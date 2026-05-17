Colombia

Grave accidente de tránsito dejó al menos un obrero muerto y varios más lesionados en el centro de Bogotá: uno de ellos quedó atrapado en un vehículo

Las autoridades informaron sobre un fuerte siniestro registrado en la NQS con calle 19, donde un carro particular colisionó a un camión mientras un grupo de operarios realizaba labores en la vía

Guardar
Google icon

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a uno de los trabajadores quedó atrapado entre los vehículos - crédito Pasa en Bogotá/X

El accidente presentado en la madrugada del domingo 17 de mayo involucró a un vehículo particular, un camión y un grupo de trabajadores viales en la NQS con calle 19, sentido sur-norte, en la localidad de Los Mártires de Bogotá.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el hecho ocurrió a la 1:38 a. m. y dejó varios heridos, entre ellos una persona que quedó atrapada entre los dos vehículos.

PUBLICIDAD

Las primeras imágenes del siniestro circularon rápidamente en redes sociales. En uno de los videos difundidos, se observa el carro de color rojo incrustado en la parte trasera del vehículo pesado y el grupo de trabajadores viales que se encontraba laborando en la vía.

De acuerdo con la información oficial, el accidente dejó un saldo de múltiples personas heridas, incluyendo al trabajador que quedó aprisionado entre el automóvil y el camión del equipo vial. Las autoridades atendieron la emergencia en el sitio y coordinaron el traslado de los lesionados a centros médicos cercanos.

PUBLICIDAD

Trabajadores viales resultaron heridos tras ser embestidos por un automóvil mientras laboraban en una importante vía de Bogotá - crédito captura video Pasa en Bogotá
Trabajadores viales resultaron heridos tras ser embestidos por un automóvil mientras laboraban en una importante vía de Bogotá - crédito captura video Pasa en Bogotá

El hecho ocurrió en una zona donde obreros realizaban trabajos de mantenimiento, lo que agravó las consecuencias del impacto.

Las autoridades reportaron que, además del trabajador atrapado, hubo múltiples personas heridas a raíz del siniestro. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y coordinaron las labores de rescate y atención a los afectados.

En el video que circula en redes se escucha la voz de un hombre que describe la escena: “Un carro particular con los obreros de… Estos obreros acá, mire, el obrero que va ahí debajo del carro. El obrero está ahí debajo de la, entre el chasis, entre el capó y la carrocería. No lo pueden hacer nada ahí. Él está vivo, está vivo. Él está vivo ahí”. Su relato evidencia la dificultad para auxiliar al trabajador que quedó atrapado.

Se espera un pronunciamiento oficial con el balance definitivo de víctimas y las posibles causas del siniestro. Las investigaciones continúan para determinar si hubo exceso de velocidad, imprudencia o algún otro factor que haya contribuido al accidente.

Un vehículo particular chocó contra un camión en la NQS con calle 19 en sentido sur-norte y ocasionó heridas a varios trabajadores viales - crédito @BogotaTransito/X
Un vehículo particular chocó contra un camión en la NQS con calle 19 en sentido sur-norte y ocasionó heridas a varios trabajadores viales - crédito @BogotaTransito/X

La Secretaría de Movilidad exhortó a los conductores a extremar precauciones, especialmente en horarios nocturnos y zonas donde se desarrollan trabajos viales.

Una camioneta terminó entre un poste y el enrejado de Transmilenio

El impacto de una camioneta BMW contra un poste en la Autopista Sur de Bogotá durante la mañana del domingo 26 de abril provocó una congestión considerable en el tránsito del suroccidente de la ciudad.

El accidente, registrado cerca de la carrera 66 en la localidad de Bosa, dejó la vía parcialmente bloqueada y obligó a las autoridades a desplegar equipos de control en la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo inmovilizado sobre el separador central, con daños severos en la parte frontal y restos de piezas mecánicas dispersos en la calzada. El capó quedó destruido, el parachoques desprendido y varias partes del sistema delantero del automóvil quedaron expuestas tras la colisión.

El parabrisas también resultó afectado, mientras que uno de los faros permanecía encendido, lo que evidencia la magnitud del golpe.

---
Camioneta de alta gama se estrelló en el sur de Bogotá contra un poste en una estación de Transmilenio - crédito @BogotaTransito

Como resultado del incidente, la circulación en los carriles vecinos se redujo de manera significativa. El automóvil quedó a poca distancia de una reja metálica, lo que complicó aún más la movilidad en uno de los puntos neurálgicos del sur de la capital.

