Así será la última fecha de los cuadrangulares en la Liga BetPlay de fútbol en Colombia

Solo queda una fecha en los cuadrangulares de la Liga BetPlay para conocer a los dos finalistas del certamen. En el grupo A tres equipos tienen posibilidades, mientras en el B solo dos clubes cuentan con opciones. Una fecha determinante y que seguramente estará cargada de emociones en la liga colombiana, esto es todo lo que debes saber.

La pasada jornada dejó resultados sorpresivos como la caída, por goleada, de Independiente Santa Fe en Pereira o la derrota de Águilas Doradas ante Pasto en su casa. Los grandes beneficiados fueron Millonarios e Independiente Medellín, quienes ahora son los líderes de sus respectivos grupos. En el panorama también resaltan los malos resultados del Junior de Barranquilla y del América de Cali, quienes tuvieron una verdadera debacle en esta fase del torneo.

- Sábado 26 de noviembre - Águilas Doradas 3-4 Deportivo Pasto | Estadio Alberto Grisales - Goles: Marco Pérez y Anthony Vásquez (Águilas Doradas). Jerson Malagón, Facundo Boné, Adrián Estacio y Leiner escalante (Pasto)

- Sábado 26 de noviembre -Independiente Medellín 2-1 América de Cali | Estadio Atanasio Girardot - Goles: Luciano Daniel Pons y Dibier Cambindo(Medellín), Adrián Ramos (América)

- Domingo 27 de noviembre - Millonarios 1-0 Junior | Estadio El Campín - Gol: Mackalister Silva

- Domingo 27 de noviembre - Pereira 5-1 Santa Fe | Estadio Hernán Ramírez Villegas - Goles: Brayan León, Léider Barrio, Jimer Esteban, Leonardo Castro (Pereira), Neyder Moreno (Santa Fe).

El clásico capitalino podría ser determinante en la Liga BetPlay. (Colprensa-Mariano Vimos)

Esto es lo que debes saber de la última fecha de los cuadrangulares

La última fecha de los cuadrangulares en la Liga BetPlay se llevará a cabo el miércoles 30 de noviembre. Los partidos de cada grupo se jugarán en simultáneo, es decir, primero será el turno para el grupo B y los juegos se llevarán a cabo a las 6:30 p.m., mientras que los duelos del grupo B se jugarán a las 8:35 p.m., de esta manera se conocerán a los dos finalistas del certamen.

Partidos de la fecha (30 de noviembre)

- 6:30 p.m. - América de Cali vs. Águilas Doradas | Estadio Pascual Guerrero

- 6:30 p.m. - Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín | Estadio La Libertad

- 8:35 p.m. - Independiente Santa Fe vs. Millonarios | El Campín

- 8:35 p.m. - Junior vs. Deportivo Pereira | Metropolitano Roberto Meléndez

Tabla de posiciones grupo A

1. Millonarios - 10 puntos (+3)

2. Deportivo Pereira - 9 puntos (+2)

3. Independiente Santa Fe - 8 puntos (-1)

4. Junior de Barranquilla - 1 punto (-4)

Tabla de posiciones grupo B

1. Independiente Medellín - 10 puntos (+3)

2. Águilas Doradas - 9 puntos (+2)

3. Deportivo Pasto - 7 puntos (0)

4. América de Cali - 3 puntos (-5)

Deportivo Pereira es uno de los clubes con opciones de llegar a la final. Foto: Colprensa

Opciones de los equipos para clasificar

Cinco equipos disputarán los dos puestos a la gran final de la Liga BetPlay. En el Grupo A, Millonarios, Pereira y Santa Fe tienen opciones, mientras que en el B solo Independiente Medellín y Águilas Doradas tienen algunos chances.

Millonarios es el equipo con más opciones de clasificar a la siguiente ronda ya que depende de sí mismo para pasar a la última ronda. Una victoria lo ubicaría en la final, si empata deberá esperar que Pereira no gane y en caso de perder se quedaría sin opciones. Pereira, por su parte, deberá ganar y esperar que los azules no sumen tres puntos. Por último está Santa Fe que deberá ganar y esperar que Pereira no se imponga sobre Junior.

En el grupo B es Independiente Medellín el que más opciones tiene ya que si gana clasifica y en caso de empatar o perder debe esperar que águilas Doradas caiga ante el América de Cali. Por otra parte, el equipo de Rionegro solo clasificará en caso de ganar y que Medellín no sume en el Libertad.

Medellín y Águilas Doradas cuentan con opciones para llegar a la final. Foto: Colprensa

Cuándo se jugará la gran final

Tras la última jornada en los cuadrangulares, la final de ida en la Liga Betplay se llevará a cabo el próximo domingo 4 de diciembre y la vuelta se realizará el miércoles 7 del mismo mes.

Es importante señalar que las localías en esta fase se determinará en la sumatoria de puntos de la fase del todos contra todos y los cuadrangulares. El equipo que más sume puntos comenzará de visitante en la gran final (domingo 4 de diciembre) y cerrará de local ante su gente (miércoles 7).

