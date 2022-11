Daniel Quintero comparó a su secretaria de Salud con bailarina de Bad Bunny y se enfrentó, otra vez, a Juan José Lafaurie

Juan José Lafaurie y Daniel Quintero volvieron a agarrarse por la secretaria de Salud de Medellín. Fotos: Colprensa.

Este fin de semana se realizó el concierto del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny en Medellín. Uno de los asistentes fue el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, quien usó sus redes sociales para postear varios momentos durante el evento. En uno de ellos volvió a tirarle pullas al joven Juan José Lafaurie, hijo de la senadora uribista María Fernanda Cabal.

El mandatario publicó un video de una de las bailarinas del ‘conejo malo’ mientras este entonaba uno de sus éxitos, ‘Dákiti’, que hizo en colaboración con Jhay Cortez. En la publicación, Quintero aseguró que la mujer que bailaba era de “talla grande” y que si el hijo de Cabal la viera le daría un ataque cardíaco.

“Después de criticar a las personas de talla grande le da un infarto a Juan José Lafaurie si va al concierto de Bad Bunny”, trinó el mandatario.

El comentario hace referencia a la reciente polémica que se generó cuando Quintero designó a Milena Lopera como secretaria de Salud de Medellín. La mujer, que tiene sobrepeso, fue víctima de varias críticas por su apariencia física. Una de ellas vino de Lafaurie, quien se burló de la funcionaria y le dejó varios reparos que fueron considerados como gordofóbicos.

“No romanticemos la obesidad y el sobrepeso, son el quinto factor de riesgo de muerte a nivel mundial, cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Secretaria, con todo respeto, cuide la salud de los paisas y la suya”, escribió Lafaurie semanas atrás, desatando toda una controversia.

Pues bien, esta vez, el hijo de la congresista y de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), volvió a criticar a la coequipera del alcalde de Medellín. En respuesta al video de la bailarina del cantante puertorriqueño, Juan José le pidió al mandatario que trabajara más por la ciudad que gobierna desde el 2020 y, una vez más, arremetió contra la jefa de la Secretaría de Salud de la capital de Antioquia.

“Alcalde, espero haya disfrutado el concierto. Se ve que estuvo bueno. Pero usted debería trabajar más por Medellín y su gente y estar menos en twitter y en rumbas. Por otro lado, la bailarina, además de hermosa, se ve con mejor estado físico y de salud que su secretaria”, aseveró Juan José Lafaurie.

Aunque Daniel Quintero no le volvió a responder al polémico joven, varios internautas sí se refirieron al tema y le ‘dieron palo’ a los dos personajes. Al que más criticaron fue al alcalde por igualarse con Lafaurie y no darle importancia a temas de interés para la ciudad como la inseguridad, la economía o a la crisis por la hidroeléctrica Hidroituango.

“Por qué no dejas tranquila a la secretaria de salud? Te molesta su cuerpo de gran talla o te molesta que ella si sea biológicamente una mujer y vos no?”; “Dos hombres hablando de la figura y salud de una mujer, no le se Rick, no se si es misoginia o de plano son cacorros”; “¿Qué necesidad Alcalde? Revictimiza y sigue encasillando a las mujeres. ¡Respete!”; “En serio esta discutiendo por twitter con el hijo de una senadora? usted es un mocoso jugando a ser alcalde. Definitivamente. Crezca, Quintero, madure que ya esta viejo para andar en esas”, escribieron varios usuarios de Twitter en respuesta al rifirrafe.

Daniel Quintero creó particular concurso para invitar a un seguidor al concierto de Bad Bunny

Cabe recordar que cuando se desató la polémica, la secretaria de Salud de Medellín se defendió de las críticas por su aspecto físico y dio a entender que ella tenía luchas internas y que, por lo general, la gente no pensaba en esas situaciones antes de lanzar comentarios sobre los cuerpos de las personas.

“Es fácil atacar a una persona por ser diferente, por salirse de los estereotipos e ideas preconcebidas de una sociedad excluyente, sin siquiera intentar entender sus luchas internas”, señaló la secretaria Lopera días atrás.

