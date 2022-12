El detrás de escena de las dos fotos icónicas del triunfo argentino: el abrazo al Dibu Martínez y la salvada de Lisandro Martínez

El abrazo del triunfo: Enzo Fernández y Nicolás Otamendi se lanzan sobre Dibu Martínez tras su tapada; Lisandro Martínez los mira (Foto: Reuters)

(Enviado especial a Doha, Qatar) Fueron dos gritos de gol por salvadas. El Ahmad bin Ali Stadium explotó de algarabía. Lisandro Martínez y Emiliano Martínez terminaron siendo los héroes inesperados de la noche qatarí. Australia no había hecho demasiado, pero ese rebote maldito que le dio el descuento le inyectó ímpetu. Argentina sufrió más de lo esperado, inmerecidamente. La imagen del triunfo, más allá de la actuación excepcional de Lionel Messi, será la del abrazo en el césped de Enzo Fernández y Nicolás Otamendi, pero también la del defensor del Manchester evitando el remate de Aziz Behich.

“La salvada son cosas, situaciones de juego que te llevan a eso. Lo veo en la parte de atrás justo, el Dibu que tapa la pelota y después le pega a él. Y chau, queda tirado en el piso, disfrutando. La verdad que fue terrible. No me acuerdo qué le decíamos, me acuerdo que lo abracé nomás y le di un beso en la cabeza. Son cosas que quedan ahí”, le explicó Lisandro Martínez a Infobae en la zona mixta de la cancha.

“No, no vi nada”, reconoció cuando le advertimos que su imagen tapando el disparo del hombre de Australia ya era viral en redes sociales. “Para conseguir grandes cosas necesitás un gran arquero y creo que tenemos al mejor. Estamos muy felices porque apareció y seguramente hoy estará súper contento”, elogió Rodrigo De Paul ante este medio al hombre del Aston Villa. “Obviamente lo felicitamos al Dibu. Sabemos que es un gran arquero y está ahí cuando necesitamos”, se sumó Alexis Mac Allister.

El momento preciso de la tapada de Behich (REUTERS/Carl Recine)

“Fue increíble. Sufrimos al final, sabíamos que podía llegar a pasar, que ellos se hacían fuertes en la pelotas paradas y en las contras. A lo último, obviamente sufrimos un poco pero pudimos sacarlo. Al final ellos con el ímpetu de querer clasificar se vinieron y pudimos controlarlo. Al Dibu le dijimos que fue un paradón, estamos todos muy felices”, analizó Nahuel Molina. “La atajada del final fue un desahogo, sabíamos que por momentos podíamos sufrir. Fuimos superiores, tuvimos el control del juego, pero no era un partido fácil”, completó Julián Álvarez.

“Se sufre pero esto es el Mundial. Nos preparamos para esto. Tratamos siempre da dar el máximo. Dibu impresionante la pelota que sacó, Licha tirándose tapando esa pelota. En la parte defensiva hay parte que no se puede jugar, que toca sufrir. Pero es un equipo”, dijo Nicolás Otamendi en DeporTV.

El Dibu, uno de los hombres de la postal épica, explicó que intentó “no darle ángulo de tiro” a Garang Kuol en el remate y explicó: “Por suerte salí rápido, me pude hacer grande. Dejé el brazo firme y gracias a Dios me pegó. Trato de hacer lo mejor que puedo, es mi primer Mundial”, reconoció ante las cámaras de TV.

El capitán, Lionel Messi, también valoró lo ocurrido con estas dos situaciones: “No vi a ninguno porque me tocó doping, me fui rápido. Vine, me bañé rápido y salí acá porque estaban todos esperando. No vi jugadas, pero las viví con sufrimiento. Creo que terminamos sufriendo al pedo porque teníamos el partido controlado con el 2-0. De la nada encuentran el gol, empiezan a meter pelotazos al área, gente grande, pero es un Mundial y hay momentos que hay que sufrir”.

