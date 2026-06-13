Deportes

El ‘Pibe’ Valderrama se despachó contra Paraguay por la dura derrota ante Estados Unidos: “Los cambiaron en el bus”

El samario manifestó su decepción con la Albirroja luego de ser goleada por 4-1 en Los Ángeles por los anfitriones, dejando una imagen negativa

Guardar
Google icon
El 'Pibe' se mostró severo con el rendimiento de la Albirroja luego de su debut con derrota ante los Estados Unidos en Los Ángeles - crédito @pibevalderramap/Instagram y César Olmedo/REUTERS
El 'Pibe' se mostró severo con el rendimiento de la Albirroja luego de su debut con derrota ante los Estados Unidos en Los Ángeles - crédito @pibevalderramap/Instagram y César Olmedo/REUTERS

Estados Unidos protagonizó una de las victorias más contundentes de su historia mundialista al superar por 4-1 a Paraguay en el arranque del Grupo D del Mundial 2026, en un partido en el que los anfitriones desplegaron un juego posicional y una fluidez ofensiva que desbordó por completo a los sudamericanos en su regreso a la competencia después de 16 años de ausencia.

El resultado fue el reflejo más fiel hasta ahora del proyecto que el técnico Mauricio Pochettino lleva meses construyendo, y vio a Christian Pulisic como su principal protagonista. El extremo del AC Milan de Italia controló a su antojo la banda izquierda y sometió a una constante presión al lateral derecho paraguayo Juan Cáceres, al punto de que este recibió una tarjeta amarilla temprana por reiteración de faltas. Pulisic alternó entre el carril exterior y el interior, lo que generó desorganización permanente en la zaga de Paraguay y creó espacios para sus compañeros en zonas centrales.

PUBLICIDAD

Christian Pulisic lideró el ataque de Estados Unidos por la izquierda y desordenó a la defensa de Paraguay durante gran parte del partido - crédito Kiyoshi Mio/Reuters
Christian Pulisic lideró el ataque de Estados Unidos por la izquierda y desordenó a la defensa de Paraguay durante gran parte del partido - crédito Kiyoshi Mio/Reuters

Folarin Balogun fue el goleador de la noche con un doblete, y se convirtió en el primer jugador estadounidense en marcar dos goles en un mismo partido mundialista desde la edición de 1930. Malik Tillman y Weston McKennie contribuyeron a la superioridad numérica en la mitad, mientras que Sergiño Dest fue ganando peso en el flanco derecho a medida que avanzó el encuentro.

Con el marcador prácticamente resuelto en la primera parte, Pochettino comenzó a rotar: Pulisic se retiró en el descanso por molestias en una pierna, y Balogun y Dest salieron más tarde. Pese a que el suplente paraguayo Mauricio Magalhães recortó distancias transitoriamente, Gio Reyna cerró el marcador con el cuarto gol para redondear una victoria que sitúa a Estados Unidos en lo alto del Grupo D.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1 - crédito TyC

La caída de Paraguay no pasó inadvertida entre las figuras del fútbol latinoamericano, debido a la claridad con la que fueron superados y la falta de respuestas de la Albirroja. Ante esto se pronunció Carlos “El Pibe” Valderrama, el legendario exvolante colombiano expresó su incredulidad en el programa Fútbol de Primera con una frase que resumió el sentir de buena parte de los panelistas.

“Siento pena por Paraguay. Y felicito a Estados Unidos, están jugando muy bien. Pero esos no son paraguayos”, manifestó el “10″, que en más de una ocasión fue testigo en carne propia de la dureza de enfrentar a Paraguay en las eliminatorias mundialistas. “Esos no son paraguayos, de pronto los cambiaron en el bus”, una lectura que sus compañeros de mesa respaldaron al señalar la falta de carácter del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Otro “10″ legendario del fútbol sudamericano, el ecuatoriano Alex Aguinaga, fue especialmente enfático en ese punto. “Vimos a Sudáfrica y decíamos que era el peor equipo del torneo, pero veo a este Paraguay así, y le queda corto a lo que es Sudáfrica. Puedes perder, pero lo que hacen, caminar la cancha con un 3-0...”, comentó visiblemente decepcionado.

