Yefer Vega, el nuevo consultor de la Presidencia de la República que señalaba a Gustavo Petro de ser “chavista”

Yefer Vega, de excandidato de Cambio Radical y antiguo antipetrista a nuevo consultor de Presidencia. Foto: @soyyerfervega

El dinamismo político en Colombia sigue dando de qué hablar. Recientemente, se confirmó que el Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) nombró como asesor comunicacional al exconcejal y excandidato al Senado, Yefer Yesid Vega Bobadilla, quien recibirá 18 millones de salario y, aunque ahora hará parte del Gobierno nacional, hace años hacía duros señalamientos contra el hoy presidente de la República, Gustavo Petro.

Vega renunció al Concejo de Bogotá en 2021 para no inhabilitarse para competir por una curul en el Senado de la República. Sin embargo, los votos no le alcanzaron y se quemó, contrario a su fórmula legislativa, la actual representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical.

Varios medios del país informaron que Vega Bobadilla entrará a ser consultor en el gobierno Petro. Esto, luego de pertenecer a una de las colectividades que más criticas le ha hecho al jefe de Estado desde antes de que llegara al poder. Ahora, que Petro es presidente, el partido es independiente.

“Contratar un consultor individual para apoyar al departamento administrativo de la Presidencia de la República en la definición la implementación de la estrategia de comunicaciones de las máximas prioridades y legados del presidente de la República en el marco del programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público”, señala el contrato del Dapre sobre las funciones que desempeñará el nuevo coequipero del jefe de Estado.

Mauricio Lizcano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) del gobierno de Gustavo Petro, designó a antiguo antipetrista en el Ejecutivo. (Colprensa-Mariano Vimos)

Sin embargo, lo curioso del nuevo funcionario es que era de los más férreos opositores de Gustavo Petro cuando este fue alcalde de Bogotá y se metió en algunas polémicas por cuenta del cambio en el modelo de recolección de basuras. Internet rara vez le perdona algo a los políticos y, luego de que se conoció que Vega estará hasta el 31 de diciembre y se ganará casi 20 millones, sus viejos pronunciamientos salieron a relucir en la esfera política.

En las redes sociales publicaron varios trinos del hoy funcionario donde aseguraba que “Gustavo Petro era una persona absolutamente irresponsable que cambió un modelo de aseo que generó pérdidas por más de 200 mil millones”, señalaba el sujeto en diálogo con Canal Capital, en 2014.

Yefer Vega Criticaba A Petro / Canal Capital

Además, Vega hacía serios señalamientos contra el hoy mandatario colombiano e, incluso, lo señalaba ser cercano al chavismo. Inclusive, cuando el exprocurador uribista Alejandro Ordóñez destituyó a Petro por el tema de las basuras, Vega calificó la noticia como “espectacular”.

“No mas Petro-chavismo, respeto por los ciudadanos...”; “No sólo se ratifica la inhabilidad de Gustavo Petro. Se ratifica el pleno respeto d las leyes y de las instituciones!!! Espectacular!”; “El destituido e inhabilitado ex alcalde @petrogustavo debería darle ejemplo a sus seguidores, la ley es para respetarla... Petro se fue”, eran algunos de los duros comentarios que lanzaba contra su hoy jefe político.

Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá era duramente criticado por Yefer Vega

Sin embargo, luego de que se conocieron esos polémicos comentarios, Vega no tuvo otra que borrarlos de su cuenta oficial de Twitter. No obstante, las redes sociales siguen inundadas de críticas no solo en su contra, sino también contra Mauricio Lizcano, director del Dapre, quien confirmó a Vega como nuevo trabajador del Gobierno nacional.

Hay que recordar que Vega renunció en 2021 al Consejo para aspirar por una curul. Él tenía gran acogida en Bogotá, no por menos tuvo una de las votaciones más altas en la pasada legislatura. “Soy una persona de crecimiento y no me quedaría más de dos periodos en ninguna corporación”, argumentó Vega en diciembre del año pasado antes de dimitir al cabildo capitalino, además, aseguró que de su trabajo en el Concejo se lleva recuerdos excepcionales y grandes enseñanzas.

Por ahora, Vega no se ha pronunciado al respecto. Además, Mauricio Lizcano tal parece que ha hecho oídos sordos a la crítica por nombrarlo.

