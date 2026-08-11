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El exviceministro Diego Cancino fue imputado por la Fiscalía por acto sexual violento agravado: “Su propósito era satisfacer su libido”

La investigación ubicó los hechos en un encuentro del 9 de octubre de 2024 en su apartamento, tras una cita presentada como laboral con Viviana Vargas Ávila, quien habría negado cualquier acercamiento

La denuncia de Viviana Vargas Ávila no solo sacó a la luz el caso específico de Diego Cancino, sino que puso de relieve la problemática más amplia de la cultura de acoso que persiste en el sector público - crédito @cancinodiegoa/Instagram
La Fiscalía imputó a Diego Cancino por acto sexual violento agravado por hechos ocurridos el 9 de octubre de 2024 en un apartamento de Bogotá - crédito @cancinodiegoa/Instagram
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La Fiscalía imputó el lunes 10 de agosto de 2026 a Diego Cancino por acto sexual violento agravado por hechos ocurridos el 9 de octubre de 2024 en su apartamento de Bogotá, al sostener que el exviceministro del Interior habría usado la autoridad que tenía sobre Viviana Vargas Ávila para realizar actos sexuales sin consentimiento en una reunión presentada como laboral; el exfuncionario no aceptó los cargos y el caso avanzará hacia la acusación formal y un eventual juicio.

La imputación expone además el efecto procesal inmediato: al rechazar los cargos, Cancino renunció a una eventual rebaja de pena en esta etapa. La Fiscalía tendrá ahora hasta 90 días para radicar el escrito de acusación ante un juez de conocimiento.

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Según la imputación, la conducta atribuida tiene una pena base de entre ocho y 16 años de prisión. Con el agravante por la posición de autoridad que, según el ente acusador, ejercía sobre la víctima, la sanción podría ubicarse entre 10 años y 24 años de prisión.

Durante la diligencia ante el juzgado 28 de control de garantías de Bogotá, el fiscal Edwin Alberto Sánchez afirmó que la investigación permitió inferir que Cancino actuó “con el fin de satisfacer su libido sexual”. También señaló que la víctima expresó “de manera expresa y reiterada su negativa a cualquier tipo de acercamiento de naturaleza sexual”.

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Concejal de Bogotá Diego Cancino, del partido Alianza Verde
La pena por acto sexual violento agravado contra Diego Cancino podría ir de 10 a 24 años de prisión, según la imputación de la Fiscalía - crédito Concejo de Bogotá

En la presentación de los hechos jurídicamente relevantes, el delegado describió varios actos que, según la acusación, ocurrieron en el apartamento del exfuncionario, ubicado en el nororiente de la capital de la República.

El fiscal relató que Cancino habría “realizado actos de contenido sexual distintos al acceso carnal, consistentes en abrazarla por la espalda, con connotación sexual. Tocarle sus senos por debajo de la blusa, intentar besarla en varias oportunidades y sujetarla por los brazos y manos”.

La Fiscalía sostuvo que esos hechos ocurrieron pese a que la mujer insistía en que no quería tener una relación con él y que el encuentro tenía un contexto exclusivamente laboral. Según el ente investigador, ella le manifestó al entonces funcionario que no deseaba una relación distinta a la laboral y política, pero él insistió incluso después de que expresara incomodidad e intentara salir del lugar.

Para la Fiscalía General de la Nación, la conducta debe leerse a la luz del cargo que ocupaba Cancino en ese momento y de su ascendencia política y laboral sobre la denunciante. El fiscal sostuvo que esa condición generó una relación de confianza que facilitó el acercamiento inicial bajo la apariencia de una conversación sobre propuestas laborales y políticas.

En la audiencia, el delegado del ente acusador señaló: “Para la realización de la conducta se valora su posición y cargo como exministro general del interior y persona como autoridad en el ámbito laboral y político de la víctima, lo cual le confería a una particular autoridad sobre ella y la impulsaba a depositar en usted su confianza”. Sobre esa base, la Fiscalía encuadró el agravante previsto en el numeral segundo del artículo 211 del Código Penal.

La Fiscalía sostuvo que la reunión presentada como laboral derivó en actos sexuales sin consentimiento contra Viviana Vargas Ávila - crédito @vivilaroja/Instagram
La Fiscalía sostuvo que la reunión presentada como laboral derivó en actos sexuales sin consentimiento contra Viviana Vargas Ávila - crédito @vivilaroja/Instagram

La investigación se remonta a la denuncia presentada por Viviana Vargas, entonces contratista del Ministerio del Interior. De acuerdo con el expediente citado por El Tiempo, Vargas sostuvo que el 9 de octubre de 2024 contactó a varias personas, entre ellas Cancino, porque su contrato estaba por terminar; él le pidió la hoja de vida y la citó a almorzar en su apartamento.

Según ese relato, la conversación comenzó en términos profesionales hasta que el entonces funcionario le ofreció una copa de vino y le insistió para que bebiera más.

Después, siempre de acuerdo con la denuncia y con la reconstrucción expuesta por la Fiscalía, se produjeron los acercamientos físicos que hoy son objeto de investigación penal.

La denuncia incluyó chats y el caso frenó su llegada a la SAE

Diego Cancino será imputado el 10 de agosto de 2026 en un juzgado de Bogotá - crédito Colprensa
El caso contra Diego Cancino investiga si el exviceministro del Interior usó una posible renovación contractual para imponer contacto sexual contra la voluntad de la víctima - crédito Colprensa

Entre los elementos entregados por Vargas aparecen capturas de chats en las que, según la denuncia, Cancino reconocía lo ocurrido. En uno de esos mensajes, citado por el medio, le habría escrito: “Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones”.

La denunciante también afirmó que no tenía “ningún espacio de confianza” con Cancino y que “ni siquiera nos saludábamos de beso”. Añadió que amigos suyos que llegaron al lugar se dieron cuenta de lo sucedido y que serán testigos dentro del proceso.

A finales de 2024, cuando las denuncias se hicieron públicas, Cancino alcanzó a ser designado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales. Los señalamientos frenaron esa llegada y el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla dijo que no se oficializaría su nombramiento en la entidad encargada de administrar bienes incautados a la mafia.

Cancino ya había rechazado las acusaciones en un comunicado previo. Allí afirmó: “Lamento sinceramente cualquier conducta de mi parte que haya podido resultar ofensiva para una mujer a quien conozco desde varios años. Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros”.

Según la Fiscalía, no se trató de un solo episodio sino de al menos tres acciones de esa naturaleza. El juzgado además dispuso como medida preventiva que no podrá vender ni enajenar bienes durante seis meses, mientras avanza el proceso.

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