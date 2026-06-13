El ‘Pibe’ Valderrama se despachó contra Paraguay por la dura derrota ante Estados Unidos: “Los cambiaron en el bus”

El 'Pibe' se mostró severo con el rendimiento de la Albirroja luego de su debut con derrota ante los Estados Unidos en Los Ángeles - crédito @pibevalderramap/Instagram y César Olmedo/REUTERS

Estados Unidos protagonizó una de las victorias más contundentes de su historia mundialista al superar por 4-1 a Paraguay en el arranque del Grupo D del Mundial 2026, en un partido en el que los anfitriones desplegaron un juego posicional y una fluidez ofensiva que desbordó por completo a los sudamericanos en su regreso a la competencia después de 16 años de ausencia.

El resultado fue el reflejo más fiel hasta ahora del proyecto que el técnico Mauricio Pochettino lleva meses construyendo, y vio a Christian Pulisic como su principal protagonista. El extremo del AC Milan de Italia controló a su antojo la banda izquierda y sometió a una constante presión al lateral derecho paraguayo Juan Cáceres, al punto de que este recibió una tarjeta amarilla temprana por reiteración de faltas. Pulisic alternó entre el carril exterior y el interior, lo que generó desorganización permanente en la zaga de Paraguay y creó espacios para sus compañeros en zonas centrales.

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Christian Pulisic lideró el ataque de Estados Unidos por la izquierda y desordenó a la defensa de Paraguay durante gran parte del partido - crédito Kiyoshi Mio/Reuters

Folarin Balogun fue el goleador de la noche con un doblete, y se convirtió en el primer jugador estadounidense en marcar dos goles en un mismo partido mundialista desde la edición de 1930. Malik Tillman y Weston McKennie contribuyeron a la superioridad numérica en la mitad, mientras que Sergiño Dest fue ganando peso en el flanco derecho a medida que avanzó el encuentro.

Con el marcador prácticamente resuelto en la primera parte, Pochettino comenzó a rotar: Pulisic se retiró en el descanso por molestias en una pierna, y Balogun y Dest salieron más tarde. Pese a que el suplente paraguayo Mauricio Magalhães recortó distancias transitoriamente, Gio Reyna cerró el marcador con el cuarto gol para redondear una victoria que sitúa a Estados Unidos en lo alto del Grupo D.

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Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1 - crédito TyC

La caída de Paraguay no pasó inadvertida entre las figuras del fútbol latinoamericano, debido a la claridad con la que fueron superados y la falta de respuestas de la Albirroja. Ante esto se pronunció Carlos “El Pibe” Valderrama, el legendario exvolante colombiano expresó su incredulidad en el programa Fútbol de Primera con una frase que resumió el sentir de buena parte de los panelistas.

“Siento pena por Paraguay. Y felicito a Estados Unidos, están jugando muy bien. Pero esos no son paraguayos”, manifestó el “10″, que en más de una ocasión fue testigo en carne propia de la dureza de enfrentar a Paraguay en las eliminatorias mundialistas. “Esos no son paraguayos, de pronto los cambiaron en el bus”, una lectura que sus compañeros de mesa respaldaron al señalar la falta de carácter del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

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Otro “10″ legendario del fútbol sudamericano, el ecuatoriano Alex Aguinaga, fue especialmente enfático en ese punto. “Vimos a Sudáfrica y decíamos que era el peor equipo del torneo, pero veo a este Paraguay así, y le queda corto a lo que es Sudáfrica. Puedes perder, pero lo que hacen, caminar la cancha con un 3-0...”, comentó visiblemente decepcionado.

Lo que dijeron Alfaro y Pochettino en rueda de prensa

Gustavo Alfaro admitió que Paraguay fue superado por Estados Unidos en los planos táctico, técnico y físico en el Grupo D - crédito Kirby Lee/Reuters

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, no esquivó la realidad en la conferencia de prensa posterior al partido. El técnico argentino calificó la derrota como una "enseñanza muy dolorosa" y reconoció que sus jugadores fueron superados en los tres planos del juego.

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“Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico”, afirmó.

Alfaro también apuntó al peso emocional del momento como un factor que jugó en contra de su equipo. “Las emociones son muy importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo, pero en un Mundial las emociones hay que dejarlas de lado”, sostuvo. A su vez, trazó los ajustes que considera necesarios: “En el fútbol no alcanza solo con correr... Tenemos que recuperar la fortaleza defensiva. Hay que reducir el margen de error”.

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A pesar del golpe, el entrenador no descartó las posibilidades de clasificación de la Albirroja. “Hoy empezó el Mundial, no terminó. Hasta el final vamos a pelear”, dijo, con la vista puesta en los próximos compromisos ante Turquía y Australia en la fase de grupos.

Por su parte, Pochettino prefirió destacar el trabajo colectivo por encima de las actuaciones individuales en Estados Unidos. “Fue un esfuerzo colectivo”, señaló el técnico, que también destacó el rol del público. “Increíbles, estuvieron increíbles. Podemos hacer cosas increíbles si los aficionados están así”, afirmó.

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Pochettino destacó el esfuerzo colectivo de Estados Unidos y valoró el apoyo del público durante su debut en el Mundial 2026 - crédito Lisi Niesner/REUTERS

El entrenador argentino también valoró el periodo de preparación previo al torneo, que le permitió trabajar con los jugadores durante semanas en lugar de limitarse a seleccionar el equipo con apenas unos días de margen, como ocurre habitualmente en los compromisos internacionales. Estados Unidos afrontará su segundo partido del Grupo D el viernes 19 de junio ante Australia, antes de cerrar la fase de grupos el 25 de junio contra Turquía.