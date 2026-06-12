Avianca abre investigación tras denuncia de la esposa del alcalde de Sincelejo por presunto robo en equipaje de su bebé

Avianca inicia investigación por percance con equipaje del bebé del alcalde de Sincelejo | Europa Press

Avianca anunció una investigación interna luego de la denuncia hecha por Sofía Méndez, esposa del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien aseguró que varias pertenencias desaparecieron de una maleta perteneciente a su hijo menor de edad durante un viaje internacional. La controversia se originó tras un recorrido con conexiones entre Ciudad de México, Bogotá y Montería.

La primera dama de Sincelejo sostiene que el equipaje fue manipulado y que al revisar la maleta encontró únicamente una Biblia y los pañales del niño, mientras que el resto de los objetos había desaparecido. El caso fue expuesto públicamente por la propia Méndez a través de sus redes sociales.

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La aerolínea aseguró que activó los protocolos de atención desde el momento en que recibió el reporte y confirmó que adelanta una revisión para establecer qué ocurrió durante el trayecto. Según información publicada por El Tiempo, la compañía también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades competentes.

La aerolínea aseguró que activó los protocolos de atención desde el momento en que recibió el reporte y confirmó que adelanta una revisión para establecer qué ocurrió durante el trayecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el relato de Sofía Méndez, el viaje fue realizado junto a su familia y durante el trayecto registraron cinco maletas: dos a nombre de ella, dos correspondientes a su esposo y una perteneciente a su hijo.

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La familia recibió el equipaje en Montería sin advertir anomalías visibles y posteriormente se desplazó hasta Sincelejo. Sin embargo, la situación cambió cuando decidieron revisar la maleta del menor.

La denuncia se hizo pública tras varios reclamos

Según la versión de la esposa del alcalde de Sincelejo, el equipaje presentaba un peso inusual y los objetos en su interior se encontraban desordenados.

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Méndez aseguró que únicamente permanecían dentro de la maleta una Biblia y los pañales del niño, mientras que las demás pertenencias habían desaparecido.

La primera dama atribuyó lo sucedido a una posible manipulación del equipaje durante la cadena de custodia del transporte aéreo.

Según la versión de la esposa del alcalde de Sincelejo, el equipaje presentaba un peso inusual y los objetos en su interior se encontraban desordenados.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras descubrir la situación, afirmó haber iniciado una reclamación formal ante Avianca mediante los canales de atención habilitados por la empresa.

Según explicó, diligenció formularios, suministró información sobre los elementos faltantes y presentó varias solicitudes de atención.

Ante lo que calificó como una respuesta insuficiente, decidió hacer pública la situación y solicitar la intervención de organismos como la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transporte.

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“Cuando entregamos nuestro equipaje a una aerolínea confiamos en que llegará a salvo a su destino”, escribió Méndez en sus redes sociales, según recoge El Tiempo.

Avianca afirma que revisa toda la cadena de custodia

La compañía respondió mediante un comunicado oficial conocido por El Tiempo, en el que indicó que los protocolos de atención fueron activados desde que se recibió la reclamación.

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“Desde el momento en que se recibió el reporte, nuestro equipo de servicio al cliente activó los protocolos de atención correspondientes para brindar el acompañamiento y la asistencia requerida a la viajera”, señaló Avianca.

La aerolínea también informó que abrió una investigación interna para reconstruir los detalles del recorrido realizado por el equipaje

La aerolínea también informó que abrió una investigación interna para reconstruir los detalles del recorrido realizado por el equipaje.

“Es importante señalar que el transporte de equipaje involucra una cadena de custodia compartida en la que intervienen múltiples actores aeroportuarios, de seguridad y aduaneros en los distintos países y terminales. Por ello, estamos recopilando de manera exhaustiva los registros de cada etapa del proceso”, explicó la compañía.

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Asimismo, Avianca indicó que trabajará conjuntamente con las autoridades y los operadores aeroportuarios para esclarecer lo sucedido.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes causados a nuestra usuaria. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad, la confianza y el bienestar de todos nuestros pasajeros en cada uno de sus viajes”, concluyó el comunicado.

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Mientras avanza la investigación, la denuncia realizada por Sofía Méndez ha reabierto el debate sobre los controles y las garantías de seguridad en el manejo del equipaje durante los vuelos internacionales.