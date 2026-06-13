Colombia

De protagonizar la violencia del país a pedir por la paz: 2.000 jóvenes protagonizaron el “Abrazo de Reconciliación” por Colombia

Estudiantes, artistas y emprendedores participaron en actividades culturales y artísticas durante la jornada

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Paz - Colombia
Durante la velatón en Sincelejo, los asistentes promovieron mensajes de tolerancia y convivencia - crédito Alcaldía de Sincelejo

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) de Colombia, más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes han sido afectados de manera directa por el conflicto armado interno. El informe incluye que la población joven (entre 12 y 28 años) representa el 35% del total histórico de víctimas del país.

Es por ello que uno de los propósitos de la JEP y otras entidades que trabajan por regular el cumplimiento del acuerdo de paz que firmó el Estado con las Farc-EP es que las nuevas generaciones se alejen del camino de las armas.

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Bajo ese propósito, más de 2.000 jóvenes que en el pasado estuvieron vinculados a contextos de violencia participaron en Sincelejo en una jornada denominada “Abrazo de Reconciliación por la Paz y la No Violencia”. Esta actividad, liderada por integrantes del programa Jóvenes de Paz, reunió a participantes de distintas regiones de Colombia y se realizó el 12 de junio.

El evento propuso un mensaje de unión, respeto y convivencia en un momento caracterizado por la polarización política y social por las elecciones presidenciales.

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Los asistentes al evento pidieron que la ciudadanía no busque en la violencia una forma de solucionar los problemas del país - crédito Reuters

El movimiento Jóvenes de Paz está integrado por adolescentes y adultos menores de 24 años que dejaron atrás conductas asociadas a la violencia y la delincuencia. Muchos de sus miembros ahora se identifican como estudiantes, artistas, emprendedores o líderes comunitarios.

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A través de su participación en estos eventos, buscan demostrar que existen alternativas para quienes desean transformar su vida y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Con el apoyo de la Alcaldía de Sincelejo, el colectivo busca posicionarse como referente nacional en programas de seguridad y convivencia. La jornada tuvo el respaldo de la Iglesia Católica y de representantes de iglesias evangélicas, que coincidieron en que el perdón, el diálogo y la reconciliación deben ser considerados pilares para mejorar la sociedad.

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Uno de los mensajes de la jornada fue para pedir paz durante los comicios del 21 de junio - crédito Alcaldía de Sincelejo

Durante el evento, los organizadores enfatizaron la importancia de defender las ideas a través del diálogo y la argumentación, no mediante la confrontación física o verbal. Uno de los mensajes centrales fue que la democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan con respeto y serenidad.

Según los testimonios recogidos durante la jornada, la iniciativa buscó invitar a los colombianos a enfrentar la coyuntura nacional con tolerancia y sin caer en provocaciones que puedan desencadenar nuevos episodios de violencia, lo que esperan que se priorice durante los comicios del 21 de junio.

La convocatoria también abordó el ámbito deportivo, aprovechando el contexto del debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo. Los organizadores hicieron un llamado especial para erradicar la violencia vinculada al barrismo, alentando a vivir el fútbol como un espacio de encuentro y alegría entre familias y amigos. Este mensaje fue reiterado por diferentes asistentes, que subrayaron que el deporte puede funcionar como un canal para la integración y la construcción colectiva de paz.

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Los jóvenes representan al 35% de las víctimas del conflicto interno de Colombia - crédito Reuters

A lo largo de la noche, los asistentes a la velatón encendieron velas como símbolo de esperanza y reconciliación, y se sumaron a diversas actividades culturales y artísticas para promover el respeto y la convivencia.

Las autoridades locales y representantes de organizaciones sociales destacaron que la seguridad no solo se construye mediante la represión del delito, sino también ofreciendo oportunidades reales a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. El programa Jóvenes de Paz ha impulsado iniciativas orientadas a la formación académica, el acceso al arte y el emprendimiento, con el objetivo de evitar que los jóvenes retornen a escenarios de violencia.

La jornada “Abrazo de Reconciliación por la Paz” fue difundida por diferentes canales regionales para hacer que el mensaje se replicara en otras ciudades del país. Varios participantes relataron su experiencia de cambio y subrayaron la importancia de recibir apoyo institucional para dejar atrás situaciones de exclusión. El evento concluyó con la invitación a que la sociedad colombiana mantenga el compromiso con la paz y la convivencia.

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