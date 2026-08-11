Abelardo de la Espriella confirmó que viajará al Eje Cafetero, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4: “Mi compromiso está con las familias afectadas”

De la Espriella estará en una de las zonas más afectadas por el desastre natural @ABDELAESPRIELLA/X

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El terremoto de 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 deja, hasta ahora, 181 muertos y 1.310 heridos, un saldo que podría aumentar mientras continúan los rescates entre escombros en el occidente y el centro del país. El Gobierno nacional mantiene la declaratoria de desastre nacional por daños en viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos.

Según informó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, los organismos de socorro siguen en la búsqueda de sobrevivientes y en la remoción de escombros en las zonas más golpeadas. Las principales afectaciones se concentran en Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, donde siguen las tareas de localización entre estructuras derrumbadas.

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Abelardo de la Espriella confirmó que viajará al Eje Cafetero, una de las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 - crédito suministrada a Infobae Colombia

“El Estado está presente y toma acción”, sostuvo De la Espriella en su mensaje a la Nación. Luego agregó: “Colombia está unida y saldremos adelante juntos. No están solos”.

A la par, el jefe de Estado confirmó en sus redes sociales que se desplazará al Eje Cafetero para atender la emergencia en ciudades como Pereira, que son de las más afectadas por el desastre natural.

El jefe de Estado envió un mensaje de apoyo a los más de 1.000 afectados por el desastre natural - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Camino al Eje Cafetero, para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer. Mi compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente. ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅”, escribió en su cuenta de X.

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Comunidad internacional expresó su apoyo a Colombia tras terremoto de 7,4

Entre los anuncios de cooperación internacional más concretos figura el de Estados Unidos, que confirmó el envío de USD 15,5 millones destinados a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de impacto por el sismo. La ayuda fue comunicada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó solidaridad con la población colombiana y señaló que está preparado para respaldar al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según se determinen las necesidades sobre el terreno.

Antes de formalizar ese aporte, el secretario de Estado Marco Rubio había adelantado que el país norteamericano seguía la situación y estaba listo para ayudar. También se pronunció el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien reafirmó la solidaridad con su “gran aliado” y destacó el liderazgo del mandatario colombiano.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo informó además una donación conjunta del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 700.000. Según explicó, el primero dispuso USD 200.000 en cooperación no reembolsable para evaluación de daños, mientras que el segundo anunció USD 500.000 en cooperación técnica no reembolsable.

La Cruz Roja Colombiana, las alcaldías y el Ejército activaron canales de búsqueda y líneas de WhatsApp para recibir datos sobre personas desaparecidas tras el terremoto - crédito @cruzrojacol/X

Restrepo detalló que, de ese último monto, hay acceso inmediato para la Cruz Roja por USD 350.000 y otros USD 150.000 de apoyo técnico. Esos recursos, dijo, llegan en las primeras horas posteriores al movimiento sísmico que afectó a los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

La respuesta no se limitó a la asistencia financiera. El Salvador ofreció enviar equipos de rescate y médicos, mientras que Ecuador anunció el despliegue de 47 rescatistas, canes especializados y equipos con capacidad de operación durante siete días.

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, también ofreció ayuda al país. Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León señaló que la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, está en contacto con su contraparte colombiana para definir el momento en que se realice un llamado internacional de asistencia.

Mientras que la Unión Europea (UE) activó su sistema de asistencia consular y el servicio satelital Copernicus. Además, comunicó que está aportando financiación para reforzar la respuesta, entre otros canales, a través de la Cruz Roja.

Suiza, Francia, Alemania, Israel y España expresaron igualmente su disposición a coordinar asistencia para Colombia. A la par, Naciones Unidas indicó que hasta ahora no había recibido una solicitud formal de ayuda por parte de las autoridades colombianas, aunque dejó abierta su voluntad de intervenir si el país lo requiere.

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