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Megaoperativo contra el microtráfico en Pradera, Valle del Cauca: nueve allanamientos y un adolescente capturado

Los detenido tenían armas, dosis de drogas y dinero en efectivo producido por la comercialización de las sustancias ilícitas

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El operativo requirió nueve allanamientos para dar con cuatro máximos responsables de una banda delictiva en Pradera, Valle del Cauca - crédito Policía Valle del Cauca

Voceros oficiales de la Policía Nacional confirmaron la ejecución de un operativo contra el tráfico local de drogas que requirió nueve diligencias de allanamiento para dar con la captura de tres fichas importantes del microtráfico en el municipio de Pradera, Valle del Cauca.

La operación compuesta, liderada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijn) del Distrito Especial de Palmira y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), dejó un saldo de tres adultos y un adolescente capturados, que se movían ilegalmente en el barrio Berlín.

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Durante el procedimiento, las autoridades detuvieron a alias Alex, de 19 años; alias Bairon, de 39 años; alias Vallecilla, de 43 años; y a un menor de 17 años conocido como “Muñeco Negro”. Todos son señalados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Golpe al crimen en Bogotá: 40 capturados, toneladas de droga incautada y red de microtráfico desarticulada - crédito OIJ
Golpe al crimen en Pradera, Valle del Cauca, con cuatro capturados por microtráfico y homicidio - crédito OIJ

La operación permitió la incautación de dos pistolas, una escopeta, tres cartuchos calibre 9 milímetros, cerca de 500 gramos de marihuana, 72 dosis de bazuco y dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de las sustancias ilícitas.

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De acuerdo con la investigación, los judicializados estarían vinculados a un grupo delincuencial con presencia en el barrio Berlín, dedicado al microtráfico y en confrontación con la estructura del sector conocido como “Planeta Amarillo” por el control territorial de la actividad ilícita.

Alias Bairon presentaba una medida de aseguramiento vigente por homicidio, además de antecedentes por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, violencia intrafamiliar agravada y homicidios cometidos en 2014 y 2016.

Tras las audiencias preliminares, tres de los implicados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y uno domiciliaria. Voceros oficiales de la Policía Nacional destacaron que la acción representa una afectación significativa a las rentas criminales del microtráfico y contribuye a reducir los factores de violencia en Pradera.

El mayor Johans Andeelyn Mosquera, comandante de la Estación Pradera, afirmó: “Con estas capturas e incautaciones logramos afectar una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes que venía generando confrontaciones y afectando la tranquilidad de los habitantes de Pradera. Seguiremos desarrollando operaciones contundentes para garantizar la seguridad de todos los vallecaucanos”.

Los criminales se encargaban de distribuir drogas en los bares y amanecederos - crédito Secretaría de Seguridad
Los criminales se encargaban de distribuir drogas en en varios puntos del barrio Berlín, en Pardera - crédito Secretaría de Seguridad

Gran redada en Pradera dejó siete capturados y desarticulación de estructuras vinculadas al microtráfico

Siete personas fueron capturadas y tres adolescentes aprehendidos en Pradera, Valle del Cauca, durante una operación conjunta de la Policía Nacional orientada a combatir el microtráfico y los delitos asociados en el municipio, según informaron las autoridades.

El operativo se llevó a cabo el 27 de mayo con la ejecución de diez diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera coordinada entre la Sijin, Sipol y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes).

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron un revólver, una pistola reportada como hurtada, 42 cartuchos calibre 9 mm, seis cartuchos calibre .38, seis teléfonos celulares, 150 dosis de bazuco, 41 dosis de cocaína, 70 gramos de base de coca y dinero en efectivo. Según la investigación, los detenidos estarían vinculados a las estructuras delictivas conocidas como Los Aguja y Los Tata, señaladas por afectar la seguridad y convivencia en la zona.

Uno de los capturados por microtráfico en la redada - crédito Policía Nacional
Uno de los capturados por microtráfico en la redada - crédito Policía Nacional

La operación, que formó parte de las estrategias de seguridad lideradas por el Gobierno Departamental y la Fuerza Pública, representó un avance significativo en la lucha contra el microtráfico.

En acciones paralelas, las autoridades capturaron a alias La Bestia, de 27 años, en el sector Planeta Amarillo del barrio Manuel José Ramírez. Este individuo, quien se encontraba prófugo desde mayo de 2025 tras haberse fugado de la estación de Policía de Pradera, es señalado de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con información de inteligencia, alias “La Bestia” cumplía funciones de coordinación en actividades de microtráfico y habría instrumentalizado a personas para la distribución de estupefacientes.

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