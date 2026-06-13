Aún por fuera de Ecopetrol, Ricardo Roa se pronunció sobre el acuerdo alcanzado con los trabajadores: habló de “momentos turbulentos”

Roa felicitó a los equipos negociadores y destacó que la negociación se desarrolló en medio de “momentos turbulentos”, conflictos internos, amenazas de huelga, plantones y tomas de instalaciones - crédito Colprensa

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se pronunció públicamente sobre el acuerdo alcanzado entre la compañía y la Unión Sindical Obrera (USO) para la nueva Convención Colectiva de Trabajo, pese a encontrarse por fuera de sus funciones habituales debido a una incapacidad médica.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Roa felicitó a los equipos negociadores de los trabajadores y destacó el resultado alcanzado luego de varios meses de conversaciones.

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“No puedo dejar pasar por alto felicitar al equipo negociador, de los trabajadores y trabajadoras que durante estos últimos meses, en medio de momentos turbulentos, de batallas y conflictos internos, de asomos de huelgas, plantones y tomas de las instalaciones, dieron todo por prepararse, estudiar y sacar adelante esta difícil y compleja negociación de la Convención Colectiva de Trabajo de la gran mayoría de sindicatos de Ecopetrol”, escribió el directivo.

El directivo aseguró que mantuvo la expectativa de que las partes lograran un acuerdo que permitiera preservar beneficios y condiciones laborales para la mayoría de los trabajadores - crédito @ricroabar/X

En su publicación, Roa también señaló que mantuvo la expectativa de alcanzar un acuerdo entre las partes y resaltó la importancia de preservar beneficios y condiciones laborales para los trabajadores de la empresa.

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“Siempre mantuve viva la esperanza de que alcanzaríamos un acuerdo sensato, justo y equilibrado de todos los aspectos que le permitieran a la mayoría de la fuerza laboral seguir siendo reconocidos, disfrutando de beneficios y condiciones donde el trabajo digno, igualitario y responsable les permita sentirse seres plenamente felices y realizados, sin perder de vista el objetivo central, defender entre todos el crecimiento y sostenibilidad de la gran empresa de todos los colombianos”, manifestó.

En su mensaje, el presidente de la petrolera también dirigió un reconocimiento especial al equipo encargado de representar a la empresa durante el proceso de negociación. “A la Dra Victoria Sepúlveda mis respetos, mi reconocimiento y profunda admiración por el talante, profesionalismo y capacidad con los que junto a su equipo negociador alcanzaron un nuevo hito en la historia de las y los trabajadores. Fuerza Ecopetrol”, expresó.

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El acuerdo alcanzado con los trabajadores

El acuerdo contempla la posibilidad de financiar proyectos sociales en regiones petroleras, uno de los aspectos destacados por la organización sindical tras la firma del entendimiento - crédito @usofrenteobrero/X

El pronunciamiento de Roa se produjo después de que la USO informara que a las 4:50 a. m. del sábado 13 de junio se logró un acuerdo definitivo con Ecopetrol, poniendo fin al conflicto colectivo que había comenzado semanas atrás.

Según el sindicato, el entendimiento contempla garantías relacionadas con la estabilidad laboral de los trabajadores directos, la incorporación por primera vez de un capítulo dirigido a los contratistas dentro de la Convención Colectiva de Trabajo y la posibilidad de financiar proyectos sociales en las regiones petroleras.

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“Este resultado es producto de las conversaciones adelantadas durante la etapa de arreglo directo y su prórroga, desarrolladas en más de 990 espacios, en un ambiente fundamentado en el diálogo, la escucha, el respeto y la construcción conjunta”, señaló Ecopetrol.

El pliego sindical incluía solicitudes relacionadas con aumentos salariales, estabilidad laboral, garantías para trabajadores directos y contratistas, además de medidas sobre salud y condiciones de trabajo - crédito Ecopetrol

La negociación estuvo marcada por diferentes episodios de tensión entre las partes. Durante el proceso, la USO expresó inconformidad por la falta de avances en algunos puntos del pliego de peticiones y convocó un paro de 24 horas como mecanismo de respaldo a sus solicitudes.

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Mientras se desarrollaban las conversaciones, Ecopetrol informó que mantuvo abiertos los canales de diálogo dentro de la etapa de arreglo directo y activó un plan de contingencia nacional para garantizar la continuidad de las operaciones y el abastecimiento de combustibles en el país.

Finalmente, Ecopetrol informó que en los próximos días se adelantarán los trámites necesarios para la formalización y depósito de la nueva Convención Colectiva de Trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Posteriormente, la empresa y la USO desarrollarán jornadas de socialización conjunta en distintas regiones del país con un enfoque pedagógico para explicar los alcances y efectos de los acuerdos alcanzados durante la negociación.

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