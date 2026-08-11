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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Sandra Suárez como directora del DPS

El Gobierno formalizó la llegada de Suárez Pérez al DPS, entidad responsable de implementar políticas para la inclusión y atención de hogares afectados por situaciones recientes

Sandra Suárez señaló que en el DPS buscará operar con transparencia, sin rosca y sin politiquería para sacar a la gente de la pobreza - crédito @sandrasuarezp/x
Mediante el acto administrativo expedido el 10 de agosto, la Presidencia dispuso que Suárez Pérez encabece la entidad clave para la política social y la atención de emergencias en Colombia - crédito @sandrasuarezp/X
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El presidente Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Sandra Suárez Pérez como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el decreto 1147 del 10 de agosto de 2026.

La designación entró en vigor de manera inmediata y ubica a Suárez al frente de una entidad clave para la coordinación de programas dirigidos a poblaciones vulnerables en Colombia.

De acuerdo con el documento expedido por el Gobierno nacional, se estableció que Sandra Suárez Pérez asumirá la dirección del DPS, bajo el código 0010, grado 00. Esta decisión se tomó en uso de las facultades que la Constitución Política le otorga al presidente, específicamente en el numeral 1° del artículo 189.

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Abelardo De la Espriella designó a Sandra Suárez como directora del Departamento de Prosperidad Social - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
De acuerdo con el documento expedido por el Gobierno nacional, se estableció que Sandra Suárez Pérez asumirá la dirección del DPS, bajo el código 0010, grado 00 - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La nueva directora del DPS, quien fue ministra durante el gobierno de Álvaro Uribe, expresó a través de su cuenta de X que enfrenta el reto de atender los casos más complejos y urgentes de las familias colombianas.

“Hoy estoy asumiendo como Directora del Departamento de Prosperidad Social. Vamos a atender los casos más urgentes y a apoyar a las familias en estos momentos tan difíciles. El Gobierno va a estar donde más se necesita: en el territorio, cerca de la gente y actuando con diligencia”, publicó Suárez.

El nombramiento se conoció pocos días después del terremoto del 10 de agosto, que dejó familias damnificadas en Cali, Pereira, Chocó y Manizales. Desde el DPS, Suárez tendrá la responsabilidad de ejecutar estrategias dirigidas a reducir brechas sociales, promover la inclusión y respaldar a hogares en condición de vulnerabilidad.

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Sandra Suárez - crédito @sandrasuarezp/X
Sandra Suárez informó que enfrenta el reto de atender los casos más complejos y urgentes de las familias colombianas - crédito @sandrasuarezp/X

¿Quién es Sandra Suárez?

Sandra Suárez es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con una maestría en Administración Pública de la Harvard Kennedy School y una especialización en Mercadeo Internacional de la Universidad EAFIT. También obtuvo formación en neurociencia y estudios políticos.

En su trayectoria en el sector público, Suárez Pérez ejerció como ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial entre 2003 y 2006, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Además, se desempeñó como alta consejera presidencial para los programas sociales del Plan Colombia y participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Ha ocupado cargos directivos en entidades públicas y privadas, incluida la gerencia general de la revista Semana.

El presidente electo afirmó que el Departamento de Prosperidad Social debe ser una entidad cercana, eficiente y transparente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente electo afirmó que el Departamento de Prosperidad Social debe ser una entidad cercana, eficiente y transparente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Gobierno nacional ha destacado su experiencia en el diseño y gestión de políticas sociales, así como su recorrido por los 32 departamentos y más de 400 municipios del país, lo que le ha permitido conocer las necesidades de distintas regiones. Suárez Pérez asume la dirección del DPS con la misión de liderar programas enfocados en la reducción de brechas sociales y el fortalecimiento de la inclusión en Colombia.

¿Qué es el DPS?

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) es una entidad del Gobierno nacional de Colombia encargada de coordinar, diseñar y ejecutar programas y políticas públicas orientadas a la atención de poblaciones vulnerables, la reducción de la pobreza y la promoción de la inclusión social. Esta institución administra recursos y estrategias para mejorar la calidad de vida de hogares en situación de vulnerabilidad y para reducir brechas sociales en el país.

El DPS lidera la implementación de transferencias monetarias, subsidios, ayudas humanitarias y diversos programas sociales dirigidos a niños, jóvenes, adultos mayores, población desplazada, víctimas del conflicto y otras comunidades en situación de riesgo. También promueve iniciativas para el desarrollo territorial, el fortalecimiento del capital social y el acceso a oportunidades.

Desde su creación, la entidad ha sido responsable de consolidar acciones interinstitucionales para asegurar el impacto de las políticas sociales y la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la superación de la pobreza. El DPS desempeña un papel fundamental en la articulación entre el Gobierno central y las autoridades locales, garantizando la presencia institucional en todo el territorio nacional.

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