Tras el fuerte terremoto en Colombia, la Primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció puntos de acopio de ayudas humanitarias: “Un solo corazón”

Pineda compartió también los centros de acopio dispuestos en varias ciudades del país para recibir las donaciones que se irán a las zonas más afectadas por la tragedia, producto del terremoto de 7.4 que se reportó el lunes de agosto a las 7:34 a. m. con epicentro en San José del Palmar (Chocó) - crédito @analu_pineda/IG

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Como lo anunció el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella en rueda de prensa el lunes 11 de agosto de 2026 desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgos de Desastres (Ungrd), y antes de partir a las zonas más afectadas por el terremoto de 7.4, indicó que la primera dama Ana Lucía Pineda y la esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, Tatiana Céspedes, estarán liderando la coordinación, recepción y distribución de donaciones y ayudas humanitarias para las familias afectadas.

Sumado a esto, Pineda compartió un video desde su cuenta de Instagram la madrugada del martes 11 de agosto, en el que contó detalles de cómo sera la logística para llegar a las víctimas de este fenómeno natural que deja hasta el momento, según el reporte actualizado la mañana del mismo marte por parte de Asocapitales, es de 181 muertos y 1.310 heridos.

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“Hoy (lunes 10 de agosto) un sismo sacudió a distintas regiones de Colombia y desde el primer momento nos activamos para acompañar y ayudar a las familias damnificadas”, inicia la declaración por parte de la primera dama.

Pineda detalló que se han habilitado “más de 30 puntos de recolección de ayudas humanitarias y a partir de mañana (martes 11 de agosto) comenzaremos a movilizar toneladas de alimentos no perecederos y medicamentos”.

Pineda compartió el video de su reunión en el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Ungrd junto a su esposo, el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @analu_pineda/IG

La empresaria y compañera de vida del jefe de Estado, afirmnó que también se está “gestionando alimentación para nuestros rescatistas y para los albergues dispuestos por las alcaldías”.

La primera dama destacó los mensajes de apoyo que han recibido desde varias latitudes del planeta con un solo fin: ayudar en medio de la tragedia.

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“Hemos recibido numerosas llamadas de empresarios nacionales e internacionales que quieren sumarse y aportar en este momento tan difícil. Ya contamos con una lista de apoyos que empezaremos a distribuir en las distintas ciudades afectadas”, confirmó Pineda.

Al final de la grabación, la esposa de De la Espriella envió un mensaje a toda la ciudadanía en el que hizo un llamado a la unión.

“Hoy Colombia necesita de todos. Seguiremos trabajando unidos con solidaridad, esperanza y sobre todo con la ayuda de Dios para acompañar a quienes lo han perdido todo y contribuir a reconstruir sus vidas y sus hogares. Gracias a todas las personas que se han unido a esta causa”, concluyó Pineda.

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José Manuel Restrepo se sumó a la campaña de Ana Lucía Pineda: así se puede donar

El vicepresidente José Manuel Restrepo se sumó a la campaña que lidera la primera dama Ana Lucía Restrepo, que lidera la recepción de donaciones y ayuda humanitaria para enviar a las zonas más afectadas por el terremoto del lunes 10 de agosto.

Así lo señaló el segundo al mando del Gobierno de De la Espriella, que mediante un mensaje que compartió en su cuenta de X la mañana del mismo martes, explicó los canales para enviar donativos y llevar elementos de primera necesidad.

Restrepo compartió los canales de donaciones y ayudas por medio de su cuenta de X la mañana del martes 11 de agosto de 2026 - crédito @jrestrp/X

“Hoy quiero invitar a todos los colombianos, junto a mi señora Tatiana Céspedes, a sumarse a #ColombiaUnSoloCorazón, la campaña liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y las Tigresas de la Patria, para llevar ayuda y esperanza a las familias afectadas por el terremoto”, destacó el comienzo de su publicación.

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El vicepresidente compartió los números de las cuentas de ahorro en las que se pueden realizar aportes:

FUNDACIÓN COLOMBIA LUZ Y SONRISAS - NIT: 9020850963 Cuenta de ahorros: BANCO DE BOGOTA #125128462

CORPORACIÓN ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS - NIT 860.010.371-0 Banco Davivienda Cuenta de ahorros 0040 0024 0970

ABACO - Asociación de Banco de Alimentos de Colombia - NIT: 900326456-1 - Llave Bre-B 0090989753 o cuenta de ahorros Cuenta corriente: 15264342372

Estas son las cuentas para enviar donaciones - crédito @jrestrp/X

“Cada aporte, sin importar su tamaño, puede convertirse en alimento, agua, abrigo y esperanza para quienes hoy más lo necesitan”, añadió Restrepo en su mensaje.

Al final, el líder del empalme de Gobierno de De la Espriella sentenció: “Cuando enfrentamos momentos difíciles, demostramos quiénes somos: un país que se une, que es solidario y que nunca abandona a los suyos. Somos Colombia, somos un solo corazón”.

Estos son los puntos de acopio de donaciones:

Pasto (Nariño): en la calle 17 # 27-59, antiguo Pre-ICFES Montilla, Barrio Centro, con número de contacto +57 320 688 6196.

Ibagué (Tolima): Arquidiócesis de Ibagué - Banco de Alimentos, en la carrera 4 Estadio No. 23-42. Cel: 321 840 2089

Cali y Yumbo: (Valle del Cauca): en la carrera 30 # 10-90, y Arroyo Hondo, Yumbo. Cel: 316 791 2163

Bogotá D. C.: 122 Plaza Apartahotel, en la carrera 15A # 122-27.

Chía (Cundinamarca): en la carrera 9 # 12-41, diagonal al CAM. Cel: 311 255 5912.

Quibdó (Chocó): en la calle 27A # 23-44, barrio Los Ángeles, sector San Gabriel. Cel: 310 805 0535.

Los puntos de entrega de ayudas humanitarias dispuestos a nivel nacional - crédito @jrestrp/X

Cáqueza (Cundinamarca): en la calle 4 # 4-09, Deportivos Willys. Cel: 3143087520 - 3102731133 - 3103213108.

Sincelejo (Sucre): en la calle 19 # 21-41, calle 7 de Agosto, frente a la Droguería Maxi Económica Rosario Barrios. Cel: 311 478 8851 - 300 789 8726 - 300 490 6741.

Acacías (Meta): en la calle 15 # 16-43, al frente del Banco de Occidente, Barrio Centro. Cel: 314 242 6083.

Florencia (Caqueta): en la carrera 10A # 7-04, barrio Avenidas. Cel: 3178871620.

En algunos centros de acopio se cuenta con los números de contactos de las personas que lideran las acciones en dichas sedes - crédito @jrestrp/X