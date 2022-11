Gustavo Petro reitera su apoyo al proyecto de ley que prohíbe el fracking tras ser aplazado por falta de cuórum

Gustavo Petro considera lamentable la falta de cuórum en la Comisión Quinta para el debate de la prohibición del fracking. (Reuters y Alianza Colombia Libre de Fracking)

Este jueves 24 de noviembre, la Comisión Quinta del Senado de la República iba a debatir el proyecto de ley que contempla la prohibición del fracking en Colombia; sin embargo, la Mesa Directiva tuvo que levantar la sesión por el ausentismo de congresistas que pertenecen a partidos políticos tradicionales.

El presidente Gustavo Petro calificó de “lamentable” que varios legisladores no asistieran al encuentro. “La práctica del fracking destruye el agua y el territorio”, escribió el jefe de Estado desde su cuenta de Twitter y aseguró que la salud de la población es una prioridad en su Gobierno. “Pasaremos cuanto antes a las energías limpias para que la energía no destruya la vida, sino que la fortalezca”, añadió.

En el trino, el primer mandatario estaba respondiendo al malestar que expresó por la Alianza Colombia Libre de Fracking. “Esta es la primera vez en este camino del PL114 de prohibición de Fracking y Yacimientos No Convencionales, que los Congresistas de los partidos tradicionales no se presentan al debate en la comisión V”, expuso la organización e indicó que esas acciones son “una burla con los territorios y la naturaleza”.

Gustavo Petro reitera su compromiso con la prohibición del fracking. Captura de pantalla

El apoyo por parte de la actual administración también lo manifestó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. “Este es un proyecto fundamental para el presidente, esperamos poder contar con la decisión democrática del senado —puntualizó la jefe de cartera, según Caracol Radio—. Acá está el gobierno y falta que estén los congresistas”, dijo la ministra.

La falta de cuórum

El presidente de la Comisión Quinta, Inti Asprilla, afirmó ante la opinión pública que pasaron 40 minutos desde la hora fijada para iniciar la sesión en la que no se presentaron los legisladores. “Por primera vez no tenemos ningún senador ni del partido Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal. Así que hay una alta probabilidad que no se logre la conformación del cuórum”, dijo el senador de Alianza Verde.

Estos fueron los senadores que se ausentaron:

• Centro Democrático: Yenny Rozo y Andrés Felipe Guerra.

• Partido Conservador: Miguel Ángel Barreto y Marcos Daniel Pineda.

• Partido de la U: José David Name.

• Cambio Radical: Didier Lobo y Edgar Díaz.

• Partido Liberal: Jaime Durán.

Según W Radio, si bien algunos congresistas que apoyan la iniciativa aseguraron que se trataría de un “acto de sabotaje”, lo cierto es que al parecer la bancada de gobierno está dividida en el tema. Por esa razón, Asprilla convocará a sesiones todos los días de la próxima semana hasta que los congresistas cumplan con este compromiso.

Es importante recordar que el Partido de la U, los conservadores y liberales se declararon como parte de la bancada del gobierno, mientras que Cambio Radical señaló que era independiente y el Centro Democrático de oposición. Por su parte, los partidos Alianza Verde, Pacto Histórico, Comunes, entre otros, han comentado que apoyan la prohibición de la práctica extractivista tal como anunció la administración de Gustavo Petro.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta precisó que quienes están a favor de la iniciativa hacen parte de la bancada “de la vida y del agua”. Asimismo, le envió un mensaje a los parlamentarios ausentes: “Algunos de los senadores han expresado que como acto de solidaridad con la ponencia negativa que se presentó a este proyecto deciden no asistir”, precisó y cuestionó quién realmente necesita esa solidaridad.

“¿Cómo puedo como acto de solidaridad no venir? (...) No sé cuáles son las reales causales para no asistir a nuestra obligación, porque para eso nos eligieron los colombianos”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: