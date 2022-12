Exportaciones colombianas de café, banano, cacao y aguacate podrían estar en riesgo por medidas sanitarias europeas

Medidas sanitarias europeas ponen en riesgo principales exportaciones colombianas.

Las exportaciones agrícolas colombianas a la Unión Europea (UE), están amenazadas, reveló una investigación realizada por la experta internacional en comercio exterior, Claudia Orozco, en conjunto con estudiantes del Semillero de Investigación Derecho, Comercio y Globalización de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

De acuerdo con el estudio, dicha amenaza obedece a que el Pacto Verde y la estrategia De la granja a la mesa, adoptados por la UE en respuesta a los retos derivados del calentamiento atmosférico y el cambio climático. Prevén una drástica reducción en el uso de pesticidas químicos 50 % y de fertilizantes 20 %, y un aumento considerable de la producción orgánica.

Esta situación afecta los estándares sanitarios de los productos para consumo en el mercado europeo, incluidos productos importados:

“Hay un cambio en los reglamentos que afectan los límites máximos de residuos de plaguicidas. Eso afecta la agricultura colombiana y las exportaciones a la UE porque no les va a permitir a agricultores colombianos utilizar pesticidas que venían usando o hacerlo en la forma en la que lo venían haciendo. Decisiones que se han adoptado han afectado a pesticidas y plaguicidas que utilizaban caficultores, bananeros, productores de cacao, de aguacate y de frutas como la gulupa”, explicó Claudia Orozco, quien también es árbitro de apelación en casos de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio y experta en UE.

Para el profesor Juan Manuel Amaya Castro, director del Área de Derecho Internacional y del Semillero de Investigación, “la manera en la que la UE ha adoptado estas políticas no cuadra bien con nuestra capacidad de reaccionar adecuadamente. A veces, las políticas no son del todo razonables y, en general, hay una desconexión con nuestros productores. Además, el Estado colombiano, a pesar de que ha tratado de abordar este tema de diferentes maneras a nivel internacional y nacional, no logra compensar esa falta de conexión entre nuestros mercados y nuestros productores”.

Subrayó que, si no se entiende este problema, la estrategia actual del Gobierno nacional de incrementar y diversificar las exportaciones agrícolas a la Unión Europea se verá obstaculizada.

<b>Las recomendaciones del estudio</b>

La academia hace tres recomendaciones concretas para minimizar el impacto de estas medidas sanitarias de la UE en las exportaciones agrícolas colombianas:

La primera, consiste en optimizar el marco institucional colombiano para consolidar conocimiento en esta área científicamente específica, compleja, de rápida evolución y ajena al conocimiento científico colombiano. “Para ello, se debe centralizar el tema en una sola entidad especializada en asuntos fitosanitarios como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y evitar dispersión de la información”.

En un segundo punto, sugieren activar la cláusula de ‘Trato especial y diferenciado’ del Capítulo 5 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias del tratado de libre comercio Colombia-UE y solicitar -a los subcomités de medidas sanitarias y fitosanitarias y de cooperación técnica- proyectos de asistencia técnica que garanticen minimizar el impacto negativo de cambios en los límites máximos de residuos (LMR) sobre la oferta exportable colombiana, indican en el estudio.

“Eso es muy importante porque cada vez que llega al mercado europeo un producto que no cumple, Colombia entra en una lista negra de todas las aduanas europeas y hace que haya mayores controles para el resto de las exportaciones”, anota Claudia Orozco.

En tercer lugar, recomiendan crear un sistema de información (incluyendo etiquetado de plaguicidas) que informe a productores y gremios sobre plaguicidas autorizados, prohibidos y sujetos a LMR en productos de exportación, en los principales mercados de destino como la Unión Europea.

SEGUIR LEYENDO: