Liberland: escándalo causa dos renuncias en la Alcaldía de Manizales

Bandera de Liberland Foto tomada de Twitter @Liberland

Este viernes 18 de noviembre, en el Concejo de Manizales, se llevó a cabo un debate de control político sobre el acuerdo entre Liberland —un país no reconocido ubicado en un terreno europeo en disputa— y el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín. En medio de la diligencia, la jefe de prensa y el secretario de TIC y Competitividad decidieron hacer pública su renuncia al gabinete municipal.

El pasado martes 8 de noviembre se anunció públicamente que Marín y Randy Thompson, el supuesto cónsul de Liberland, firmaron una “estrategia de inglés para el empleo”. El país inexistente acordó brindar 5.000 cupos para que los manizalitas estudiaran inglés.

Juan Felipe Jaramillo, ahora exsecretario de TIC y Competitividad, afirmó ante los cabildantes que “aquí no hay dinero público comprometido. Nosotros no firmamos un convenio ni contrato, un convenio de cooperación que no tiene alcance jurídico. Finalmente nunca buscamos afectar el nombre del alcalde ni el de los manizaleños”. Por su parte, Mariana Gómez afirmó que se sintió entusiasmada al recibir la noticia y lamentó la “cadena de hechos desafortunados y de errores que se haya cometido dentro de la administración con el proceso de Liberland”.

Hasta el momento, el alcalde no se ha pronunciado sobre la renuncia de sus dos funcionarios. Cabe recordar que Marín fue invitado al programa Pregunta Yamid, del Noticiero CM&, el pasado 16 de noviembre.

Luego de varios días de ausencia ante la opinión pública, Marín habló de las circunstancias en las que aceptó el convenio. Según él, situaciones como la agenda cotidiana, el alto número de reuniones y la premura por lograr proyectos de índole social fueron las razones que lo condujeron a formalizar el acuerdo.

“Fue la cadena de unos hechos desafortunados que tiene diez a quince reuniones al día y la prisa nos ha jugado una mala pasada. A mí me llama el secretario de gobierno, Juan Felipe Jaramillo, y me dice que hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con Liberland para formar cinco mil jóvenes en inglés para el empleo”, señaló el alcalde.

Sobre Liberland

La supuesta nación está ubicada en la península de los Balcanes y ocupa 7 km cuadrados, a la orilla occidental del río Danubio en la frontera de Croacia. Su lema es “vive y deja vivir”. Fue fundada el 13 de abril de 2015, bajo el precepto de “terra nullius” (tierra de nadie), cuando el actual presidente y miembro del partido checo de ideología liberal Ciudadanos Libres, Vít Jedlička, viajó con su novia y siete amigos a la frontera entre Croacia y Serbia.

En uno de los distintos puntos en disputa tras la Guerra de los Balcanes, que no ha sido apropiado por ningún Estado, en el área conocida como Gornja Siga a la ribera del río Danubio, plantaron una bandera y declararon la fundación de la República Libre de Liberland.

En la bandera de Liberland resalta el amarillo, el negro y un escudo en el centro, en el cual se visualiza el mar, el sol y lo que sería una paloma. Entre otras cosas, tiene más de 100 consulados en 67 países, entre ellos Colombia. No obstante, pese a tener cónsules, no tiene embajadores: no es un país reconocido y nadie estaría autorizado para cerrar acuerdos a nombre de Colombia con Liberland. Ni siquiera sus propios vecinos lo reconocen: el gobierno croata aseguró que la fundación de Liberland es un “chiste”, mientras que para los serbios es un “acto de frivolidad”.

