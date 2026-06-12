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Distrito financiará sistemas de aprovechamiento de agua lluvia en conjuntos residenciales de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria para instalar sistemas de aprovechamiento de agua lluvia en propiedades horizontales de estratos 1, 2 y 3

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(Foto: Pixabay)
(Foto: Pixabay)

La Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria para que conjuntos residenciales de la ciudad puedan acceder a sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia valorados en más de 17 millones de pesos. La iniciativa busca promover el uso eficiente del recurso hídrico y preparar a la capital frente a posibles periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño.

Los proyectos seleccionados podrán recibir soluciones para recolectar, conducir y almacenar aguas lluvias, que posteriormente podrán ser utilizadas en actividades que no requieren agua potable. La estrategia es liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat y está dirigida a propiedades horizontales de uso residencial.

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La convocatoria estará abierta hasta el próximo 19 de junio y contempla beneficios por hasta 17.509.050 pesos para cada conjunto residencial escogido. Según información publicada por El Tiempo, la iniciativa está enfocada en inmuebles ubicados en estratos 1, 2 y 3 de la ciudad.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica de Bogotá, Colombia, 22 de mayo, 2024. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Panorámica de Bogotá, Colombia, 22 de mayo, 2024. REUTERS/Luisa González

El objetivo es disminuir la presión sobre el sistema de abastecimiento de agua potable y fortalecer la capacidad de las comunidades para afrontar los efectos del cambio climático.

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Las soluciones permitirán aprovechar las lluvias para tareas como el riego de jardines, la limpieza de zonas comunes y otras actividades que no requieren el uso de agua potable.

Además de la instalación de los sistemas, el programa contempla procesos de capacitación para administradores, trabajadores encargados del mantenimiento y residentes de las propiedades horizontales.

Los sistemas permitirán ahorrar agua y reducir costos

La estrategia impulsada por el Distrito busca fomentar alternativas que contribuyan a un consumo más eficiente del recurso hídrico.

Los sistemas incluirán mecanismos para la recolección, conducción y almacenamiento del agua lluvia, con el propósito de utilizarla posteriormente en espacios comunes de los conjuntos residenciales.

Según explicó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, estas soluciones permitirán disminuir la presión sobre los embalses y generar un ahorro económico para las comunidades.

De acuerdo con la funcionaria, el plan 'Mi Casa en Bogotá' destina 1,1 billones de pesos para entregar 75.000 subsidios de vivienda entre 2024 y 2027 - crédito Secretaría de Hábitat
De acuerdo con la funcionaria, el plan 'Mi Casa en Bogotá' destina 1,1 billones de pesos para entregar 75.000 subsidios de vivienda entre 2024 y 2027 - crédito Secretaría de Hábitat

“Con esto vamos a poder regar los jardines, lavar las zonas comunes y hacer las labores de limpieza usando el agua que nos da la naturaleza. Es un alivio enorme para el bolsillo de la comunidad, reducimos la presión sobre nuestros embalses y, lo más importante, protegemos el futuro de Bogotá”, afirmó la funcionaria, citada por El Tiempo.

Las autoridades consideran que este tipo de medidas resultan especialmente importantes ante la posibilidad de enfrentar temporadas secas asociadas al fenómeno de El Niño.

La iniciativa también busca fortalecer la sostenibilidad ambiental y promover una cultura de uso responsable del agua en la ciudad.

Hasta el 19 de junio estarán abiertas las postulaciones

La Secretaría de Hábitat informó que los administradores o representantes legales interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el próximo 19 de junio.

Antes de realizar la inscripción, la entidad recomendó consultar la Circular 12 de 2026, documento en el que se encuentran los requisitos, documentos exigidos y criterios de priorización del proceso.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a propiedades horizontales de uso residencial ubicadas en estratos 1, 2 y 3 que cuenten con las condiciones necesarias para instalar este tipo de sistemas.

Conjuntos residenciales en Bogotá - crédito ajover.com
Conjuntos residenciales en Bogotá - crédito ajover.com

Las autoridades señalaron que tendrán prioridad los proyectos que generen un mayor impacto social y ambiental y que beneficien a comunidades ubicadas en zonas con mayores necesidades relacionadas con el recurso hídrico.

Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta el potencial de aprovechamiento del agua lluvia, las características físicas de la copropiedad, el impacto social y las condiciones de vulnerabilidad hídrica de cada sector.

También se analizarán los niveles de precipitación registrados en las zonas donde se encuentran ubicados los conjuntos residenciales.

La Secretaría de Hábitat recordó que la inscripción no garantiza automáticamente la asignación del beneficio.

La selección final dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos, de la viabilidad técnica de las propuestas presentadas y de la disponibilidad de recursos para ejecutar el programa.

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