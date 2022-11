Epa Colombia lloró cuando confesó lo que ocurre al interior su empresa de keratinas

Epa Colombia señaló que las finanzas de su empresa no están bien, según su última aparición en redes sociales.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, por cuenta de las declaraciones que entregó su exmánager en las que confirmó que la bogotana no se llevó algunos premios limpiamente e incluso, que no ha cumplido con los regalos que presumió en redes sociales a otras dos reconocidas influenciadoras.

“Qué se puede esperar de una mitómana como Epa Colombia, que por algo no tiene amigos, ya que todos se alejan de ella por todas sus mentiras y enredos, que seas una persona bipolar no es mi culpa”, contestó el empresario.

Recientemente, la empresaria confesó a través de sus redes sociales que no han sido días fáciles y que ha tenido días de debilidad, pero que gracias a la fe que profesa y su creencia en Dios, le han permitido superar todas las dificultades. Las revelaciones de su exmánager, tienen en la mira a Daneidy Barrera Rojas por parte de sus seguidores quienes la han criticado fuertemente.

Y es que en medio de la investigación revelada por la revista Cambio, Barrera Rojas señaló que en su empresa las cuentas de los productos que fabrica y comercializa para el cuidado del cabello no están bien. Adicionalmente, dijo que tuvo una conversación con Dios en la que esperó una respuesta o una orientación para seguir adelante con su negocio.

Epa Colombia y Karol Samantha Barbosa. Foto: Instagram @epa_colombia

Pese a que según ella misma indicó que las cosas no van bien, al llegar a su empresa le dijeron que tienen demasiado trabajo y que los pedidos por alistar siguen creciendo: “Dios es re-grande. Les juro que, esta mañana, hablé con Dios y le dije que si no eran las keratinas, que si no era la publicidad, que me ayudara cada día a escoger el camino del bien…”.

“Le dije a Dios que si no son las keratinas, que pongas en mí un proyecto, un emprendimiento, para que yo salga, otra vez, adelante. Porque solo Dios tiene el poder…”, fueron las declaraciones que entregó la bogotana a través de sus redes sociales, sentada en el escritorio de su empresa.

También dijo que en este camino que ha recorrido con su empresa, se ha encontrado con personas que han consumido su producto y le han criticado el hecho de que tiene malos acabados y que en ocasiones, la keratina le ha tumbado el pelo de varias clientas.

“Estoy re-feliz… Te amo, amiga, muchas gracias. Que Dios te bendiga, te amo, gracias por comprarme”, y aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

A continuación, el video con las declaraciones de Epa Colombia sobre las finanzas de su empresa:

Así lo dio a conocer la empresaria a través de sus redes sociales

Cuánto crecieron las finanzas de Epa Colombia en 2021

Así las cosas, en un informe presentado por revista Cambio, la marca en cabeza de la progenitora de Barrera Rojas posee cinco establecimientos en tres ciudades: Bogotá, Medellín y Villavicencio.

Y agregan: “En un año y tres meses, los activos totales de dicha sociedad aumentaron cerca de 15 veces. En agosto de 2021, los activos totales eran de 150 millones de pesos. En noviembre de 2022, según lo reportado en Cámara de Comercio, estos eran de 2.680 millones de pesos. En el último año, Keratinas Center Epa Colombia aumentó diariamente su capital en 5′623.000 pesos, lo que equivale a 168 millones de pesos mensuales”.

Pero no fue el único crecimiento que reportó la revista Cambio, pues en 2021 con un activo registrado por 150 millones de pesos, Productos Epa Colombia en noviembre de 2022 aumentaron a 23.535 millones de pesos. Esto significa un aumento de 15.600 %, “Productos EPA Colombia aumentó sus activos totales a razón de 52 millones de pesos diarios, es decir, 1.565 millones mensuales”, señaló Cambio.

SEGUIR LEYENDO: