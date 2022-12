Alejandro Sanz regresa al país con su gira ‘SANZ en vivo’

Alejandro Sanz presentó en redes sociales la agenda para su próxima gira de conciertos y Colombia tiene dos fechas incluidas.

Han pasado cerca de ocho meses desde que Alejandro Sanz se presentó por última vez en Colombia, luego de haber suspendido su tour La Gira por cuenta de las restricciones del covid-19. En abril de 2022, el español visitó las ciudades de Barranquilla, Bogotá y Cali, en donde deslumbró a los asistentes con un show musical interpretando lo mejor de sus éxitos.

El interprete de Amiga mía y La Tortura junto a Shakira, recientemente anunció que regresará a Colombia en medio de la gira que realizará por Latinoamérica en 2023 en la que incluyó a Bogotá y Medellín para presentar su tour llamado SANZ en vivo. El cantautor se presentará además en Argentina, Chile, Ecuador y Perú, y busca enamorar a los asistentes con sus canciones.

La cita para los asistentes a su concierto en Bogotá será el próximo 13 de abril en el Coliseo Live y el 15 de abril en la capital de la montaña, cuyo escenario está por definirse.

Alejandro Sanz y Greeicy Rendón para la portada de su canción 'Lejos conmigo'.

Los fanáticos fueron informados a través de las redes sociales del artista, en las que publicó un video con los detalles pertinente de las ciudades que visitará en 2023. Los seguidores del español podrán cantar a todo pulmón los éxitos musicales como Corazón partío, No me compares, Y si fuera ella, Mi persona favorita y Cuando nadie me ve, entre otros temas.

“Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina: la respuesta es SI, tenemos que vernos”, escribió el cantautor en el pie de foto de la publicación, junto al clip promocional.

Le puede interesar: El escote de Sofía Vergara que paralizó las redes sociales: “me encantan tus curvas”

Las entradas para Bogotá saldrán a la venta el próximo 12 de diciembre y podrán ser adquiridas a través de la página web oficial de Alejandro Sanz www.alejandrosanz.com/events. Para Medellín, la fecha de la venta de las entradas será anunciada próximamente, debido a que no se tiene claridad el escenario donde cantará el artista.

Cabe destacar que también cantará los éxitos de su más reciente producción musical llamada Sanz, el cual contó con una nominación a los Grammy Latinos como Álbum del Año, ceremonia que se celebró hace algunas semanas y en la que estuvieron nominados artistas de la talla de Karol G, Sebastián Yatra, Camilo, Shakira, entre otros.

A continuación, el video promocional de sus conciertos en Colombia y otros países de América Latina:

El anuncio lo hizo el cantante a través de sus redes sociales en el que incluye a países como Argentina, Chile, Perú y Ecuador

Medidas para los próximos conciertos en el Coliseo Live

A través de un comunicado, los encargados de este escenario multipropósito reconocieron las problemáticas que hay respecto a la movilidad e ingreso de transporte a la zona, pues cabe resaltar que el Coliseo Live está fuera de la zona urbana de Bogotá, siendo la vía que conduce al municipio de Cota la arteria principal que pasa frente al sitio.

“Hemos dispuesto más de 150 buses que están al servicio de nuestros visitantes, aumentando nuestra capacidad en un 1000 % en comparación con nuestro concierto de inauguración. De esta manera, las personas pueden adquirir su cupo a la hora de comprar su entrada, donde los recogerán y regresarán en puntos de encuentro cercanos al Coliseo Live (Cedritos, Maloka y Alambra)”, sostenía el comunicado.

Seguir leyendo: