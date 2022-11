Pirry en charla con Infobae, de estrella de televisión a activista en redes sociales: “No es que me esté muriendo de hambre”

Cuando grababa 'Expendientes Pirry', el periodista dejó de lado su contenido de aventura por la responsabilidad que sentía con el país (Redes sociales)

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, Pirry, es uno de los periodistas y creadores de contenido más reconocidos del país. Recordado por el programa de investigación periodística ‘Especiales Pirry’, que estuvo al aire hasta 2015 en RCN, el comunicador ahora es un influenciador en redes sociales, donde difunde producciones relacionadas con aventura, viajes y cuidado de medioambiente.

En días pasados, el comunicador publicó en su cuenta de Instagram un video que llamó la atención de sus seguidores, porque no estaba nadando con tortugas, delfines o tiburones, Pirry estaba en su casa y solicitaba ayuda. El periodista hablaba en el video sobre su interés en tener un patrocinio publicitario para poder seguir con su contenido que, aunque no es el que más interacción genera en las plataformas digitales, es el que más ama hacer.

A raíz de esto Infobae Colombia se contactó con el periodista, quien desde Baja California -donde se encuentra grabando nuevo contenido en el Pacífico- nos habló sobre su paso de la televisión en horario prime a la creación de contenido en redes sociales y los retos que esto implica, especialmente si se habla sobre temas como el medioambiente, entre otros.

En primera medida, Pirry resaltó que su video fue mal entendido, pues se trataba de conseguir el apoyo de una marca de drones que le facilitaran la grabación de sus videos en medio del mar o en las montañas y no de pedir dinero a sus seguidores. “Cuando uno entra a este mundo de las redes sociales, yo vengo de la televisión, la competencia es mucho más difícil y para uno, que no es adolescente y no hace videos que pueden ser graciosos, es más complicado conseguir patrocinio”.

Guillermo Arturo Prieto La Rotta ahora tiene un espacio televisivo en Red+ y maneja su propia productora (@PirryOficial)

“Yo no vivo del contenido que genero”

En 2015 se emitió el último capítulo de ‘Especiales Pirry’, programa en el que Prieto ejercía como director, libretista y presentador. Según el periodista, después de ser despedido de RCN duró varios meses pensando qué hacer con su vida, lo que finalmente lo llevó a tener otro espacio televisivo en Red+, manejar su propia productora y crear contenido en las redes sociales.

“Ya no tengo un programa de investigación ni un equipo de investigadores como para hacer reportería y ese tipo de contenido, ahora tengo un pequeño programa de cable y, por lo demás, soy un generador de contenido. Pero yo no vivo del contenido que genero, vivo de otras cosas, tengo una productora y me contratan para hacer charlas y conferencias, con eso me financio mis viajes”, señaló.

Con esto en mente, y una cantidad de seguidores en redes sociales considerable por su reconocimiento, Pirry decidió empezar a realizar un contenido que siempre le ha interesado y del que cree “todos deberíamos estar hablando”. Piensa que a pesar del paso de los años, las personas siguen “en las mismas peleas políticas”, pero lo que más le preocupa es que ve a las nuevas generaciones muy desconectadas de los problemas del mundo.

Sostiene que hablar sobre cambio climático y cuidado del medioambiente implica enfrentarse con barreras a la hora de conseguir patrocinio. “Muchos problemas del planeta están causados por corporaciones muy grandes, casualmente las que tienen más dinero para publicidad. Entonces, cuando uno genera contenido sobre medioambiente tiene que descartar una larga lista de posibles patrocinadores para ser coherente”.

Pirry señala que hace sus viajes por gusto y los comparte para motivar a las personas, no para monetizar (@PirryOficial)

Es por esto que también deja claro que no está interesado en hacerse rico con las redes sociales. “Soy un tipo soltero, sin hijos, con el mismo carro hace 12 años y un apartamento, no busco ostentar cosas. Para mí los lujos que uno puede darse en la vida es ver y conocer esos lugares y criaturas que en 10 o 15 años tal vez ya dejen de existir. Después de salir de la televisión me prometí, por razones egoístas, dedicar lo que me quede de tiempo, recursos y energía a conocer esos lugares y si eso sirve para enamorar a la gente sobre el medioambiente sería maravilloso y un gana gana en mi vida”, aseguró.

Aclara que no pasó del contenido de investigación y denuncia al medioambiente debido al cambio de plataformas, sino a su estilo de vida. “Cuando estaba en televisión sentí una responsabilidad con el país; de hecho, dejé el contenido de aventura para hacer investigación, me gustaba y me dio felicidad, pero hubiera preferido seguir viajando. Estoy en una etapa diferente en mi vida, no quiero poner a la izquierda y a la derecha en mi Instagram, quiero estar lo más alejado de eso”.

“Soy un contador de historias por naturaleza y el medio que tengo ahora para hacerlo son las redes sociales”

Aunque estudió zootecnia, su pasión por los libros, las películas y la aventura lo llevó a la televisión, con la firme convicción de contarle historias a las personas, propósito que mantuvo en sus casi 16 años al aire en el horario más codiciado de la televisión nacional. “Ahora yo no concibo viajar sin una cámara en la mano, asi no me paguen; en RCN me pagaban por hacerlo, ahora yo no monetizo en Instagram pero no me importa, mi recompensa es generar reflexión o inspiración”.

En su momento, tras quedar sin programa y sin saber qué hacer, Pirry enfrentó problemas de salud mental, especialmente depresión y ansiedad, los que, además, le generaron insomnio. Sin embargo, en la actualidad agradece que lo despidieran, porque eso le dio la posibilidad de crear nuevos contenidos y estar más tranquilo.

“He aprendido de la vida que a veces hay que darle tiempo a las cosas. Si a mí no me sucede que me despiden del trabajo, de pronto yo no hubiera parado a tiempo. A mí el trabajo me estaba consumiendo psicológicamente, físicamente, los niveles de estrés eran invivibles y yo diría que eso podría verse como algo que en un principio fue contra mí, terminó salvándome la vida porque ahora vivo mucho más tranquilo”.

Pirry, periodista y presentador colombiano, ahora es influenciador por el medioambiente (@PirryOficial)

Aunque ser creador de contenido también conlleva su esfuerzo y él mismo recalca que es más que “estar de viaje todo el tiempo”, muchos influenciadores jóvenes han revelado a sus audiencias que esta exposición en las plataformas digitales también les ha causado problemas de salud mental. Para Pirry, su experiencia pasada y madurez lo han alejado de estos líos y la diferencia de su contenido también lo tienen poco pendiente de los ‘me gusta’.

Según el periodista, existen diferentes tipos de creadores de contenido, que al igual que en la telivisión están luchando por obtener la mayor cantidad de interacciones. “Todo esto ha generado una filosofía y forma de pensar en la que la persona cree que si no está en las redes sociales no existe. A muchos jóvenes les puede generar una obsesión el no tener muchos seguidores, likes o que los critiquen y eso no todo el mundo está preparado para enfrentarlo”.

Es por esto que también invita a establecer algunos límites, entre ellos, no creer todo lo que ven en redes sociales y tampoco asumir las cosas. En su caso personal, muchas personas al ver sus videos viajando y grabando desde lugares remotos, creen que puede hacer todo esto porque es rico, pero Prieto insiste en que sus viajes son fruto de mucho trabajo.

“No es que yo sea pobre y me esté muriendo de hambre, soy afortunado de haber tenido un trabajo bien remunerado y tener mi propia productora. Pero mi objetivo es decirle a la gente que yo también tuve 19 años y era un estudiante que no tenía dónde caerse muerto, pero empecé a ahorrar y proponerme metas, entonces el dinero sí puede ser un problema, pero no una excusa. Obvio, hacer esos viajes es costoso, pero yo trabajo para ello”, señaló.

