las tendencias en maquillaje que estarán presentes durante el próximo año, además de recomendar algunos looks para impactar en las fechas más especiales de esta temporada navideña.

Pestañas y delineados:

Para empezar, Valencia resaltó que las pestañas de colores estarán muy de moda: “No se están viendo tanto las pestañas postizas, ahora lo que buscamos es la naturalidad sin pestañas (postizas) y esto lo hacemos con pestañina ya sea azul, café o se hace con la misma sombra o pigmentos con las puntas doradas”.

De acuerdo con el experto, el delineado muy fino ya es una cosa que está quedando en el pasado, ahora se está optando por arriesgarse con delineados más gruesos.

“Ya no los tenemos como tan delgados y finos, sino que miramos la asimetría y un poco más gruesos, implementados ya no solo con delineador sino con lápices de colores. Incluso, las marcas ya han innovado con una línea súper extensa de lápices de colores. En el cuidado de la piel miramos bases y productos ligeros con un acabado muy natural porque estamos viendo ya el maquillaje editorial, por así decirlo; sin que sea un maquillaje de experto, que tenga un acabado impecable”.

Cejas:

Seguramente son varias las veces en que se ha escuchado decir: “las cejas son el marco de la cara” y, bueno, la verdad es que no se les puede negar el importante rol que juegan al momento de darle expresión al rostro. Con el paso del tiempo se han visto diferentes tendencias en cuanto a las cejas, desde que se pusiera de moda el tenerlas muy delgadas -como a principios de los 2000- hasta muy pobladas como las de Cara Delevingne (modelo y actriz) y Emilia Clarke (actriz), por ejemplo. Empero, ¿qué se verá en el 2023?

“Ya no miramos la ceja que tiene que tener la súper curva... sino hacia afuera, que nos da ese contraste para tener la mirada más alargada. En las cejas pobladas: el laminado, muchas marcas y productos siguen innovando en eso para que la ceja se vea más natural. Ya los betunes y los polvos quedaron en el 2021-2022... en el 2023 tenemos la mirada foxy eyes con las cejas”, comenta Iván Valencia.

Labios:

Ombré lips, esta será una de las tendencias para el próximo año, pero ¿en qué consiste? pues bien, desde Krika Cosmetics se explica:

“Este es un estilo de maquillaje de labios en el que se consigue un aspecto sombreado o degradado empleando diferentes tonos de un color... Para ello será necesario utilizar dos labiales de distintos colores, o del mismo color, pero con distinto tono, con el fin de lograr este tipo de efecto de degradado”.

En diálogo con Infobae Colombia se agrega: “Todo lo que es ombré en color de cabello, aplicación de sombras y labios es el desvanecido o el degradado, arrancas en un color fuerte y le vas reduciendo al tono más claro, eso genera que donde está el punto más claro se expanda esa área”.

Looks recomendados para el 24 y 31 de diciembre, hombres y mujeres:

Todo el mundo quiere verse de maravilla durante las fechas más especiales de esta temporada decembrina, ya sea porque les guste el maquillaje o porque no. Sin embargo, para quienes quieren llevar su rostro maquillado para las celebraciones de 24 y 31 de diciembre, Iván Valencia entrega las siguientes recomedaciones:

“En este momento haría una apuesta con algo no tan exagerado o marcado, sino versátil: destacar muchísimo los labios con un buen delineado... un buen labial rojo o nude con una sombra llamativa. El uso de gemas, para mí ya se están quedando en tendencia 2021-2022″.

En cuanto a delineados, Valencia aconseja el delineado doble (‘eyeliner’ doble) y el floating eyeliner.

Por otro lado, respecto a los hombres: “Protector solar con color, una apuesta muy segura... las cejas orgánicas, con un gel para cejas. Algo tambien que he visto mucho es el uso de pestañina para definir las pestañas sin quedar como pesado o cargado; y el rubor en crema, algo muy top para los hombres, para verse mas coloraditos o bronceados. Se está rompiendo con el estereotipo de que los hombres no se maquillan, y no es necesariamente maquillarse, es darse un retoque muy sutil”.

