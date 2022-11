Dura crítica de Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, a Clínica Santa Fe por “traumática” experiencia de su hermana durante el parto

Juan José Lafaurie

A través de su cuenta de Twitter, el hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, hizo una fuerte crítica en contra de la Clínica Santa Fe, ubicada al norte de Bogotá, por su supuesta negligencia y mal servicio durante el parto de su hermana, Denisse Lafaurie.

“Así como muchos, quedé sorprendido al leer lo que mi hermana tuvo que vivir en su primer parto. La experiencia fue TAN traumático que hasta ahora ella puede referirse al tema. Como ella, a miles de mujeres les ha ocurrido. @clinicasantafe deben sentir vergüenza de esto!”, escribió el hijo de la polémica senadora en su cuenta de Twitter.

Criticó a la clínica Santa Fe

A este trino le adjuntó la captura de pantalla de la publicación de su hermana en Instagram donde denuncia y cuenta las malas experiencias vividas en ese centro de salud, que narra hechos sucedidos hace unos meses:

“El 1 de julio me desperté con la sorpresa de que había roto fuente. Estaba tranquila, llamé al médico y salí con mi esposo hacia la clínica. Me encontré de repente teniendo la peor experiencia de mi vida. En una situación donde mi opinión no importaba y cualquier petición era un estorbo para el personal médico. Estuve muy frustrada por meses, buscando culpables”, empieza contando la mujer.

“Pero en conclusión, el culpable es el sistema de salud completo que trata el embarazo como una enfermedad y el parto como una emergencia médica. Me negaron comer o tomar agua por más de 24 horas. Me negaron poder moverme y solo me dejaban estar boca arriba (precisamente la posición en la que más duelen las contracciones). Intentaba ponerme en posición fetal para suavizar un poco el dolor, pero no me dejaban porque así el monitor no leía”, continúa.

“No me dejaron caminar, ni bajarme de la camilla. Y ahora me pregunto, ahí empotrada, ¿como esperaban que dilatara? Para colmo, no habían habitaciones así que gran parte del trabajo de parto lo pasé en un pasillo, sola. Cuando por fin hubo habitación, pedí la epidural, que se demoró demasiado en llegar”.

“Llegó la anestesióloga con estudiantes de medicina, les dio la clase de cómo poner la inyección -sin mi autorización-. Después de 12 horas, tan solo logré 2cm de dilatación. El médico de turno me aviso que tendría que ir a cesárea. En cuestión de segundos me hicieron firmar un montón de papeles que ni siquiera me dieron tiempo de leer. Después, sin autorización verbal (porque seguro sí lo firmé) me llevaron al quirófano. Y hoy, aún después de casi 5 meses, mientras escribo este post se me hace un nudo en la garganta”.

“Después de todo esto, ¿creemos que es más traumático o peligroso un parto en casa? No lo creo. Las personas que no han pasado por la experiencia de parir, creen que sale el bebé y ya está. Me felicitaron porque volví a mi talla en cuestión de semanas, porque la cicatriz me quedó bajita y medianamente pequeña. Pero ¿es eso lo importante? Vi hace poco un post de una matrona que dice “si para salvar vidas debemos romper almas, ¿entonces qué gracia tiene?” concluye la publicación de Denisse Lafaurie. Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial o una respuesta de centro de salud.

Cabe recordar que Juan José se refirió a la decisión de su padre de aceptar la propuesta del presidente Petro de integrar la mesa negociadora del Gobierno con la guerrilla del ELN de la siguiente manera: “Yo quiero una explicación, quiero entender la razón que lo llevó a aceptar. Siento que los electores de María Fernanda, como lo soy yo, merecemos una explicación”.

