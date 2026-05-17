Grave accidente de tránsito dejó al menos un obrero muerto y varios más lesionados en el centro de Bogotá: uno de ellos quedó atrapado en un vehículo

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a uno de los trabajadores quedó atrapado entre los vehículos - crédito Pasa en Bogotá/X

El accidente presentado en la madrugada del domingo 17 de mayo involucró a un vehículo particular, un camión y un grupo de trabajadores viales en la NQS con calle 19, sentido sur-norte, en la localidad de Los Mártires de Bogotá.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el hecho ocurrió a la 1:38 a. m. y dejó varios heridos, entre ellos una persona que quedó atrapada entre los dos vehículos.

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Las primeras imágenes del siniestro circularon rápidamente en redes sociales. En uno de los videos difundidos, se observa el carro de color rojo incrustado en la parte trasera del vehículo pesado y el grupo de trabajadores viales que se encontraba laborando en la vía.

De acuerdo con la información oficial, el accidente dejó un saldo de múltiples personas heridas, incluyendo al trabajador que quedó aprisionado entre el automóvil y el camión del equipo vial. Las autoridades atendieron la emergencia en el sitio y coordinaron el traslado de los lesionados a centros médicos cercanos.

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Trabajadores viales resultaron heridos tras ser embestidos por un automóvil mientras laboraban en una importante vía de Bogotá - crédito captura video Pasa en Bogotá

El hecho ocurrió en una zona donde obreros realizaban trabajos de mantenimiento, lo que agravó las consecuencias del impacto.

Las autoridades reportaron que, además del trabajador atrapado, hubo múltiples personas heridas a raíz del siniestro. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y coordinaron las labores de rescate y atención a los afectados.

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En el video que circula en redes se escucha la voz de un hombre que describe la escena: “Un carro particular con los obreros de… Estos obreros acá, mire, el obrero que va ahí debajo del carro. El obrero está ahí debajo de la, entre el chasis, entre el capó y la carrocería. No lo pueden hacer nada ahí. Él está vivo, está vivo. Él está vivo ahí”. Su relato evidencia la dificultad para auxiliar al trabajador que quedó atrapado.

Se espera un pronunciamiento oficial con el balance definitivo de víctimas y las posibles causas del siniestro. Las investigaciones continúan para determinar si hubo exceso de velocidad, imprudencia o algún otro factor que haya contribuido al accidente.

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Un vehículo particular chocó contra un camión en la NQS con calle 19 en sentido sur-norte y ocasionó heridas a varios trabajadores viales - crédito @BogotaTransito/X

La Secretaría de Movilidad exhortó a los conductores a extremar precauciones, especialmente en horarios nocturnos y zonas donde se desarrollan trabajos viales.

Una camioneta terminó entre un poste y el enrejado de Transmilenio

El impacto de una camioneta BMW contra un poste en la Autopista Sur de Bogotá durante la mañana del domingo 26 de abril provocó una congestión considerable en el tránsito del suroccidente de la ciudad.

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El accidente, registrado cerca de la carrera 66 en la localidad de Bosa, dejó la vía parcialmente bloqueada y obligó a las autoridades a desplegar equipos de control en la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo inmovilizado sobre el separador central, con daños severos en la parte frontal y restos de piezas mecánicas dispersos en la calzada. El capó quedó destruido, el parachoques desprendido y varias partes del sistema delantero del automóvil quedaron expuestas tras la colisión.

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El parabrisas también resultó afectado, mientras que uno de los faros permanecía encendido, lo que evidencia la magnitud del golpe.

Camioneta de alta gama se estrelló en el sur de Bogotá contra un poste en una estación de Transmilenio - crédito @BogotaTransito

Como resultado del incidente, la circulación en los carriles vecinos se redujo de manera significativa. El automóvil quedó a poca distancia de una reja metálica, lo que complicó aún más la movilidad en uno de los puntos neurálgicos del sur de la capital.

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Durante varias horas, el tráfico en la Autopista Sur, uno de los corredores más transitados de Bogotá, experimentó demoras y desvíos. Las autoridades dispusieron unidades del Grupo Guía de la Secretaría Distrital de Movilidad para gestionar la congestión y orientar a los conductores afectados.

El equipo de Tránsito acudió al lugar para atender el siniestro y recopilar información que permita esclarecer las causas del choque. La intervención de los agentes permitió regular el flujo vehicular mientras se llevaban a cabo las labores de remoción del vehículo accidentado.

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Según el reporte preliminar, no se presentaron personas lesionadas a raíz del accidente. Esta información fue confirmada por las autoridades presentes en el sitio, quienes continúan investigando las circunstancias que originaron el hecho.