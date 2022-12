Debate sobre la prohibición del ‘fracking’ en Colombia se realizaría el 6 de diciembre

La próxima semana se discutirá en el Congreso el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. En la imagen,el senador Inti Asprilla, presidente de la Comisión V del Senado, en la cual se discutirá la iniciativa. (Colprensa - Sergio Acero)

Este jueves primero de diciembre se conoció que la Comisión de Ética del Senado rechazó un pedido de recusación en contra de Inti Asprilla porque, presuntamente, no habría permitido tener un debate profundo sobre el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia.

Concretamente, la solicitud fue presentada por Yenny Rozo del Centro Democrático, que alegó también que el senador de la Alianza Verde, e Isabel Zuleta del Pacto Histórico no deben participar en la votación por ser cercanos al presidente Gustavo Petro, que también ha promovido la aprobación de esa iniciativa.

Además, la uribista había manifestado que, a través de un grupo de WhatsApp conformado por legisladores de la Comisión V, mostró su “desacuerdo por cuanto me encontraba en comisión especial en el Reino Unido y no me permitiría como integrante de la oposición y única ponente negativa a dicho proyecto de ley sustentar mi ponencia en el trámite de esta iniciativa”.

Sin embargo, la Comisión de Ética negó tal solicitud, motivo por el cual el debate se llevará a cabo en la Comisión V (la cual es presidida por Asprilla) a partir de la próxima semana, Al respecto, el integrante de la bancada de gobierno afirmó que este episodio fue una ‘jugadita’ de la oposición, una “maniobra dilatoria” para evitar la discusión sobre el fracking en el país antes de que termine este semestre.

Además, sostuvo que la decisión de la sección de Ética “confirma lo que sabíamos desde el comienzo”, refiriéndose a la prórroga del debate por parte de la opositora, quien indicó en la solicitud de recusación que “las publicaciones en redes sociales de los Senadores que integran la Mesa Directiva de la Comisión Quinta del Senado ‘(…) menoscaban la imparcialidad con la que se debe presidir el debate’”, según se lee en la resolución proferida por la Comisión de Ética este jueves 1.

La determinación de la sección de Ética, dirigida por John Jairo Roldán y Martha Peralta (presidente y vicepresidenta, también precisa que “No se puede colegir a priori que la Mesa Directiva de la Comisión Quinta del Senado, pretenda inobservar, irrespetar y mucho menos vulnerar la garantía del principio de imparcialidad que le compete en ejercicio de la Alta Dirección de la Comisión y el debate parlamentario”.

Asimismo, señala que las directivas de la Comisión V, encargada de discutir las iniciativas relacionadas con el sector agropecuario, medio ambiente, medio ambiente, recursos naturales y adjudicación y recuperación de tierras, entre otros relacionados, deben respetar el reglamento del Congreso y, en ese sentido, velar por las garantías de la oposición y las minorías.

Incluso, la senadora derechista sostuvo en su petición que Inti Asprilla tendría conflictos de interés a la hora de discutir y votar el proyecto; empero, el integrante de la bancada de gobierno negó tal afirmación.

“Yo no tengo ni pozos petroleros ni ninguna actividad que pueda afectarme por el fracking, pero siendo absolutamente garante de los derechos de la oposición, voy a proceder a remitir inmediatamente la recusación que se ha instaurado en contra de la senadora Isabel Zuleta y quien les habla”, contestó el senador de la Alianza Verde

