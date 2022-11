Paro de motociclistas: conozca los puntos donde habrá movilizaciones este miércoles 23 de noviembre

La capital de la República se prepara para un nuevo paro de moteros este miércoles.

En los últimos meses de este 2022, se han vivido diferentes polémicas respecto al contexto de los motociclistas en el país, pues se ha elevado su inconformidad respecto a diferentes impuestos y tratos en su contra. Ante dicha situación, los líderes de este sector convocaron a nueva jornada de protestas para este miércoles, las cuales podrían extenderse a todo el país.

Conforme a la versión expuesta por Julián Forero, también conocido como ‘Fuchi’ y líder del colectivo como Street Brothers, la movilización en Bogotá arrancará desde la Biblioteca Virgilio Barco a las 10 de la mañana, además se espera que en otros lugares de la capital de la República se establezcan puntos de concentración para concluir en la protesta final, además, a lo largo del día se irán revelando los datos de las otras ciudades.

Respecto a los motivos, ‘Fuchi’ mencionó:

“Ya nos dijeron que el señor ministro dijo: “el SOAT va a bajar, que es algo positivo, pero ese pero no lo sabemos, vamos a ver con qué van a camuflar la venta del SOAT o que le bajen el precio del SOAT, a eso es lo que nos estamos arriesgando en este momento, este martes habrá en el congreso un control político para hablar del SOAT, era la semana pasada y ahora es mañana”.

Asimismo, el líder de los Street Brothers sostuvo que retomarán en la vía de la protesta, debido al incumplimiento del gobierno, pues los recursos legales que exponen recurrentemente, no son tenidos en cuenta y nunca prosperan.

“O salimos, o nos aguantamos, es así de fácil, es que no hay otra frase, esa es la mejor frase que hay, porque ya no tienen en cuenta derechos de petición, proyectos, a los veedores peleando, una serie de cosas que allá con esos papeles se limpian la cola. A nosotros esos proyectos no nos prosperan, y saben por qué, porque no tenemos personas en el gobierno que defienden a los conductores”, explicó.

Los moteros buscan ser escuchados y que el Gobierno Nacional cumpla sus peticiones. Imagen: AFP.

De igual forma, en el marco previo a la organización de esta movilización, Miguel Forero, líder de la comunidad SOS Motocultura arremetió contra el Gobierno Nacional, pues señaló que esperaron soluciones hasta última hora y nunca fueron tenidas en cuenta, razón por la cual saldrán a las calles de manera masiva, no solo en Bogotá, sino también, en todas las ciudades del país.

“La hora cero es hasta donde nos aguantó la espera para que el gobierno nos dé soluciones, y ahí decidimos tomar una fecha, mandárselo líderes de las ciudades y se tomó la decisión de la hora cero, en dónde se tomó la decisión de la gran marcha que esperamos que sea a nivel nacional con muchas ciudades”, expuso Forero.

Dentro de los temas que se trataron en octubre resaltó la polémica del SOAT, pues el alto costo de este documento dificulta que muchos motociclistas lo adquieran y recurran a movilizarse ilegalmente sin el mismo, a su vez, el líder de SOS Motocultura señaló que trabajadores de plataformas también se están viendo afectados.

“Se están viendo perjudicando son ustedes, ustedes son los que no pueden conseguir el SOAT, ustedes son los que están persiguiendo en las calles, les están inmovilizando sus motocicletas, no los están dejando trabajar libremente, por ejemplo la gente de plataformas porque se habló del tema de plataformas, los están persiguiendo en vez de perseguir a los verdaderos delincuentes”.

