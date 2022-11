Sofía Petro habría sido víctima de violencia de género

Sofía Petro se ha convertido en una figura importante en la escena política del país y no precisamente por ser la hija del presidente, sino más bien por sus posiciones frente a temas clave para los colombianos.

A través de un trino que hizo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sofía Petro dio a entender que en algún momento de su vida fue víctima de violencia de género.

Es de recordar que el pasado 25 de noviembre en Colombia se realizaron distintas actividades para conmemorar este día. Manifestaciones, plantones, actos artísticos y culturales se llevaron a cabo en distintas ciudades del país.

Como feminista, la hija del presidente de la República, Gustavo Petro, no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje respecto a este tema.

Por medio de su cuenta de Twitter, Sofía Petro habló de la violencia de género. La estudiante de ciencias políticas aseguró que por mucho tiempo no sabía identifica este tipo de violencia debido a que está muy normalizada, precisamente por eso no tenía las herramientas necesarias para enfrentarla de la mejor manera.

Además, enfatizó en la importancia de cultivar estos conocimientos en los colegios y universidades. El objetivo es que desde temprana edad se pueda identificar este tipo de agresiones y saber cómo actuar frente al tema.

“Durante mucho tiempo me costó identificar la violencia de género por lo normalizada que está. Habría actuado de manera muy diferente si me lo hubieran enseñado. Para que la sepamos identificar, para que no se reproduzca más, se debe enseñar en los colegios y U. Ni una más”, escribió Sofía Petro en su cuenta de Twitter.

Así mismo, aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad con las víctimas de la violencia de género y recordó que son muchas más de las que se podría creer.

“Un abrazo sororo para todas las mujeres que han sufrido violencias de género. Siempre son muchas más de las que creemos”, añadió en el mensaje que envió a través de las redes sociales.

Con su mensaje, la hija del presidente de Colombia compartió una imagen con el título “la violencia viene en diferentes empaques”, haciendo referencia a las formas en las que se puede ejercer ese tipo de agresiones contra las mujeres.

Marchas para conmemorar el 25N en Colombia

El pasado viernes colesctivos feministas y mujeres en general se citaron en distintas ciudades para adelantar marchas, plantones y actividades culturales y artísticas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde sus redes sociales, el movimiento feminista ‘Jacarandas’ manifestó la razón por la que convocaron la manifestación. “Porque estamos HARTAS de ir a la casa con miedo. HARTAS de no saber si la persona que acaba de subirse al bus nos va a hacer daño”, escribió la organización de mujeres y reiteraron que están cansadas de que la historia se repita y nadie haga nada”.

Las palabras de Jacarandas tienen que ver con la reciente ola pública de casos de violencia sexual que se han registrado en estaciones y buses de TransMilenio o del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). Desde su cuenta de Instagram y Tik Tok, las voceras del colectivo precisaron que la agenda de la movilización masiva no solo se limitará a la capital, sino que estará en otras ciudades de Colombia.

Es de recordar que, de acuerdo con el Movimiento Causa Justa, el 25 de noviembre se convirtió en una fecha conmemorativa después de que las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— fueron asesinadas en República Dominicana en 1960.

Esas acciones fueron ordenadas por el dictador Leónidas Trujillo como respuesta al activismo que ejercieron las mujeres frente al autoritarismo.

“Fue en 1981, durante el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se designó este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, detalló Causa Justa en una publicación en su cuenta de Instagram. El evento se ejecutó en Bogotá en memoria de las hermanas Mirabal. “A partir de entonces, cada 25N las mujeres marchamos”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: