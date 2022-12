Así será la medida del pico y placa en diciembre para taxistas, vehículos de carga y especiales

Así se llevará el control de pico y placa en Bogotá. Foto vía: bogota.gov.co

Con el fin de asegurar una movilidad integral en todos los corredores viales de la ciudad, durante la temporada alta de diciembre, el distrito por medio de la Secretaría de Movilidad ha generado todo una estrategia para el control y la seguridad en el tránsito de todos los actores viales.

En el caso del pico y placa para aquellos vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad, esta medida aplicará los días sábados de 5: 00 a.m. a 9: 00 p.m. Siendo así, a partir del sábado 3 de diciembre comenzará la restricción para placas pares, lo que significa que solo podrán transitar aquellos terminados en números: 1, 3, 5, 7 y 9.

Para el siguiente sábado, 10 de diciembre, la medida aplicará para automotores con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

El pico y placa rotativo para vehículos de carga, mayores a 20 años, aplica los días sábados de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Cabe aclarar que según Movilidad, estos vehículos tendrán restricción en la ciudad de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., sin importar el dígito final de la placa.

Esta medida estará implementada acorde a los vehículos de carga, mayores de 20 años. Foto vía:bogota.gov.co

Por otro lado, el pico y placa para vehículos amarillos que prestan el servicio público (taxis) se adelantará de lunes a sábados en horarios de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., dependiendo del último número de placa. La Secretaría de Movilidad señaló que esta restricción no aplicará en los domingos ni los festivos.

Así será el calendario para estos vehículos, los cuales podrán estar sujetos a cambios por la temporada decembrina.

Semana del 1 al 4 de diciembre

Jueves 1: La restricción para placas terminadas en 5-6

Viernes 2: La restricción para placas terminadas en 7-8

Sábado 3: La restricción para placas terminadas en 9-0

Domingo 4: No aplica

Semana del 5 al 11 de diciembre

Lunes 5: La restricción para placas terminadas en 1-2

Martes 6: La restricción para placas terminadas en 3-4

Miércoles 7: La restricción para placas terminadas en 5-6

Jueves festivo 8: No aplica

Viernes 9: La restricción para placas terminadas 9-0

Sábado 10: La restricción para placas terminadas 1-2

Domingo 11: No aplica

Medida de restricción y operacional para taxistas en Bogotá. Foto vía: bogota.gov.co.

Semana del 12 al 18 de diciembre

Lunes 12: La restricción para placas terminadas 3-4

Martes 13: La restricción para placas terminadas en 5-6

Miércoles 14: La restricción para placas terminadas en 7-8

Jueves 15: La restricción para placas terminadas en 9-0

Viernes 16: La restricción para placas terminadas en 1-2

Sábado 17: La restricción para placas terminadas 3-4

Domingo 18: No aplica

Semana del 19 al 25 de diciembre

Lunes 19: La restricción para placas terminadas en 5-6

Martes 20: La restricción para placas terminadas en 7-8

Miércoles 21: La restricción para placas terminadas en 9-0

Jueves 22: La restricción para placas terminadas en 1-2

Viernes 23: La restricción para placas terminadas en 3-4

Sábado 24: No aplica

Domingo 25: No aplica

Semana del 26 al 31 de diciembre

Lunes 26: La restricción para placas terminadas en 7-8

Martes 27: La restricción para placas terminadas en 9-0

Miércoles 28: La restricción para placas terminadas en 1-2

Jueves 29: La restricción para placas terminadas en 3-4

Viernes 30: La restricción para placas terminadas en 5-6

Sábado 31: La restricción para placas terminadas en 7-8

Por su parte, la medida de pico y placa para el servicio de transporte especial, el cual incluye camionetas, automóviles y camperos de cuatro pasajeros, no tendrán cambio alguno durante diciembre en Bogotá. Esta medida operará de lunes a sábado, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

“No obstante, los domingos y festivos no aplica la restricción para el servicio de transporte especial”, agregó la entidad de Movilidad.

