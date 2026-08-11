Qué pasará con la Vuelta a Colombia tras el terremoto que sacudió al país: la organización tomó medidas sobre la carrera de ciclismo

Las voces de los protagonistas apoyando a las víctimas del sismo que se vivió en nuestro país -crédito @enbicicleta_co/Instagram

Guardar

El 10 de agosto de 2026, un sismo de 7,4 grados sacudió a Colombia después de las 7:30 a. m.

En este contexto, la Federación Colombiana de Ciclismo informó que la etapa 4 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito, prevista para este martes 11 de agosto entre Neiva e Ibagué, se correrá con normalidad tras evaluaciones preliminares del recorrido.

La cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 se correrá con normalidad este 11 de agosto entre Neiva e Ibagué-crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La entidad informó que la carrera permanece bajo monitoreo permanente por la situación generada por el movimiento sísmico registrado en el país, con revisiones continuas de cada etapa y sus trazados junto con autoridades de municipios y departamentos involucrados, con prioridad en la seguridad de ciclistas, equipos, organización, autoridades, medios y la caravana.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Federación, el análisis de la cuarta jornada incluyó la revisión de las condiciones de las vías y los distintos puntos del trayecto, en coordinación con la organización de la competencia y en comunicación con autoridades locales, organismos de tránsito y otras entidades competentes para verificar condiciones de seguridad.

“Es importante señalar que, debido a la situación generada por el movimiento sísmico registrado en el país, cada una de las etapas y sus respectivos recorridos están siendo evaluados de manera permanente junto con las autoridades de los municipios y departamentos involucrados, teniendo como prioridad la seguridad de los ciclistas, equipos, personal de la organización, autoridades, medios de comunicación y demás integrantes de la caravana”, dijeron.

PUBLICIDAD

La organización de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 expresó solidaridad con las ciudades y municipios afectados por el sismo-crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Explicaron también que en caso de que se presenten novedades con respecto a la seguridad, lo informarán de forma oportuna a través de sus canales:

“En caso de que las condiciones de seguridad, movilidad o infraestructura hagan necesario modificar, ajustar o cambiar alguno de los recorridos previstos para las próximas etapas, la Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 comunicarán oportunamente cualquier decisión a través de sus canales oficiales”, explicaron.

El momento en Neiva cuando los corredores le hacen un homenaje a las víctimas del fuerte terremoto que se vivió en nuestro país -crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Estas fueron las principales voces de la Vuelta a Colombia tras el sismo que se vivió en nuestro país

La seguridad de ciclistas, equipos, organización, autoridades, medios y la caravana es la prioridad de la organización -crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 completó el 10 de agosto de 2026 su tercera etapa entre Garzón y Neiva pese al terremoto de 7,4 que sacudió al país antes de la salida, pero la continuidad de la carrera quedó sujeta a las condiciones de seguridad y a lo que determinen las autoridades sobre las próximas jornadas, en especial las que pasarán por Ibagué y Manizales.

PUBLICIDAD

La etapa sí terminó con normalidad y dejó otra victoria de Wilmar Paredes, que se impuso tras 161,5 kilómetros con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 29 segundos. El corredor del Team Medellín-EPM sumó así su tercer triunfo consecutivo y amplió su ventaja en la clasificación general.

La principal inquietud de la organización no está en la jornada ya disputada, sino en los recorridos que vienen: la quinta etapa saldrá de Ibagué y terminará en el Sifón, mientras la sexta comenzará en Manizales y finalizará en Jericó, Antioquia. Ambas zonas deberán ser revisadas antes de definir si la competencia puede seguir.

PUBLICIDAD

Rubén Darío Galeano Berdugo, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, explicó después de la etapa que la prioridad está puesta en las personas afectadas por el sismo y que la delegación también sintió el movimiento telúrico durante la mañana en Garzón.

“Estábamos a puertas de la tercera etapa, ahí en Garzón. Se movió muy duro la tierra, todos nos miramos qué era lo que pasaba. Tembló durante un buen rato”, dijo el dirigente. También precisó que en ese momento no tenían información sobre la dimensión de lo ocurrido en distintas regiones del país y que solo después conocieron las afectaciones provocadas por el terremoto.

PUBLICIDAD

Galeano sostuvo que la federación no tomará decisiones por encima de las autoridades responsables de la gestión del riesgo.

“Se tomarán decisiones de si sigue o no sigue la Vuelta Colombia si tenemos que parar, porque indudablemente primero las vidas humanas, primero la gente”, afirmó.

La publicación señaló que el dirigente anticipó que la organización seguirá atenta a los reportes oficiales y que, si las autoridades concluyen que no existen condiciones para continuar, la carrera se detendrá. También indicó que uno de los puntos de atención será el desplazamiento hacia Ibagué, donde se reportaron algunas afectaciones, y luego hacia Manizales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 7:34 a. m. , tuvo magnitud de 7,4 y se registró a una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El organismo indicó además que fue el movimiento de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década.

El temblor se sintió en varias zonas del país y hubo reportes de afectaciones y víctimas en departamentos como Risaralda, Chocó, Caldas y Valle del Cauca. Ese escenario obligará a revisar las condiciones de cada trazado antes de decidir el futuro inmediato de la prueba.

PUBLICIDAD

Wilmar Paredes ganó la tercera etapa y sumó su tercer triunfo consecutivo-crédito Vuelta a Colombia

Mientras se conocían las primeras consecuencias del terremoto, Paredes volvió a imponerse en una llegada masiva. Juan Diego Hoyos fue segundo y Felipe Bravo tercero, ambos con el mismo registro del ganador, mientras Kevin Castillo y Wilson Haro completaron las cinco primeras posiciones.

El antioqueño quedó con un acumulado de 12 horas, 12 minutos 18 segundos en la clasificación general. Brandon Rojas marcha segundo a 20 segundos, Felipe Bravo es tercero a 22, y Juan Diego Hoyos y Kevin Castillo ocupan la cuarta y la quinta posición, respectivamente, a 24 segundos.

Paredes también lidera la clasificación de la regularidad con 45 puntos. Bravo, por su parte, encabeza la clasificación Sub-23.