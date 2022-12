Camilo, conmovido por “un regalo muy especial” que le hizo una fanática en su concierto de Medellín

Camilo, cantante colombiano. Foto: Instagram @camilo

Durante este 2022 Camilo Echeverry estuvo de gira por el mundo, por supuesto, no iba a desaprovechar la oportunidad de también hacer sonar su música en su país natal: Colombia, y programó conciertos en Medellín, Bogotá y Barranquilla.

Ahora bien, respecto de su presentación musical en Medellín, esta se desarrolló el pasado viernes 2 de diciembre y entre el público que asistió a ver su show estaba una mujer que quiso hacerle llegar un obsequio muy especial, ¿de qué se trat

Pues bien, desde su cuenta de Instagram el intérprete de ‘Manos de tijera’ compartió un video que retrató a su fan expresando lo siguiente: “Hola Cami, te hice este detalle: Ruper y Rozín (un cuadro)... mi tía también falleció en la pandemia...”. A su vez, la mujer también le envió al cantante una fotografía de sí mismo para que se la firmara.

Para poner en contexto, en marzo pasado falleció el periodista argentino Gerardo Rozín, amigo cercano de Camilo. En cuanto a Ruper, también amigo del cantante colombiano y la familia Montaner, falleció en enero de 2021.

En el video, además de mostrar a la fan de Camilo con los regalos que le preparó, posteriormente se puede ver cuando el cantante los recibe. Al ver el cuadro que la mujer hizo de Ruper, Rozín con él en la mitad de ambos, es evidente su emoción, incluso, le muestra la obra a su esposa Evaluna Montaner (actriz y cantante venezolana).

Por supuesto, Echeverry también autografió la fotografía de su fanática, pero eso no fue todo, pues en pleno concierto el cantante expresó ante su público:

“Hace un ratito me llegó un regalo de una persona que hizo un retrato mío con dos personas que yo amo mucho y que hace poco fallecieron y que no están conmigo ya. Me hizo saber que hace poco ella también sufrió una pérdida y está aquí hoy conmigo y se llama Mari Sánchez, me dejó esto y yo se lo firmé y le dejé un mensajito”.

Fue entonces cuando Camilo pidió ayuda de su público para que entre todos le hicieran llegar la fotografía firmada a Mari Sánchez, quien emocionada la recibió. Además, el también intérprete de ‘Mareado’ le dedicó su concierto.

Aparte de compartir dicho video, el cantante colombiano también redactó en la leyenda de dicha publicación: “Anoche en Medellín me dieron un regalo muy especial, que me hizo sentir cerca de dos personas muy especiales para mí que ya no están en este plano material conmigo. Qué hermosa noche, abrieron el techo de La Macarena, la luna nos acompañó. Fue mágico. Mari: te amo. Gracias”.

El tierno momento en que Camilo le cumple una promesa que le había hecho a una pequeña fanática:

Constantemente Camilo saca a relucir todo el amor y agradecimiento que siente por La Tribu, nombre que reciben sus fanáticos. Y, cada vez que se le presenta la oportunidad, gusta de cumplir los sueños de sus seguidores como pasó con el caso anterior y con otro que ocurrió poco antes.

¿Qué pasó? Pues bien, una pequeña admiradora, a la que el cantante colombiano le había enviado tiempo atrás un video prometiéndole un abrazo, fue al concierto que ofreció el pasado 9 de octubre en Madrid (España) a pedir que se le cumpliera su promesa y, en efecto, Camilo cumplió su palabra.

