Exhumarán cuerpos en 52 lugares del cementerio de Riosucio, en Caldas, por orden de la JEP

JEP ordena exhumación en 52 lugares ubicados en el cementerio El Carmen, del municipio de Riosucio. Foto: Referencia - UBPD

La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- ordenó por medio de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, la exhumación, custodia e identificación de cuerpos, esqueletizados o no, y estructuras óseas, de posibles víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado colombiano, posiblemente enterrados en el sector de Jardines de la Resurrección del cementerio El Carmen, del municipio de Riosucio, Caldas.

Esta decisión se tomó en medio de los tramites de la JEP de las peticiones cautelares de protección de lugares de posible inhumación de cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR), relacionadas con el Resguardo Indígena de San Lorenzo, cuyo territorio se ubica en los municipios de Riosucio y Supía, en el departamento de Caldas.

Desde el año 2021, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS), el Cabildo indígena de San Lorenzo y el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), presentaron ante la JEP la solicitud de medidas cautelares para la protección de esta zona.

Esa petición fue fundamentada en un informe realizado por EQUITAS, alusivo a la alteración de las placas de los lugares de inhumación de cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas en el referido camposanto. “En dicho informe dan cuenta de un universo provisional de personas desaparecidas “con orientación de nombre” y de “registros de personas no identificadas”, entre indígenas pertenecientes al Resguardo Indígena San Lorenzo, y otras personas presuntamente desaparecidas en el departamento de Caldas; y aportan un archivo sobre cuerpos de personas no identificadas inspeccionados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio, indicando como uno de los posibles lugares de inhumación el cementerio El Carmen de Riosucio”, explicó la JEP.

En el mismo informe, la JEP relata que se evidencia la existencia de un área específica para la inhumación de cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas en dicho cementerio. “Esto, con base en información reportada por una ex personera municipal y por un médico forense, ex funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, Instituto o Medicina Legal)”.

Según lo conoció la JEP, se hizo un envió de un informe, realizado en el 2014, por parte de la personería municipal de Riosucio, Caldas, a la Procuraduría General de la Nación, con inclusión de algunas fotografías que evidenciaban las placas existentes en dicha área del cementerio.

Según diagnóstico del Ministerio del Interior realizado en el 2014 sobre el cementerio El Carmen, allí se encontrarían 61 cuerpos correspondientes a: 52 cuerpos de personas no identificadas y 9 cuerpos de personas identificadas no reclamadas, enterrados desde el año 2000 en el lote llamado Jardín de la Resurrección.

Finalmente, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación, identificación y entrega a los familiares, de los cuerpos y estructuras óseas de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado para garantizar los derechos de las víctimas.

