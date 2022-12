Epa Colombia, con tragos de más, habló de Diana Celis

Epa Colombia y Diana Celis. Tomada de Instagram @diana_celis5

La relación que sostuvieron Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia y Diana Celis, fue una de las más cuestionadas en redes sociales, puesto que algunos de los seguidores de la bogotana afirmaban que la futbolista estaba con la empresaria por interés. Sin embargo, la integrante del cuadro santafereño siempre respondió que ella también trabajaba para ganar su propio dinero.

La dueña de un emporio construido a base de la venta de keratinas y otros productos para el cabello, ha salido a hablar en repetidas ocasiones de su relación con Diana Celis y el pasado domingo 4 de diciembre no fue la excepción, pues mientras se tomaba unas cervezas, interactuó con sus seguidores y respondió algunas inquietudes que le formularon respecto a su vida privada.

Comenzó por hablar de la parte espiritual en su vida, afirmando que en este aspecto se encuentra muy bien, ya que asiste a la iglesia con regularidad y lee la biblia, además, agregó: “soy una mujer muy juiciosa, creyente de Dios, creo en él y sé que va a sacar mi vida adelante”.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', abrirá una peluquería al norte de Bogotá. Foto: Redes

En lo que se refiere al campo material, la empresaria aprovechó para presumir los lujosos carros que ha comprado gracias al éxito de su empresa de keratinas: “tengo un convertible negro, una morada, una Mercedes Benz y tengo mi penthouse”. Cuando sus seguidores le pidieron que hablara de la parte empresarial, Barrera Rojas aseguró que el éxito de su compañía radica en la constante venta de keratinas, a pesar de que la gente hable mal de su producto.

Fue allí cuando respondió el interrogante sobre su situación sentimental, pues recientemente se rumoró que Epa Colombia había terminado su relación con Karol Samantha, con quien se unió afectivamente después de haber roto con Diana Celis.

Le puede interesar: Alejandro Sanz regresa al país con su gira ‘SANZ en vivo’

Al respecto de la futbolista dijo: “Amiga, yo con Diana duré seis años, terminamos, a esa mujer le di el 30 % de todas mis cosas, ella lo sabe perfectamente y sus abogados. Saben que yo obré bien y la última cuota me toca ahorita el 30 de diciembre. Hice las cosas bien, estoy agradecida con Diana y me volví a enamorar por segunda vez”.

Después de haber confesado todo lo que ocurrió con Diana Celis, aseguró que se enamoró de su mejor amiga y que ahora “estamos conociéndonos como novias, hasta donde Dios diga. Esa mujer me graba, me acompaña, me cuida y es una mujer muy sencilla”. Adicionalmente, destacó que es una mujer que la apoya y siempre está pendiente de ella.

La empresaria destacó lo bueno que hizo por su expareja y algunos afirman que todavía no la supera

Qué dijo Anni Espejo sobre la relación que sostuvo con Epa Colombia

Anni Espejo es una reconocida creadora de contenido que surgió como youtuber y sostuvo una relación con Daneidy Barrera Rojas antes de que se convirtiera en una reconocida empresaria. Hace algunos días, señaló que la bogotana es alguien inestable mentalmente, sin embargo, recientemente dio una nueva opinión respecto a la dicho por su expareja en una entrevista.

Annie Espejo y Epa Colombia

Según dijo la influenciadora, conocer a personas como Epa Colombia “fue algo tóxico para mi vida”. Destacó, además, que la empresaria de keratinas es “manipuladora” y que todo el tiempo intenta conmover a las personas sobre el discurso de que Dios la apoya y la saca adelante.

Así lo dio a conocer a través de una publicación en sus redes sociales, en las que dio su versión de lo que fue ser novia de la empresaria

Y agregó: “Ahí no está Dios, en el lamentísmo… Nos ha estado manipulando todo el tiempo y me manipuló por mucho tiempo, porque soy una persona muy inocente que le gusta ayudar”.

También indicó que después de su relación con la empresaria, no le llamaba la atención aparecer en medios de comunicación porque le daba miedo.

Seguir leyendo: