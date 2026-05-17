Sebastián Guzmán cuestionó decisiones arbitrales tras Tolima vs Nacional: “Yo vengo de allá y sé cómo es”

Sebastián Guzmán criticó el arbitraje tras la derrota en la semifinal de Liga BetPlay. - crédito @cdtolima/X

La derrota de Deportes Tolima frente a Atlético Nacional por 0-1 en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay dejó varias reacciones en el conjunto pijao, especialmente por decisiones arbitrales que fueron cuestionadas tras el compromiso disputado en el estadio Manuel Murillo Toro.

Uno de los jugadores que se refirió al tema fue Sebastián Guzmán, mediocampista del Tolima y exjugador de Atlético Nacional, quien expresó su inconformidad con el arbitraje de Andrés Rojas y aseguró que el equipo sintió que el desarrollo del encuentro estuvo condicionado.

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Sebastián Guzmán habló tras la derrota de Tolima

Luego del compromiso, el volante aseguró que en el plantel existía frustración por el resultado y por algunas situaciones ocurridas durante el partido.

“Queda frustración y dolor porque creíamos y sentíamos que merecíamos más. Es difícil cuando tienes que luchar contra otras cosas que no puedes controlar. Uno quiere jugar fútbol y no se lo permiten”, afirmó Guzmán.

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El mediocampista también destacó el esfuerzo realizado por el equipo tras disputar gran parte del encuentro con un jugador menos debido a la expulsión del defensor Anderson Angulo en el primer tiempo.

“Orgulloso de mis compañeros porque se intentó hasta el final. Obviamente te cambia todo jugar con un hombre menos, ellos cogen el control del partido y ya todo cambia”, comentó.

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Deportes Tolima perdió la ida de la semifinal de la Liga BetPlay contra Atlético Nacional por 1-0 - crédito Deportes Tolima

La frase de Guzmán que generó reacciones

Las declaraciones del volante tomaron mayor relevancia cuando hizo referencia a su pasado en Atlético Nacional y dejó una frase que generó múltiples interpretaciones entre aficionados y usuarios en redes sociales.

“Incluso le digo, sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y yo sé cómo es. Lastimosamente son cosas que no nos incumben, no se puede mencionar más, por lo que ya saben”, expresó.

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La afirmación provocó debate en plataformas digitales debido a que varios seguidores interpretaron sus palabras como una crítica indirecta al manejo arbitral del compromiso.

Sebastián Guzmán hizo parte de Atlético Nacional y fue campeón con el conjunto antioqueño durante el proceso encabezado por el técnico mexicano Efraín Juárez.

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Deportes Tolima buscará remontar la serie en el partido de vuelta en Medellín. - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

La expulsión de Anderson Angulo fue una de las jugadas más discutidas

Una de las acciones más polémicas del compromiso ocurrió tras la expulsión de Anderson Angulo, quien recibió la segunda tarjeta amarilla luego de una infracción sobre Juan Rengifo.

La decisión del árbitro Andrés Rojas fue cuestionada por jugadores y cuerpo técnico del Deportes Tolima, debido a que consideran que la expulsión terminó modificando el desarrollo del partido.

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Con superioridad numérica, Atlético Nacional logró controlar gran parte del compromiso y posteriormente consiguió el gol de la victoria en Ibagué.

Lucas González también criticó el arbitraje

El entrenador Lucas González también se pronunció sobre el desempeño arbitral durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

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El técnico señaló que el partido se vio condicionado tras la expulsión y afirmó que Tolima logró competir ante uno de los equipos con mejor rendimiento ofensivo del campeonato.

“Analizar el partido es difícil cuando jugamos tanto tiempo con 10. Contrarrestamos a un equipo de 35 goles en 19 partidos, que viene de hacer nueve goles en dos partidos de cuartos, y nos creó muy poco”, indicó.

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Además, el entrenador relacionó este tipo de decisiones arbitrales con las dificultades que, según él, presenta el fútbol colombiano en competencias internacionales.

“Nos quejamos de que el fútbol colombiano no se juega a un ritmo alto. Vamos a torneos internacionales y nos cuesta, consecuencia de los árbitros en el torneo local”, afirmó.

Lucas González también cuestionó las decisiones del árbitro Andrés Rojas. - crédito Deportes Tolima

Lucas González recordó antecedentes con Andrés Rojas

Durante la conferencia de prensa, Lucas González también recordó un partido anterior dirigido por Andrés Rojas y cuestionó algunas decisiones tomadas por el juez.

“Este mismo árbitro nos pitó el semestre pasado en el Pascual, agregó 14 minutos si no estoy mal y al final pita un penalti que el VAR lo tiene que llamar a tirarlo para atrás”, manifestó.

Posteriormente, agregó: “En partidos como este entre dos equipos que juegan muy bien al fútbol, el árbitro condiciona a uno de los dos equipos”.

El entrenador aclaró que era la primera vez que realizaba comentarios públicos sobre un árbitro en rueda de prensa, aunque reiteró su inconformidad con el manejo del compromiso.

“Primera vez que hago mención a un árbitro en rueda de prensa. Hablo desde mi experiencia con él. Este árbitro todavía no nos ha dañado nuestro semestre. Vamos a Medellín y estoy seguro de que lo podremos ganar”, concluyó.

Tolima buscará remontar la serie en Medellín

Pese a la derrota en condición de local, el plantel del Deportes Tolima mantiene la expectativa de remontar la serie en el partido de vuelta, que se disputará en Medellín.

Sebastián Guzmán aseguró que el grupo mantiene la confianza en el trabajo realizado durante el semestre y considera que todavía existen posibilidades de avanzar a la final de la Liga BetPlay.

“Confío plenamente en mis compañeros, en el trabajo que tenemos y a eso le podemos dar vuelta”, señaló el mediocampista.

Atlético Nacional llegará al encuentro de vuelta con la ventaja obtenida en Ibagué, mientras que Deportes Tolima buscará revertir el marcador para clasificar a la final del campeonato.