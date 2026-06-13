Grave denuncia contra el Atlético Bucaramanga: despidió a dos jugadores sin salario ni liquidación

Bucaramanga inició la pretemporada para el segundo semestre con varias novedades, pero en medio de una polémica - crédito Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga fue uno de los primeros equipos que arrancó la pretemporada para el segundo semestre de 2026, con Pablo Peirano como su nuevo técnico y novedades en la nómina para pelear por la Liga BetPlay, así como sumar en la reclasificación para llegar a un torneo internacional en 2027.

Sin embargo, el Leopardo fue acusado de violar los derechos laborales de dos futbolistas, a los que despidió hace unas semanas y se conoció que bajo condiciones deplorables, por lo que se abriría una investigación contra la institución para que responda ante esta denuncia.

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Queda por saber una respuesta del conjunto santandereano al respecto, pues uno de esos jugadores fue determinante en la primera estrella, en 2024, y de comprobarse todo, acarrearía una serie de sanciones que lo golpearían en lo que queda de la temporada 2026, cuya obligación es ser protagonista del Torneo Finalización.

“Incurre en graves violaciones”

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ha ganado protagonismo en los últimos años por sus denuncias contra clubes, la Dimayor y la misma Federación Colombiana de Fútbol, por afectar los derechos de los jugadores en las ramas masculinas y femeninas.

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En esta ocasión, la Acolfutpro denunció que “el Atlético Bucaramanga, club de la Dimayor, incurre en graves violaciones al Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, vulnerando de manera directa los derechos laborales de los futbolistas Jefferson Mena y Fáber Gil”.

Bucaramanga habría despedido a dos jugadores sin pagarles salario ni la indemnización - crédito Acolfutpro

La agremiación explicó que los dos deportistas, que salieron del club por los malos resultados en la Liga BetPlay 2026-I, no se les pagó sus respectivos salarios, así como la liquidación correspondiente al tiempo laborado en la institución, ya que a los dos les quedaba contrato vigente.

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“Es importante resaltar que ese club terminó unilateralmente y sin justa causa los contratos de ambos futbolistas, vulnerando los artículos 18 y 20 del Estatuto del Jugador de la FCF. No ha pagado salarios. Como si fuera poco, tampoco ha pagado las liquidaciones e indemnizaciones de ley derivadas del despido injustificado, infringiendo el Artículo 21 del Estatuto", añadió la Acolfutpro, en su cuenta de X.

Jefferson Mena le dijo adiós al Bucaramanga después de cuatro años en el club, como parte de la reestructuración de la plantilla - crédito Atlético Bucaramanga

La organización finalizó al decir que “ante estas vulneraciones, presentaremos las acciones correspondientes ante el Ministerio del Deporte, Ministerio del Trabajo y Superintendencia de Sociedades para que se garantice el respeto a la norma y se sancione drásticamente la conducta del Bucaramanga”.

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Inicio de la pretemporada

Desde el 9 de junio que el conjunto santandereano arrancó sus prácticas en su sede deportiva, bajo el mando del uruguayo Pablo Peirano y aprovecha el tiempo para preparar de la mejor manera la plantilla, pues la idea es llegar a los cuadrangulares a finales de 2026.

“Durante los primeros días de entrenamiento se llevaron a cabo charlas y sesiones en campo enfocadas en presentar la metodología que acompañará al equipo durante esta nueva etapa”, mencionó el Bucaramanga en un comunicado, además de que el sábado 13 de junio terminaron los entrenamientos en la ciudad.

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El técnico Pablo Peirano ha tenido tiempo para aplicar su esquema táctico y preparar al Bucaramanga para el segundo semestre de 2025 - crédito Atlético Bucaramanga

Desde el domingo 14 de junio, el Leopardo practicará en Tunja, durante 10 días, en la sede de Patriotas, también disputará un amistoso en esa ciudad y luego volverá a su casa para el segundo duelo de preparación el 27 o 28 del mismo mes, para terminar el proceso con mucho trabajo físico, de cara al primer encuentro contra Millonarios en El Campín, por la Liga BetPlay.

“La concentración permitirá al equipo trabajar en condiciones diferentes a las habituales, con especial enfoque en la adaptación a la altura y al clima de la región. Este periodo será clave para fortalecer la condición física del plantel y seguir consolidando los conceptos tácticos implementados por el cuerpo técnico”, informó el club.

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