Durante varias horas, el tráfico en la Autopista Sur, uno de los corredores más transitados de Bogotá, experimentó demoras y desvíos. Las autoridades dispusieron unidades del Grupo Guía de la Secretaría Distrital de Movilidad para gestionar la congestión y orientar a los conductores afectados.

El equipo de Tránsito acudió al lugar para atender el siniestro y recopilar información que permita esclarecer las causas del choque. La intervención de los agentes permitió regular el flujo vehicular mientras se llevaban a cabo las labores de remoción del vehículo accidentado.

Según el reporte preliminar, no se presentaron personas lesionadas a raíz del accidente. Esta información fue confirmada por las autoridades presentes en el sitio, quienes continúan investigando las circunstancias que originaron el hecho.

Temas Relacionados

Accidente tránsito BogotáObreros vía BogotáAvenida NQS con calle 19Movilidad BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Einer Rubio protagoniza la fuga de camino al puerto de primera categoría; Egan Bernal rueda con los favoritos

El Corno alle Scale reta a los ciclistas con 10 kilómetros de ascenso y rampas que llegan hasta el 12% de inclinación para cerrar la segunda semana de competencias

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Einer Rubio protagoniza la fuga de camino al puerto de primera categoría; Egan Bernal rueda con los favoritos

Así se está moviendo la Universidad Popular del Cesar tras suspensión de su rector, amigo de Juliana Guerrero: los que están detrás del alto cargo

El dictamen del Consejo de Estado que deja sin efecto la elección de Guillermo Echavarría como rector desencadenó una reconfiguración de alianzas políticas y profundizó las presuntas tensiones internas entre clanes

Así se está moviendo la Universidad Popular del Cesar tras suspensión de su rector, amigo de Juliana Guerrero: los que están detrás del alto cargo

Hombre iba grabando recorrido de Juan Daniel Oviedo en Pasto y lo ‘boletearon’ por llevar un sticker de Abelardo de la Espriella: “Periodicazo”

El sujeto portaba camisetas alusivas a la campaña de los candidatos del Centro Democrático; el momento quedo captado en video que rápidamente se difundió en las redes sociales

Hombre iba grabando recorrido de Juan Daniel Oviedo en Pasto y lo ‘boletearon’ por llevar un sticker de Abelardo de la Espriella: “Periodicazo”

El senador Bernie Moreno pidió garantizar la seguridad de los equipos de campaña en Colombia: “EE. UU. sigue la situación”

La muerte de Roger Devia y Fabián Cardona, sumada a otros ataques recientes, profundiza la preocupación por la seguridad de candidatos y líderes en la recta final hacia las elecciones presidenciales

El senador Bernie Moreno pidió garantizar la seguridad de los equipos de campaña en Colombia: “EE. UU. sigue la situación”

Mujer denunció en TikTok nueva modalidad de estafa bancaria: “Ellos están conectados con el sistema de audiorrespuesta del banco”

Según la denuncia, los delincuentes han clonado audios, correos y sistemas de seguridad del banco

Mujer denunció en TikTok nueva modalidad de estafa bancaria: “Ellos están conectados con el sistema de audiorrespuesta del banco”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Jon Favreau elogió los paisajes de Colombia y calificó como “una gran idea” filmar ‘Star Wars’ en el país

Shakira quedó conmovida por la coreografía de “Dai Dai” que circula en redes sociales: “¡Necesito bailarines como esos!”

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”

Shakira, Maluma, Morat, Julieta Venegas y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Einer Rubio protagoniza la fuga de camino al puerto de primera categoría; Egan Bernal rueda con los favoritos

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Einer Rubio protagoniza la fuga de camino al puerto de primera categoría; Egan Bernal rueda con los favoritos

Sebastián Guzmán cuestionó decisiones arbitrales tras Tolima vs Nacional: “Yo vengo de allá y sé cómo es”

Santa Fe empató 1-1 con Junior en El Campín y dejó abierta la semifinal de Liga BetPlay

René Higuita elogió prelista de Néstor Lorenzo: “En mi época la preocupación era la falta de recambio, ahora sobra talento”

Atlético Nacional superó a Tolima bajo polémico arbitraje: victoria 1-0 en Ibagué por las semifinales de Liga BetPlay