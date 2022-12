En conmemoración a Yuliana Samboni, hoy Bogotá se une contra el feminicidio

Este domingo 4 de diciembre, a partir de las 9:30 a.m., en el Parque Nacional, Bogotá conmemorará el Día Distrital contra el feminicidio

Este domingo 4 de diciembre, a partir de las 9:30 a.m., en el Parque Nacional, Bogotá conmemorará el Día Distrital contra el feminicidio, para que los asistentes se manifiesten en contra de la violencia más extrema que existe en contra de las mujeres. Esta fecha se instauró en conmemoración a la niña Yuliana Samboní, así como a todas las mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de feminicidio.

“En esta oportunidad nos volveremos a tomar este espacio para resignificarlo, realizar acciones lúdicas y deportivas que inviten a la reflexión y a la no naturalización frente a las violencias contra las mujeres, y un llamado a rechazar y actuar corresponsablemente cuando conozcamos este tipo de casos. Nos acompañará la actriz y activista por los derechos de las mujeres Alejandra Borrero, quien se sumará a esta actividad después de terminar un recorrido en bicicleta que inicia en el Parque de la 93 y culmina en el Parque Nacional, como parte de la programación del festival, Ni con el pétalo de una rosa”, precisó este sábado 3 de diciembre la secretaría de la Mujer.

Adicional a ello, los asistentes encontrarán y podrán participar de las experiencias alrededor de la campaña “Un machista menos, un hombre más”, que busca concientizar sobre las conductas violentas que se han copiado, reproducido o normalizado, pero que no por eso dejan de ser violencia de género. “Si queremos un cambio significativo debemos empezar por nosotros mismos y allí les decimos Date Cuenta es violencia, el cambio empieza por ti”, reiteró la secretaría.

Día Distrital contra el feminicidio

Vale referir que todos los 4 de diciembre el Distrito recuerda a las mujeres víctimas de feminicidio, tras el caso de la niña Yuliana Samboní ocurrido en 2016 en la localidad de Chapinero. El propósito fundamental de esta fecha establecida por el Concejo de Bogotá en el Acuerdo 676 de 2017, es el de contribuir a la prevención, sanción social e institucional del feminicidio, a la memoria colectiva y a la reparación de las víctimas directas e indirectas a través de actos simbólicos de resignificación de espacios en la ciudad.

El feminicidio es una forma extrema de violencia que pueden sufrir las mujeres en sus diversidades como consecuencia de violencias continuas o repetitivas en los ámbitos públicos o privados. Así mismo, es una práctica que revela las condiciones históricas de discriminación, dominación, instrumentalización, cosificación y subordinación que vivimos las mujeres.

No existen crímenes pasionales o por amor, las violencias contra las mujeres no son justificables ni aceptables, y como sociedad no debemos seguir normalizando los actos de barbarie en contra de las mujeres, relacionados con hechos inhumanos, crueles, degradantes y ejecutados con sevicia, en contra de sus cuerpos, violentados sexualmente, golpeados, mutilados y desmembrados.

En este sentido, el compromiso de la Secretaría de la Mujer es el de generar mensajes sociales de rechazo a las violencias cotidianas contra las mujeres, contra el feminicidio y contra la impunidad. Además, velar por la garantía de su derecho a una vida libre de violencias, y eso se traduce en acciones concretas para proteger y salvaguardar la vida de todas las mujeres que habitan Bogotá.

Articulación distrital en contra del feminicidio

Ante este escenario de violencias, en Bogotá se instauró el Sistema Articulado de Alertas Tempranas para la prevención del feminicidio, SAAT, una estrategia de articulación interinstitucional del Distrito para acopiar, verificar y analizar la información relacionada con el riesgo de feminicidio de las mujeres víctimas de violencias valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

También están las denominadas Casas Refugio de la Secretaría de la Mujer, que son espacios físicos que permanecen en el anonimato, ya que tienen como fin acoger a mujeres en riesgo de feminicidio y a las personas que están a su cargo. Allí, a través de un proceso personal, se les brinda herramientas para que avancen en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Cifras de violencias contra las mujeres

Ahora, ¿cuál es el panorama actual de Bogotá en materia de violencias basadas en género? Entre enero de 2020 y octubre de 2022 el distrito ha realizado las siguientes atenciones a diferentes tipos de violencia:

Violencia Psicológica: 35%

Violencia Física: 20%

Violencia Verbal: 20%

Violencia Económica: 14%

Violencia Sexual: 6%

Violencia Patrimonial: 5%

Violencia Institucional: 1%

Hoy en Bogotá, por cada 10 hechos delictivos de alto impacto asociados con violencia física, 6 tienen como víctima a una mujer y para hechos de violencia sexual e intrafamiliar son 7 de cada 10 mujeres. Según Medicina Legal, el 72% de la violencia intrafamiliar tiene como presunta persona agresora a la pareja o expareja, y por cada 10 hechos delictivos de alto impacto asociados con violencia física y ocurridos en la ciudad, 6 tienen como víctima a una mujer.

Delitos de alto impacto

Punto aparte, de los delitos de alto impacto, es decir, asesinato, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y lesiones personales, sigue siendo la violencia intrafamiliar, el delito que más afecta a las mujeres, manteniendo la tendencia del 2021 y 2020.

El 71% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres.

El 80% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres.

Vale referir que entre enero y octubre del 2022 se presentaron 83 asesinatos de mujeres, lo cual representa un aumento del 2% con respecto a igual periodo de 2020 y del 4% con respecto a 2021.

Los casos de feminicidio en 2022 representan el 17% de los asesinatos. Con respecto a 2021, en el mismo periodo, este delito se redujo en el 38%.

Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, con 38 asesinatos, representan el 46% del total de asesinatos de mujeres en la ciudad. Y de las mismas, Kennedy es la localidad que más aumento presentó en este delito, al pasar de 9 a 14 casos. Bosa y Engativá, por su parte, redujeron en 3 casos la totalidad de los asesinatos de mujeres.

Por último, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2022, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha realizado 4.403 valoraciones por riesgo de feminicidio, de las cuales el 58% se han catalogado entre riesgo grave y extremo (2.538).

“Las cifras de violencias hacia las mujeres son muy altas, pero es probable que en los últimos años no solo hayan aumentado los casos, sino que también se hayan hecho más visibles, al menos en lo que se asocia con el número de denuncias, como una consecuencia lógica de las campañas permanentes de carácter institucional que invitan a dejar de normalizar las violencias, conocer cómo se denuncian y denunciarlas”, precisó la secretaría.

