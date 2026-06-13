Claudia López se despachó contra José Manuel Restrepo por ser el coequipero de De la Espriella: “Le lava la cara a un proyecto mafioso”

La exalcaldesa Claudia López aseguró que el proyecto político de Abelardo de la Espriella es machista - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López criticó a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, por haberse sumado a su proyecto político de derecha. En conversación con la periodista María Jimena Duzán, en el pódcast A Fondo, la exmandataria local afirmó que la candidatura de De la Espriella representa la mafia y el machismo.

“Es una vergüenza que un tipo como José Manuel Restrepo se preste para ser la cara de la mafia de Colombia. El que le lava la cara a un proyecto mafioso, sectario, machista, clasista, corrupto en Colombia. Y en eso está la derecha tecnocrática”, precisó López en la entrevista.

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Desde su perspectiva, la candidatura de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo, como coequipero, estaría lejos de representar una defensa de las instituciones, aunque ese es el discurso que han proyectado durante la campaña. Según explicó, los aspirantes no estarían interesados en proteger las libertades de la ciudadanía.

La exalcaldesa Claudia López aseguró que el proyecto político de Abelardo de la Espriella es sectario, clasista y corrupto - crédito @jrestrp/X

López hizo énfasis en la libertad de cultos y de prensa. Esto, teniendo en cuenta que los candidatos han involucrado en su campaña la religión católica que profesan y que Abelardo de la Espriella ha tenido más de un episodio de confrontación con periodistas.

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“Las instituciones les valen huevo. La mafia del señor Abelardo las va a aplastar todas. La libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de crédito, la libertad política. No me vengan a decir que ustedes defienden las libertades, porque ese señor va a aplastar las libertades y ustedes están allá como focas aplaudiéndolo y lavándole la cara”, aseveró la exalcaldesa de Bogotá.

En varias ocasiones, la exmandataria señaló a De la Espriella de respaldar a la “mafia” porque, cuando fungió como abogado litigante, fue apoderado de algunas personas cuestionables, como el empresario colombiano Alex Saab, que sería testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. Saab fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2026, acusado de lavado de dinero.

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Abelardo de la Espriella denfedió como abogado a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Ahora bien, en la entrevista con Duzán, Claudia López fue mucho más allá y señaló al candidato presidencial de querer matar a la oposición. “Es un señor que va a venir a matar a la gente de frente por ser opositora, de frente, sin asco”, indicó.

Por otro lado, la exalcaldesa cuestionó a la derecha que representa De la Espriella y recordó que durante décadas ha estado en el Gobierno. Aseguró que los resultados de esa larga administración de la derecha no han sido buenos, sobre todo, en materia de seguridad y de transparencia.

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La exmandataria cuestionó el hecho de que, pese a lo que ha evidenciado la historia, los errores de la derecha parezcan estar olvidándose. “Por algo nos entregó un país desigual, con 10 millones de víctimas, con el conflicto armado más largo en la historia de Colombia y con uno de los peores niveles de corrupción (...). Es que ese es el legado de la derecha de un siglo gobernando”, dijo.

El video humorístico de Abelardo de la Espriella con “Shio Shio” de Diomedes Díaz marcó su llegada a Valledupar - crédito Vallenatos y más na/Facebook

De igual manera, puso en duda la postura de la candidatura de De la Espriella en defensa de las mujeres. Según indicó, la campaña ha demostrado todo lo contrario. Como ejemplo, mencionó un video en el que se hace una parodia de la canción Shio Shio de Diomedes Díaz y Juancho Rois, el cual muestra a Juan Daniel Oviedo, que fue la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, representado como una gallina. En la grabación, la gallina persigue a la congresista.

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López afirmó erróneamente que Valencia fue la que quedó representada como la gallina. “Creemos en las mujeres, José Manuel, una campaña que ponía el video de una gallina culeca a la que perseguían. Ese era el show de la campaña del señor Abelardo contra Paloma. Así tratan a Paloma Valencia, como una gallina culeca que espantan hasta que matan”, señaló la exmandataria de Bogotá.