Lo que dijeron Alfaro y Pochettino en rueda de prensa

Gustavo Alfaro admitió que Paraguay fue superado por Estados Unidos en los planos táctico, técnico y físico en el Grupo D - crédito Kirby Lee/Reuters
Gustavo Alfaro admitió que Paraguay fue superado por Estados Unidos en los planos táctico, técnico y físico en el Grupo D - crédito Kirby Lee/Reuters

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, no esquivó la realidad en la conferencia de prensa posterior al partido. El técnico argentino calificó la derrota como una "enseñanza muy dolorosa" y reconoció que sus jugadores fueron superados en los tres planos del juego.

“Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico”, afirmó.

Alfaro también apuntó al peso emocional del momento como un factor que jugó en contra de su equipo. “Las emociones son muy importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo, pero en un Mundial las emociones hay que dejarlas de lado”, sostuvo. A su vez, trazó los ajustes que considera necesarios: “En el fútbol no alcanza solo con correr... Tenemos que recuperar la fortaleza defensiva. Hay que reducir el margen de error”.

A pesar del golpe, el entrenador no descartó las posibilidades de clasificación de la Albirroja. “Hoy empezó el Mundial, no terminó. Hasta el final vamos a pelear”, dijo, con la vista puesta en los próximos compromisos ante Turquía y Australia en la fase de grupos.

Por su parte, Pochettino prefirió destacar el trabajo colectivo por encima de las actuaciones individuales en Estados Unidos. “Fue un esfuerzo colectivo”, señaló el técnico, que también destacó el rol del público. “Increíbles, estuvieron increíbles. Podemos hacer cosas increíbles si los aficionados están así”, afirmó.

Pochettino destacó el esfuerzo colectivo de Estados Unidos y valoró el apoyo del público durante su debut en el Mundial 2026 - crédito Lisi Niesner/REUTERS
Pochettino destacó el esfuerzo colectivo de Estados Unidos y valoró el apoyo del público durante su debut en el Mundial 2026 - crédito Lisi Niesner/REUTERS

El entrenador argentino también valoró el periodo de preparación previo al torneo, que le permitió trabajar con los jugadores durante semanas en lugar de limitarse a seleccionar el equipo con apenas unos días de margen, como ocurre habitualmente en los compromisos internacionales. Estados Unidos afrontará su segundo partido del Grupo D el viernes 19 de junio ante Australia, antes de cerrar la fase de grupos el 25 de junio contra Turquía.

Temas Relacionados

Mundial 2026Pibe ValderramaSelección de Paraguay Mundial 2026Carlos ValderramaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde ver el debut de los “Elefantes” en el Mundial 2026

Los africanos, que nunca han pasado de la fase de grupos en una Copa de la FIFA, tendrán un inicio complicado ante la escuadra del argentino Sebastián Beccacece

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde ver el debut de los “Elefantes” en el Mundial 2026

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

El club anunció la desvinculación del entrenador el 12 de junio, cuatro días después de que perdiera la final de la Liga BetPlay ante Junior en Medellín

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

En medio de la crisis de resultados del equipo, se conoció que la dirigente, al parecer, dio un paso al costado después de casi tres años en el cargo

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Los dirigidos por Julian Nagelsmann presentan sus cartas dentro de los favoritos, para volver a soñar con el título de la Copa del Mundo, tal cual como lo hicieron en Brasil 2014

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026

El cuadro luso llegó a territorio norteamericano para ajustar los últimos detalles del debut ante RD Congo en Houston, Texas

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Deportes

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde ver el debut de los “Elefantes” en el Mundial 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador: hora y dónde ver el debut de los “Elefantes” en el Mundial 2026

Diego Arias reveló cómo fue su despido del banquillo de Atlético Nacional: Millonarios tuvo que ver

Mundial y elecciones: así fueron las jornadas en las que Colombia eligió presidente durante la Copa del Mundo en el siglo XXI

América de Cali aclaró la situación de su presidencia: esto es lo que se sabe sobre Marcela Gómez

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026